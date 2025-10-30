Την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής προκάλεσε φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης σε χορτολιβαδική έκταση έξω από το Άργος Ορεστικό.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, η πυρκαγιά ξέσπασε από αγνώστους μέχρι στιγμής λόγους σε χορτολιβαδική έκταση κοντά στο πεδίο βολής, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Το έργο των πυροσβεστών καθίσταται ιδιαίτερα κρίσιμο, καθώς το πύρινο μέτωπο πλησιάζει επικίνδυνα πυλώνες υψηλής τάσης της ΔΕΗ που βρίσκονται στην περιοχή. Για την επιχείρηση κατάσβεσης έχει σπεύσει στο σημείο κλιμάκιο από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καστοριάς και δυνάμεις του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άργους Ορεστικού.

Τα αίτια για την εκδήλωση της πυρκαγιάς παραμένουν προς το παρόν άγνωστα και θα διερευνηθούν από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής μετά την ολοκλήρωση της κατάσβεσης.