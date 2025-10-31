Θλίψη έχει σκορπίσει στον Ασπρόπυργο ο αιφνίδιος θάνατος ενός 10χρονου κοριτσιού μέσα στο σχολείο της.

Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Παιδείας διευκρίνισε ότι το περιστατικό δεν σημειώθηκε την ώρα του μαθήματος της Γυμναστικής, όπως αρχικά αναφέρθηκε, αλλά ενώ η μαθήτρια βρισκόταν στον προαύλιο χώρο του σχολείου. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι στην ιατρική της καρτέλα δεν υπήρχε καμία ένδειξη προηγούμενου προβλήματος υγείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τραγικό συμβάν συνέβη στο γήπεδο μπάσκετ της σχολικής μονάδας. Νοσηλευτής που βρισκόταν στο σημείο προσπάθησε να επαναφέρει το παιδί εφαρμόζοντας ΚΑΡΠΑ, ωστόσο οι προσπάθειες απέβησαν άκαρπες.

Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τη 10χρονη στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Στο Αστυνομικό Τμήμα Ασπροπύργου προσήχθη ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής του σχολείου, προκειμένου να δώσει κατάθεση για τις συνθήκες του περιστατικού. Τα πρώτα στοιχεία κάνουν λόγο για πιθανό παθολογικό αίτιο, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου της 10χρονης μαθήτριας.

ψ