«Έκαναν μεγάλη προσπάθεια για πάνω από μία ώρα», ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, μιλώντας στην εκπομπή «Live News» του Mega, αναφερόμενος στο τραγικό περιστατικό που συνέβη στον Ασπρόπυργο, όταν κατέρρευσε και ξεψύχησε 10χρονη σε σχολείο την ώρα της γυμναστικής.

Ειδικότερα, το μεσημέρι της Παρασκευής σε δημοτικό σχολείο, ένα κοριτσάκι ένιωσε αδιαθεσία και κατέρρευσε στο προαύλιο του σχολείου, μπροστά στους συμμαθητές και τους δασκάλους του. Οι εκπαιδευτικοί προσπάθησαν αμέσως να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, εφαρμόζοντας καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) για αρκετή ώρα, μέχρι να φτάσει το ΕΚΑΒ.

Το ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο περίπου στις 13:20 και μετέφερε το παιδί στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Παρά τη μάχη που έδωσαν οι γιατροί για σχεδόν μία ώρα, το κοριτσάκι δυστυχώς δεν επανήλθε και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. «Δυστυχώς, εγκατέλειψαν την προσπάθεια πριν από λίγο. Κλαίμε όλοι. Οι συνάδελφοι που συμμετείχαν στην προσπάθεια έκλαιγαν», πρόσθεσε ο Μιχάλης Γιαννάκος.

Η τοπική κοινωνία είναι συγκλονισμένη από τον αιφνίδιο χαμό του μικρού παιδιού, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου. Αν και σύμφωνα με πληροφορίες, η καρτέλα υγείας της 10χρονης είναι καθαρή.