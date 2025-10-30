H ΕΥΔΑΠ θα παραμείνει εταιρεία δημόσιου χαρακτήρα, με το ελληνικό Δημόσιο να διατηρεί τον έλεγχο του 51% των μετοχών της, διαβεβαίωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για τον εορτασμό των 100 χρόνων της εταιρείας, στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή.

Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η ΕΥΔΑΠ «είναι συνυφασμένη με την ιστορία του ελληνικού κράτους και την ύδρευση της πρωτεύουσας», επισημαίνοντας ότι η σημερινή κυβέρνηση «επανέφερε το 2016 τις μετοχές της από το Υπερταμείο στον έλεγχο του Δημοσίου».

«Η ΕΥΔΑΠ ανήκει κατά 51% στο ελληνικό Δημόσιο και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει», υπογράμμισε, σημειώνοντας πως το νερό «παραμένει υπέρτατο δημόσιο αγαθό».

Όσα είπε ο Μητσοτάκης στην εκδήλωση της ΕΥΔΑΠ

«Αναλογιζόμαστε το μεγάλο το βάρος της ευθύνης, όταν ηγέτες προηγούμενων περιόδων έλαβαν σημαντικές αποφάσεις, ώστε το νερό να παραμείνει επαρκές, ποιοτικό και φθηνό. Είναι μεγάλη η σημασία των αποφάσεων που παρουσιάστηκαν σήμερα για τα επόμενα χρόνια αυτής της εταιρείας, που ανήκει κατά 51% στο Ελληνικό Δημόσιο και αυτό, επαναλαμβάνω, δεν πρόκειται να αλλάξει. Υπενθυμίζω ότι το 2016 οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ κατέληξαν στο Υπερταμείο και με απόφαση αυτής της κυβέρνησης επέστρεψαν στο Ελληνικό Δημόσιο, όπου και θα παραμείνουν» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση για τον εορτασμό των 100 χρόνων της ΕΥΔΑΠ στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή.

Και προσέθεσε: «Η Αττική αντιμετωπίζει πολύ μεγάλο πρόβλημα ως προς την υδροδότηση της, εάν δεν πάρει δραστικά μέτρα. Η ελπίδα δεν είναι στρατηγική. Μπορεί να μη χιονίσει, να μη βρέξει, να μη γεμίσουν οι ταμιευτήρες. Οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι για το χειρότερο σενάριο. Η μεταφορά με βαρύτητα και χωρίς αντλιοστάσια – που την καθιστά και φθηνότερη – μεταφορά νερού από τη λίμνη των Κρεμαστών προς τον ταμιευτήρα του Ευήνου, ώστε να διασφαλίσουμε πως η Αττική δεν θα αντιμετωπίσει πρόβλημα ύδρευσης για τα επόμενα 30 χρόνια είναι το επόμενο πολύ μεγάλό έργο».

Διεύρυνση και πέραν της Αττικής

Ο πρωθυπουργός είπε ακόμα ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία η διεύρυνση της ΕΥΔΑΠ, πέραν της Αττικής, ενώ, αναφερόμενος στο νέο έργο ύδρευσης, σημείωσε πως έρχεται να συνεχίσει την ιστορία των εμβληματικών έργων του Μαραθώνα, του Μόρνου και του Ευήνου.

Πρόκειται για τη μεταφορά, άνω των 200 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού με φυσική ροή (χωρίς αντλιοστάσια) από τους ποταμούς Κρικελιώτη και Καρπενησιώτη, οι οποίοι καταλήγουν στη λίμνη των Κρεμαστών. «Το έργο αυτό θα εξασφαλίσει ότι για τα επόμενα 30 χρόνια, η Αττική δε θα έχει ποτέ πρόβλημα υδροδότησης», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης, υπενθυμίζοντας «την κρίση ύδρευσης της δεκαετίας του ’90, που δεν πρέπει ποτέ να επαναληφθεί».

Επενδύσεις

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην κάθετη αύξηση των επενδύσεων της ΕΥΔΑΠ τα επόμενα χρόνια, που δεν αφορούν μόνο το νέο υδροδοτικό έργο, αλλά και:

τον εκσυγχρονισμό της Ψυττάλειας,

την επέκταση της αποχέτευσης,

τη γεωγραφική διεύρυνση των υπηρεσιών της ΕΥΔΑΠ σε Ανατολική Αττική, Εύβοια, Βοιωτία και Φωκίδα.

Παράλληλα, η ΕΥΔΑΠ θα εισέλθει πιλοτικά στη διαχείριση του αρδευτικού νερού, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της για τη βελτίωση της απόδοσης και της βιωσιμότητας των υδάτινων πόρων.

«Καταλήγοντας», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης «η δέσμευση της κυβέρνησής μας αφορά στην προστασία του νερού ως του υπέρτατου δημοσίου αγαθού, αφορά επίσης στην κατηγορηματική δέσμευση ότι η ΕΥΔΑΠ θα παραμείνει δημόσια εταιρεία, καθώς και ότι οι επενδύσεις της θα διερευνήσουν όλες τις πηγές χρηματοδότησης για να εξακολουθήσουμε να έχουμε το ποιοτικότερο και το φθηνότερο νερό».