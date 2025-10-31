Νέο μέτωπο κρίσης έχει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση, αυτή τη φορά για τα 204 ΕΛΤΑ που κλείνουν. Το θέμα έφτασε στη Βουλή με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να ζητούν ενημέρωση και εξηγήσεις. Δυσαρέσκεια, ωστόσο, εξέφρασαν και οι «γαλάζιοι» βουλευτές. Είναι χαρακτηριστικό ότι τo προηγούμενο διάστημα είχαν θέσει ερωτήματα προς τους αρμόδιους υπουργούς «γαλάζιοι» βουλευτές.

Τουλάχιστον έξι βουλευτές της πλειοψηφίας από τις Κυκλάδες, τη Λακωνία, τη Χαλκιδική, την Ηλεία, ακόμη και από το υπόλοιπο Αττικής ανέδειξαν το θέμα είτε με επίκαιρες ερωτήσεις είτε με αναφορές προς τα υπουργεία Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Πιο συγκεκριμένα ερωτήσεις είχαν υποβάλλει οι: Νεοκλής Κρητικός, Μάρκος Καφούρος, Κατερίνα Μονογυιού, Βασίλης Οικονόμου, Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, Γιάννης Γιώργος.

Σφοδρή αντίδραση της αντιπολίτευσης – Τι ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ

Χθες, πάντως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής η αντίδραση των βουλευτών αντιπολίτευσης και συμπολίτευσης οδήγησε στην έκτακτη συνεδρίαση για το θέμα. Το θέμα έθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτος, με τον Νίκο Παππά, να τονίζει πως:«Αυτές τις ημέρες έχουμε την παύση λειτουργίας 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ. Δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Καταθέτουμε αίτημα για κοινή έκτακτη συνεδρίαση των Διαρκών Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και Παραγωγής & Εμπορίου, παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου, του Υπερταμείου και της διοίκησης των ΕΛΤΑ. Αυτή τη στιγμή, νησιώτες, κάτοικοι ορεινών περιοχών, συνταξιούχοι, ακόμα και γειτονιές της Αθήνας που το έχουν ανάγκη, μένουν χωρίς ταχυδρομείο. Δεν θα σας πω τι κάναμε εμείς -είναι ατελείωτη η λίστα των πρωτοβουλιών μας. Η Επιτροπή μας θα κάνει ότι δεν συμβαίνει αυτό και θα συζητάμε το φορολογικό νομοσχέδιο, ενώ μπορεί να πάει δύο ημέρες μετά;».

Από το ΠαΣοΚ, ο Μιχάλης Κατρίνης σημείωσε ότι «το ζήτημα του κλεισίματος εγείρει σοβαρά ζητήματα. Άμεσα πρέπει να έρθει στη Βουλή ο αρμόδιος υπουργός, και κάποιοι πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να λογοδοτούν και να ενημερώνουν τη Βουλή των Ελλήνων. Όλες οι πτέρυγες ζητούν να γίνει συνεδρίαση και δεν μπορούμε να λειτουργούμε εν κενώ». Ο Αλέξανδρος Καζαμίας από την Πλεύση Ελευθερίας συμφώνησε λέγοντας πως «θέλουμε συνεδρίαση για τα ΕΛΤΑ».

Στο ίδιο κλίμα και ήταν και η τοποθέτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Στέλιου Πέτσα. Ο ίδιος τόνισε πως «δεν είναι ζήτημα τεχνοκρατικό, αλλά και ζήτημα εξυπηρέτησης των πολιτών. Υπάρχουν θέματα με τους ηλικιωμένους, με τις παραμεθόριες περιοχές, αλλά και με μεγάλες περιοχές. Ακουσα τον κ Φωτόπουλο να λέει ότι έκλεισε κατάστημα στον Ωρωπό. Και στην περιοχή μου κλείνει υποκατάστημα που εξυπηρετεί τόσο κόσμο». Και κατέληξε αιχμηρά να λέει πως «ελπίζω πως δεν συνδέεται το θέμα με την καθολική υπηρεσία».

Ο βουλευτής της ΝΔ και πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, Αθανάσιος Καββαδάς είπε πως «έχετε και έχουμε όλοι δίκιο. Απασχολεί όλες τις τοπικές κοινωνίες έκλεισαν 203 καταστήματα. Κι εγώ χθες το βράδυ, δέχθηκα πάνω από 100 τηλεφωνήματα επειδή κλείνει το ταχυδρομείο στο Νυδρί».

Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος ήταν στη σημερινή συνεδρίαση της επιτροπής, σημείωσε πως «εγώ θα δεχτώ ότι απολύτως η συνθήκη που τα διέπει είναι εθνική. Η κυβέρνηση τα στήριξε με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και με μια εθελούσια έξοδο. Το ζητούμενο να επιβιώσουν. Είναι καινούργια η συζήτηση; Δεν είναι». Στη συνέχεια υποστήριξε πως «τα ΕΛΤΑ έχουν πρόβλημα,. Πάρα πολλά προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουν. Η αλληλογραφία είναι 10% αυτού που ήταν. Πρέπει να ληφθούν δύσκολες αποφάσεις».

Πρόσθεσε δε πως «εγώ θα συμφωνήσω ότι πρέπει να ληφθεί υπόψιν κάθε παράμετρος. Και αυτό γίνεται. Να τονίσω ότι τα χρήματα που έχουν μπει είναι για να επιβιώσει ο οργανισμός όχι το ανάποδο. Η διοίκηση των ΕΛΤΑ θα έρθει να απαντήσει με οποιοδήποτε μέσο κοινοβουλευτικού ελέγχου πρώτα και κύρια στην επιτροπή που θα συνεδριάσει άμεσα».

Σημειώνεται ότι τη Τρίτη 4 Νοεμβρίου στις 13:00 θα πραγματοποιηθεί η έκτακτη συνεδρίαση των συναρμόδιων επιτροπών της Βουλής για τα ΕΛΤΑ που κλείνουν. Όπως ανακοινώθηκε, στην κρίσιμη συνεδρίαση θα συμμετάσχει η πολιτική ηγεσία των υπουργείων Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και η διοίκηση των ΕΛΤΑ και του Υπερταμείου.

Τι λένε από το Μέγαρο Μαξίμου

Από το Μέγαρο Μαξίμου, τονίζεται ότι η Κυβέρνηση στήριξε τα ΕΛΤΑ οικονομικά πάρα πολύ, με μια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου άνω των 250 εκατομμυρίων ευρώ, ωστόσο όπως λένε τα ΕΛΤΑ έχουν πρόβλημα και πρέπει να ληφθούν δύσκολες αποφάσεις. Είναι μια συζήτηση που ξεκινά από τις ημέρες της προηγούμενης κυβέρνησης, σημειώνουν με νόημα πετώντας «βέλη» κατά του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως λένε με νόμο του 2018, το σύνολο των μετοχών κυριότητας του ελληνικού δημοσίου στα ΕΛΤΑ μεταβιβάστηκε αυτοδικαίως και χωρίς αντάλλαγμα στην ελληνική εταιρεία συμμετοχών και περιουσίας δηλαδή στο Υπερταμείο, το οποίο ιδρύθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, υποστηρίζουν, ως Υπουργός Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ διαφωνούσε με τον Νίκο Παππά σχετικά με την αναδιάρθρωση των ΕΛΤΑ και τη μελέτη της PWC, που προέβλεπε το κλείσιμο 200 καταστημάτων. Ο κ. Τσακαλώτος φερόταν να επιμένει να προχωρήσει η μελέτη. Σύμφωνα με τα ίδια στελέχη, το 2017 ο κ. Παππάς απαντούσε πλήρως τεχνοκρατικά στον κ. Μανιάτη σχετικά με το κλείσιμο, κάποιων ταχυδρομείων λέγοντας πως στον Δήμο Επιδαύρου «έχουμε ήδη τόσα καταστήματα και η κάλυψη γίνεται ήδη πλήρως».

Υπογραμμίζουν ταυτόχρονα, πως τα ΕΛΤΑ έχουν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουν κατά την αναδιάρθρωσή τους, ενώ σήμερα ο Διευθύνων Σύμβουλος των Ελληνικών Ταχυδρομείων είπε ότι η αλληλογραφία αντιπροσωπεύει μόλις το 10% αυτού που ήταν πριν από 10 χρόνια.

Τέλος, σε ανακοίνωση τους τα ΕΛΤΑ λένε πως: «Κανένας Ελληνας δεν θα μείνει χωρίς ταχυδρόμο και κανένα νησί χωρίς κατάστημα. Ιδιαίτερη μέριμνα για συνταξιούχους και κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών με σύγχρονα μέσα και πυκνό δίκτυο διανομέων. Κανένας εργαζόμενος των ΕΛΤΑ δεν χάνει τη θέση του, πλήρως εξασφαλισμένη η Καθολική Ταχυδρομική Υπηρεσία – Η αναδιοργάνωση του δικτύου, απαραίτητο βήμα για τη βιωσιμότητα των Ελληνικών Ταχυδρομείων. Ιδιαίτερη μέριμνα δίνεται στους συνταξιούχους και στους κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών, οι οποίοι θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται με φυσική παρουσία ταχυδρόμου, όπως και σήμερα».