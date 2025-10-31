Έντονη είναι η αντίδραση των εργαζομένων στο επικείμενο κλείσιμο δεκάδων καταστημάτων ΕΛΤΑ που ανακοίνωσε, επίσημα, την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, η διοίκηση του Οργανισμού.

Σε ανακοίνωσή της, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ταχυδρομικών (ΠΟΣΤ) κάνει λόγο για «Σχέδιο Αρμαγεδδώνας για τα ΕΛΤΑ», εκφράζοντας την πλήρη αντίθεσή της στη συρρίκνωση των ΕΛΤΑ, υπογραμμίζοντας – παράλληλα – ότι το ελληνικό δημόσιο οφείλει να αποζημιώσει τον Οργανισμό για την Καθολική Υπηρεσία και να δώσει αναπτυξιακή προοπτική. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, τα νέα πλάνα που προωθούνται δεν είναι καινούργια, αλλά αποτελούν επαναφορά, όσων είχαν παρουσιαστεί από το Υπερταμείο ήδη από το 2018, στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης των ΕΛΤΑ.

Η λίστα με τα 204 καταστήματα

Δείτε όλη τη λίστα με τις περιοχές που κλείνουν καταστήματα των ΕΛΤΑ:

Αγιάς Αγίας Βαρβάρας Ηρακλείου ΚΡ Αγίας Τριάδας (ΘΕΣ 11) Αγιάσου Αγίου Αθανασίου Αγίου Βλασίου Αγίου Ιεροθέου Αγίου Ιωάννη Ρέντη Αγίου Κηρύκου Αγίου Στεφάνου Αγίων Θεοδώρων Αγνάντερου Αερολιμένα Αθήνας Αιτωλικού Ακράτας – Αιγείρας Ακροπόλεως (ΑΘ 171) Αλεξάνδρειας Αλιβερίου Αλικιανού Αλίμου Αμαρίου Αμαρουσίου (2) (Carrefour) Αναβύσσου Ανδρίτσαινας Αντιπάρου Άνω Λιοσίων Αργαλαστής Άργος Ορεστικού Αρεόπολης Αριδαίας Αρκαλοχωρίου Αρναίας Αρτέμιδος Αρχαιολογικός Χώρος Μυκηνών Αρχαίου Θεάτρου Επιδαύρου Αρχανών Ασβεστοχωρίου Ασπροπύργου Άστρους Αταλάντης Αφάντου Αχιλλείου (Καστελλανών) Βασιλικού Ευβοίας Βελβεντού Βελεστίνου ΒΙ.ΠΕ.Θ Βόνιτσας Βούλας Βραχατίου Βραχναίων Βριλησσίων Βρύσων Αποκορώνου Γαβάλους Γαζίου Γαλατσίου Γαστούνης Γαυρίου Γέρακα Γκούρας Δάφνης Δάφνης Αγίου Όρους Δάφνης Καλαβρύτων Δελφών Δεσκάτης Δημητσάνας Δικαστικού Μεγάρου Θεσ. Διστόμου Δραπετσώνας Ελευθερούπολης Ελούντας Ερεσού Ερέτριας Ευλάλου Εφύρας Ζαγοράς Ζίτσας Θέρμου Θησείου (ΑΘ 18) Θουρίας Θρακομακεδόνων Ιαλύσου Ιεράπετρας Ιερισσού Ιτέας Φωκίδας Ιωαννίνων 2 Ιωνίας Θεσσαλονίκης Κ. Ε. Μ. Π. Παραδείσου Αμαρουσίου Καινουργίου Καλαμακίου Καλαμπακίου Καλαμώτης Καλλιπόλης Καλοχωρίου Καματερού Καναλλάκιου Καπανδριτίου Κασσανδρείας Κατασταρίου Κάτω Τιθορέας Κιάτου Κλείτοριας Κολυμβαρίου Κουμουνδούρου (ΑΘ 49) Κρεστένων Κρηνίδων Κυπαρισσίας Κυψέλης (ΑΘ 13) Λάλα Λεβιδίου Λενορμάν Λεπτοκαρυάς Λεχαινών Ληξουρίου Λιμένα Χερσονήσου Λιμεναρίων Λίμνης Ευβοίας Λιτοχώρου Λούρου Λουτρακίου Λυγουρίου Μακρύ Γιαλού Ιεράπετρας Μαλίων Μάνδρας Μανταμάδου Μαραθώνα Μαχαιράδου Μεθάνων Μελιγάλας Μεταμόρφωσης Αττικής. Μεταξαδών. Μέτσουβου. Μήθυμνας. Μητροπόλεως (ΑΘ 54) Μονεμβασίας. Μούδρου Μυτικά Ναούσας Πάρου Νεάπολης Αθηνών (ΑΘ 14) Νεάπολης Κοζάνης Νεάπολης Κρήτης Νέας Ερυθραίας Νέας Ζίχνης Νέας Καλλικράτειας Νέας Μηχανιώνας Νέας Αλικαρνασσού Νέας Άρτακης Νέας Φιλαδελφείας Νεοχωρίου Αιτωλοακαρνανίας Νεοχωρίου Άρτας Νίκαιας Νικήτης Νυδρίου Ξυλαγάνης Οίας Ορχομενού Παλαιάς Επιδαύρου Παλλήνης Πανεπιστημιούπολης (ΘΕΣ 17) Πανοράματος Παραμυθιάς Παρανεστίου Πάτρας 3 Περάματος Πειραιά Περάματος Ρεθύμνου Πεταλιδίου Πλατανιά Πλατείας Καισαριανής Πλωμαρίου Πραμάντων Προσοτσάνης Πυθαγορείου Πυλαίας Πύλης Ραχών Ρόδου 2 Σερβίων Σιάτιστας Σιδηροκάστρου Σερρών Σκάλας Σκύδρας Σούδας Σουφλίου Σοφάδων Σοφικού Σταυρούπολης Ξάνθης Στυλίδας Συκίων Θεσσαλονίκης Συκουρίου Σχηματαρίου Τζαβρού (Σκριπερού) Τσεπελόβου Τυρνάβου Τυχερού Φιλιατών Φιλιππιάδας Φιλότιου (Χαλκείου) Φισκάρδου Φυτειών Χαϊδαρίου Χαλανδρίτσας Χαλάστρας Χανίων (Κ.Δ.) Χολαργού Ψαχνών

«ΕΛΤΑ κατ’ οίκον»

Την επέκταση της υπηρεσίας «ΕΛΤΑ κατ’ οίκον» ανακοίνωσαν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, μετά την απόφαση για το ξαφνικό λουκέτο σε 204 υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ σε όλη την Ελλάδα, προσπαθώντας έτσι να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις μετά τις έντονες αντιδράσεις.

Όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ, κ. Γρηγόρης Σκλήκας, «το ταχυδρομείο δεν είναι μόνο το κατάστημα της γειτονιάς · είναι μια υπηρεσία που φτάνει ακόμη πιο κοντά στον πολίτη, όπου κι αν βρίσκεται, με σύγχρονα μέσα, ευελιξία και αξιοπιστία».

Ο θεσμός «ΕΛΤΑ κατ’ οίκον» αξιοποιεί το ισχυρό δίκτυο 1.400 ταχυδρόμων, 500 συνεργατών ΕΛΤΑ και 400 διανομέων της ΕΛΤΑ Courier, που εξυπηρετούν καθημερινά κάθε γωνιά της χώρας. Οι ταχυδρόμοι διαθέτουν πλήρη ψηφιακό εξοπλισμό (PDA, POS) και μπορούν να πραγματοποιούν πληρωμές, εισπράξεις, αποστολές και παραδόσεις αντικειμένων απευθείας στον χώρο του πολίτη.