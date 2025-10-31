Την επέκταση της υπηρεσίας «ΕΛΤΑ κατ’ οίκον» ανακοίνωσαν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, μετά την απόφαση για το ξαφνικό λουκέτο σε 204 υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ σε όλη την Ελλάδα, προσπαθώντας έτσι να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις μετά τις έντονες αντιδράσεις.

Όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ, κ. Γρηγόρης Σκλήκας, «το ταχυδρομείο δεν είναι μόνο το κατάστημα της γειτονιάς · είναι μια υπηρεσία που φτάνει ακόμη πιο κοντά στον πολίτη, όπου κι αν βρίσκεται, με σύγχρονα μέσα, ευελιξία και αξιοπιστία».

Ο θεσμός «ΕΛΤΑ κατ’ οίκον» αξιοποιεί το ισχυρό δίκτυο 1.400 ταχυδρόμων, 500 συνεργατών ΕΛΤΑ και 400 διανομέων της ΕΛΤΑ Courier, που εξυπηρετούν καθημερινά κάθε γωνιά της χώρας. Οι ταχυδρόμοι διαθέτουν πλήρη ψηφιακό εξοπλισμό (PDA, POS) και μπορούν να πραγματοποιούν πληρωμές, εισπράξεις, αποστολές και παραδόσεις αντικειμένων απευθείας στον χώρο του πολίτη.

Ιδιαίτερη μέριμνα δίνεται στους συνταξιούχους και στους κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών, οι οποίοι θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται με φυσική παρουσία ταχυδρόμου, όπως και σήμερα.

Σε κάθε περιοχή όπου αναστέλλεται η λειτουργία καταστήματος, οι πολίτες θα ενημερώνονται για τον αγροτικό ταχυδρόμο που τους εξυπηρετεί και θα έχουν τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας μαζί του για προγραμματισμό κατ’ οίκον εξυπηρέτησης. Παράλληλα, μέσω του τηλεφωνικού κέντρου 212 0000 700, μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες και να προγραμματίζουν ραντεβού με τον ταχυδρόμο της περιοχής τους.

«Κανένα νησί δεν θα μείνει χωρίς κατάστημα και κανένας Έλληνας χωρίς ταχυδρόμο», ανέφερε ο κ. Σκλήκας. «Με το ΕΛΤΑ κατ’ οίκον, κάθε πολίτης έχει πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες, στο σπίτι του, με τον ίδιο άνθρωπο που τον εξυπηρετούσε πάντα – αλλά τώρα ακόμα πιο γρήγορα, πιο απλά, πιο ψηφιακά και πιο κοντά».

Αναγκαία η αναδιοργάνωση του δικτύου των ΕΛΤΑ

Η αναδιοργάνωση του δικτύου των ΕΛΤΑ αποτελεί αναγκαίο βήμα για τη βιωσιμότητα και το μέλλον της εταιρείας. Τα ΕΛΤΑ, όπως τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος, παραμένουν ελλειμματικά σε μία ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά ενώ σήμερα, λιγότερο από το 10% των συνολικών εσόδων συνδέεται με τη λειτουργία των φυσικών καταστημάτων, όταν το κόστος λειτουργίας τους αντιστοιχεί περίπου στο 45% του συνολικού κόστους της εταιρείας. Πολλά από τα καταστήματα λειτουργούσαν με ελάχιστα έσοδα και ζημίες που ξεπερνούσαν τις 150.000 ευρώ ετησίως ανά κατάστημα.

Επομένως, ο μετασχηματισμός των ΕΛΤΑ είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να διασφαλιστεί το μέλλον και οι προοπτικές τους, των εργαζομένων και του κοινωνικού τους ρόλου. Ειδάλλως θα μπορούσε να απειληθεί η επιβίωση συνολικά των ΕΛΤΑ. Η συνέχιση της λειτουργίας δεκάδων καταστημάτων με ελάχιστη εμπορική δραστηριότητα και περιορισμένη προσέλευση πελατών δεν θα ήταν βιώσιμη επιλογή.

Η απόφαση για την αναστολή λειτουργίας 204 καταστημάτων στηρίζεται σε τεκμηριωμένα οικονομικά και λειτουργικά δεδομένα και αποτελεί συνέχεια ενός ευρύτερου σχεδίου μετασχηματισμού που υλοποιείται τα τελευταία δυόμισι χρόνια. Προηγήθηκαν η συνένωση με την ΕΛΤΑ Courier, η ανανέωση του στόλου με 250 υβριδικά και 250 ηλεκτρικά οχήματα, η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών και η εκπαίδευση του προσωπικού.

Η Καθολική Ταχυδρομική Υπηρεσία παραμένει πλήρως εξασφαλισμένη.

Σε κάθε νησί λειτουργεί τουλάχιστον ένα ταχυδρομικό κατάστημα.

Σσε περιοχές όπου δεν υπάρχει πλέον φυσικό κατάστημα, η εξυπηρέτηση παρέχεται μέσα από το δίκτυο των αγροτικών ταχυδρόμων, κινητών μονάδων, συνεργαζόμενων σημείων και πρακτορείων με την εμπορική ταυτότητα των ΕΛΤΑ ή της ΕΛΤΑ Courier, εξασφαλίζοντας την αδιάλειπτη παρουσία και τις ίδιες υπηρεσίες με χαμηλότερο λειτουργικό κόστος.

Καθημερινά, περισσότεροι από 1.400 ταχυδρόμοι, 500 συνεργάτες ΕΛΤΑ και 400 διανομείς συνεργατών της ΕΛΤΑ Courier, εξυπηρετούν πολίτες και επιχειρήσεις σε όλη την επικράτεια, καλύπτοντας απομακρυσμένες, ορεινές και νησιωτικές περιοχές.

Ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί με τη μετακίνηση προσωπικού από τα καταστήματα που αναστέλλουν λειτουργία, ενισχύοντας τη διανομή και τη συχνότητα εξυπηρέτησης.

Το ανθρώπινο δυναμικό των ΕΛΤΑ παραμένει στον πυρήνα της προσπάθειας αυτής. Κανένας εργαζόμενος των ΕΛΤΑ δεν χάνει τη θέση του. Το προσωπικό αξιοποιείται σε νέες, πιο παραγωγικές λειτουργίες, ενισχύοντας κρίσιμους τομείς όπως η διανομή, οι υπηρεσίες πελατών και οι ψηφιακές λειτουργίες. Παράλληλα, συνεχίζονται τα προγράμματα εκπαίδευσης και αναβάθμισης δεξιοτήτων, ώστε κάθε εργαζόμενος να συμμετέχει ενεργά στη νέα εποχή του Οργανισμού.

Τα ΕΛΤΑ παραμένουν παρόντα σε όλη τη χώρα, με νέες μορφές λειτουργίας, σύγχρονα εργαλεία και ανθρώπινο πρόσωπο. Στηρίζουν την περιφέρεια, επενδύουν σε τεχνολογία, εκπαίδευση και εξοπλισμό, και διαμορφώνουν ένα βιώσιμο, αξιόπιστο και ανθρώπινο ταχυδρομείο που υπηρετεί τον πολίτη με συνέπεια και σεβασμό.

Η ΓΣΕΕ στο πλευρό των εργαζόμενων

Συγκεκριμένα, η Συνομοσπονδία αναφέρει σε ανακοίνωσή της:

«Με ιδιαίτερη ανησυχία, οι πολίτες και οι εργαζόμενοι στα ΕΛΤΑ λαμβάνουν γνώση μιας (ακόμα) ελάχιστα μελετημένης “μεταρρύθμισης” που ακολουθεί τον εύκολο δρόμο, αυτόν της συρρίκνωσης και της υποχρηματοδότησης.

Από τις σχεδιαζόμενες αλλαγές φαίνεται ότι επωφελούνται μόνον οι ανταγωνιστές των ΕΛΤΑ. Αντιθέτως, πλήττονται καίρια τόσο οι εργαζόμενοι, ορισμένοι εκ των οποίων θα υποχρεωθούν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, προκειμένου να μην χάσουν τις δουλειές τους, όσο και πλατιά κοινωνικά στρώματα που χάνουν τα τοπικά σημεία αναφοράς και διασύνδεσής τους με τον φορέα.

Την ίδια στιγμή που το κράτος προικίζει τους ξένους ανταγωνιστές των ΕΛΤΑ με δεκάδες εκατομμύρια, αφήνει χωρίς επένδυση και αναπτυξιακό σχεδιασμό τον δικό του φορέα, που επί σχεδόν δύο αιώνες συμβάλλει ενεργά στην εθνική οικονομία και στην κοινωνία.

Υπενθυμίζουμε πως, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, τα ΕΛΤΑ έχουν την καθολική ευθύνη των ταχυδρομικών υπηρεσιών για τη χώρα, στερούνται, όμως, πόρων που προβλέπονται ακόμα και από κοινοτικά κονδύλια για τη χρηματοδότηση και τον εκσυγχρονισμό τους.

Η έλλειψη πλάνου, χρηματοδότησης και ενδιαφέροντος μοιραία θα οδηγήσει έναν πάλαι ποτέ στιβαρό οργανισμό σε μαρασμό, με σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις για τη χώρα και για χιλιάδες πολίτες.

Καλούμε την κυβέρνηση να ακούσει με προσοχή τις προτάσεις που καταθέτουν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στα ΕΛΤΑ. Προτάσεις γνήσιου εκσυγχρονισμού με μεταρρυθμιστικό πρόσημο, αλλά και συνάμα με κοινωνική ευαισθησία.

Οι άνθρωποι -είτε οι εργαζόμενοι είτε οι ευάλωτοι πολίτες που εξυπηρετούνται από τα ΕΛΤΑ- δεν είναι απλοί αριθμοί.

Ο σεβασμός στα δημόσια αγαθά, στα ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα αποτελεί υποχρέωση κάθε ευνομούμενης πολιτείας».

Φάμελλος: Μην τολμήσει ο κ. Μητσοτάκης να κλείσει τα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ

Στο κλείσιμο των 204 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ αναφέρεται με δήλωση του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

Στη δήλωσή του αναφέρει ότι «η υποκριτική κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη την ημέρα που κατέθεσε στη Βουλή νομοσχέδιο για την υποστήριξη των οικογενειών και την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, ταυτόχρονα, αιφνιδιαστικά, ανακοίνωσε το κλείσιμο 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα» και σημειώνει: «Η απόφαση αυτή πλήττει τη λειτουργία των τοπικών κοινωνιών, τους συνταξιούχους, τους αγρότες, ιδιαίτερα την περιφέρεια και την ύπαιθρο, μιας και την αφυδατώνει από λειτουργίες. Πλήττει και τους εργαζόμενους, για να ενισχύσει τα ιδιωτικά συμφέροντα στον τομέα αυτόν».

Επισημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ παρενέβη άμεσα ζητώντας να συνεδριάσουν οι επιτροπές της Βουλής, παρουσία και του υπουργού αλλά και του Υπερταμείου και προσθέτει ότι το αίτημά έγινε δεκτό και θα γίνει αυτή η συνεδρίαση την άλλη εβδομάδα. Ακολούθως προειδοποιεί:

«Μην τολμήσει ο κ. Μητσοτάκης να κλείσει τα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ πριν γίνει η συζήτηση στη Βουλή. Το απαιτεί η ελληνική κοινωνία, η ύπαιθρος, η περιφέρεια, η αυτοδιοίκηση, που δεν αντέχουν άλλο πλήγμα. Πρέπει να φύγουν το συντομότερο».

Τσουκαλάς: Να διασφαλιστούν οι εργαζόμενοι των ΕΛΤΑ και η καθολική ταχυδρομική υπηρεσία

Πυρά κατά της κυβέρνησης για το θέμα του κλεισίματος καταστημάτων ΕΛΤΑ εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο Mega, ενώ τόνισε ότι «ο φορέας υποχρεούται με τη σύμβαση του 2022 να διασφαλίζει μια καθολική ταχυδρομική υπηρεσία».

Σχολίασε ότι η κυβέρνηση «δεν μπορεί να λέει ότι θέλει να λύσει το δημογραφικό και να κρατήσει τον κόσμο στην περιφέρεια και να κλείνουν οι τράπεζες, να κλείνουν τα ΕΛΤΑ, να κλείνουν όλα όσα στην ουσία διαμορφώνουν ένα δίχτυ ασφάλειας και κοινωνικής συνοχής στην περιφέρεια». Την κάλεσε να δώσει εξηγήσεις για το «ποια καταστήματα θα κλείσουν, με ποια κριτήρια και με ποια γνωμοδότηση», ενώ εξέφρασε την ανησυχία του για το «αν το μόνιμο προσωπικό θα παραμείνει στα ΕΛΤΑ ή αν θα δούμε αναγκαστικές μετατάξεις σε άλλες υπηρεσίες» και αν αυτές μπορεί αυτές να φτάσουν να είναι και σε άλλες περιοχές από εκεί όπου έμεναν.

Δεδομένης και της ερώτησης που έχει καταθέσει για το ζήτημα η ΚΟ του ΠΑΣΟΚ από χθες στη Βουλή, ο κ. Τσουκαλάς ξεκαθάρισε ότι «εμάς μας ενδιαφέρει να διασφαλιστούν οι εργαζόμενοι και η καθολική ταχυδρομική υπηρεσία. Να γνωρίζουμε ότι θα εξακολουθεί ο συνταξιούχος να μπορεί να παίρνει τη σύνταξή του χωρίς να πληρώνει εκεί που την έπαιρνε έως τώρα. Και μας νοιάζει να βρεθεί και ο τρόπος να μην ερημώσει η περιφέρεια». Είπε μεταξύ άλλων ότι τα ΕΛΤΑ έχουν σημειώσει αύξηση του κύκλου εργασιών το 2024 σε σχέση με το 2023, εκτιμώντας ότι «εφόσον πράγματι αυξάνεται κερδοφορία, πρέπει να φανεί η κοινωνική και εταιρική ευθύνη σε σχέση με την αποστολή του φορέα που είναι η καθολική ταχυδρομική υπηρεσία».

Αντιδρούν οι δήμαρχοι

Ανάκληση της απόφασης της Διοίκησης των ΕΛΤΑ να προχωρήσει στο κλείσιμο 204 υποκαταστημάτων της, σε όλη την Ελλάδα, ζητά η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ).

Σε ανακοίνωση, το κορυφαίο όργανο των δημάρχων επισημαίνει ότι προκαλεί αγανάκτηση ότι της απόφασης αυτής δεν προηγήθηκε από πλευράς πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών και της Διοίκησης των ΕΛΤΑ καμία επίσημη ενημέρωση της αυτοδιοίκησης και των τοπικών κοινωνιών. «Εντελώς ξαφνικά, υπό το πρόσχημα της υλοποίησης ενός νέου επιχειρησιακού σχεδίου του Υπερταμείου στο οποίο υπάγονται τα ΕΛΤΑ, καταργείται ένας πολύ μεγάλος αριθμός καταστημάτων τους. Με τον τρόπο αυτό, χιλιάδες πολίτες σε όλη τη χώρα στερούνται υπηρεσίες που διευκόλυναν σημαντικά την καθημερινότητά τους», τονίζει η ΚΕΔΕ.

Υποστηρίζει ότι από την απόφαση πλήττονται κυρίως οι κάτοικοι περιφέρειας, τόσο της ηπειρωτικής όσο και της νησιωτικής Ελλάδος και ιδίως ηλικιωμένοι πολίτες με δυσκολίες στη χρήση κι αξιοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών, που διεκπεραίωναν μέσω των ΕΛΤΑ βασικές συναλλαγές όπως η είσπραξη των συντάξεών τους, καθώς και εργαζόμενοι απομακρυσμένων περιοχών, που βασίζονταν στην τακτική διέλευση του τοπικού ταχυδρόμου για την παραλαβή της αλληλογραφίας τους.

«Ο αναγκαίος λειτουργικός εξορθολογισμός και η οικονομική εξυγίανση των ΕΛΤΑ δεν μπορεί να υλοποιηθεί σε βάρος της εξυπηρέτησης χιλιάδων πολιτών, στερώντας τους πολύτιμες υπηρεσίες που αφορούν την καθημερινότητα και την οικονομική τους επιβίωση», τονίζει το όργανο που εκπροσωπεί τους αιρετούς των δήμων.