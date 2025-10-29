Σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα 15ετίας έχουν φτάσει τα αποθέματα νερού στον ταμιευτήρα του Μόρνου, κύριου τροφοδότη της Αττικής, εντείνοντας την ανησυχία για τον κίνδυνο λειψυδρίας στο λεκανοπέδιο.

Η κυβέρνηση, θορυβημένη από την κατάσταση, φαίνεται να εγκαταλείπει το αρχικό της σχέδιο, που προέβλεπε τη σύσταση υπερ-εταιρείας που θα συγκέντρωνε όλη τη διαχείριση του υδάτινου πλούτου της χώρας και αναζητεί επειγόντως εναλλακτικά μέτρα, καθώς τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά και αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος.

Σύμφωνα με τις επίσημες μετρήσεις της ΕΥΔΑΠ, σήμερα 29 Οκτωβρίου 2025, τα αποθέματα στον Μόρνο ανέρχονται σε μόλις 152.909.000 κυβικά μέτρα νερού. Πρόκειται για τη χαμηλότερη τιμή της τελευταίας 15ετίας για τη συγκεκριμένη εποχή, καταγράφοντας πτώση σχεδόν 45% σε σχέση με περίπου την ίδια περίοδο πέρυσι (285.021.000 m³ στις 23/10/2024).

Μειωμένη κατά 44% η έκταση της λίμνης του Μόρνου

Την κρισιμότητα της κατάστασης επιβεβαιώνουν και τα επιστημονικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Δορυφορική ανάλυση που πραγματοποίησε η υπηρεσία Meteo.gr στις 9 Οκτωβρίου 2025 έδειξε ότι η έκταση της λίμνης έχει συρρικνωθεί στα 8.3 τετραγωνικά χιλιόμετρα, τιμή μειωμένη κατά 44% σε σχέση με τη μέση τιμή της περιόδου 2016-2024 (14.9 km²).

Η δραματική υποχώρηση της στάθμης αποκαλύπτει ένα απόκοσμο τοπίο, με το βυθισμένο χωριό Κάλλιο -όπως φαίνεται και στα πλάνα του drone του Orange Press Agency, από τις 15 Σεπτεμβρίου του 2025- να έχει αναδυθεί, θυμίζοντας εικόνες από την περίοδο της μεγάλης ξηρασίας, στις αρχές της δεκαετίας του ’90.

Ερωτηθείς για την κατάσταση στον Μόρνο, αλλά και για την εκτίμησή του σχετικά με το αντικείμενο της σύσκεψης που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Κώστας Λαγουβάρδος, Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, εξηγεί στο Orange Press Agency ότι το 2025 εξελίσσεται σε μια από τις ξηρότερες χρονιές της τελευταίας δεκαετίας.

«Τόσο οι δορυφορικές αποτυπώσεις όσο και οι μετρήσεις των βροχοπτώσεων στην περιοχή του Μόρνου δείχνουν ότι βρισκόμαστε σε πολύ χαμηλά επίπεδα για την εποχή. Δεν είμαστε στη χειρότερη κατάσταση, του 1993 για παράδειγμα, αλλά όσον αφορά τα αρκετά τελευταία χρόνια, είμαστε στη χειρότερη θέση», τονίζει ο κ. Λαγουβάρδος.

«Στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 10 ετών οι βροχές»

Τα γραφήματα του Αστεροσκοπείου είναι χαρακτηριστικά: το συνολικό ύψος βροχής στην περιοχή του Μόρνου, από την αρχή του έτους, παραμένει σταθερά κάτω από τη μέση τιμή της περιόδου 2015-2024. «Οι βροχοπτώσεις φέτος, από την αρχή του χρόνου, είναι σε επίπεδα από τα χαμηλότερα των τελευταίων 10 ετών», σημειώνει ο μετεωρολόγος. Εξίσου ανησυχητική ήταν και η εικόνα της χιονοκάλυψης, τον περασμένο χειμώνα, η οποία κινήθηκε σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από τον μέσο όρο της περιόδου 2005-2024, στερώντας από τον ταμιευτήρα πολύτιμες ποσότητες νερού, κατά την περίοδο της τήξης.

«Είναι λογικό να υπάρχει μία ανησυχία για το τι μπορεί να συμβεί, ειδικά αν ο φετινός χειμώνας έχει λίγα χιόνια και λίγες βροχές. […] Ελπίζουμε, επειδή είμαστε μπροστά στο φθινόπωρο και τον χειμώνα, να έχουμε βροχές και κυρίως χιονοπτώσεις στην περιοχή, ώστε να μπορέσει τουλάχιστον να αποκατασταθεί αυτό το έλλειμμα», καταλήγει ο κ. Λαγουβάρδος.

«Μαύρα» στοιχεία για τα αποθέματα στον Μόρνο

Το Orange Press Agency συνέκρινε τα διαθέσιμα, δημόσια στοιχεία της ΕΥΔΑΠ, εξετάζοντας τα αποθέματα (σε κυβικά μέτρα – m³) του ταμιευτήρα του Μόρνου στις 23 Οκτωβρίου κάθε έτους.

Η εικόνα που προκύπτει είναι η εξής: