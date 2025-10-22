Η ελληνική βιομηχανία, σύμφωνα και με τα τελευταία στοιχεία της οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ, παρουσιάζει σημάδια κάμψης στην παραγωγή αλλά και επιδείνωση του κλίματος των επιχειρηματικών προσδοκιών.

Ο σχετικός δείκτης βρέθηκε στις 105,2 μονάδες τον Σεπτέμβριο, κάτω από τις 113,9 μονάδες του Αυγούστου και σε χαμηλότερο επίπεδο ενός έτους (110,6 μονάδες πέρυσι).

Την ίδια στιγμή, η βιομηχανία συνεχίζει να καίγεται από τις υψηλές τιμές ρεύματος.

Φωτιά για τη βιομηχανία το ενεργειακό κόστος

Όπως προκύπτει από την πορεία των τιμών στο ελληνικό χρηματιστήριο ενέργειας, η μέση τιμή στην αγορά επόμενης ημέρας έχει εκτιναχθεί – πριν φύγει καλά, καλά ο Οκτώβριος στα 118,24 ευρώ ανά Μεγαβατώρα και πρόκειται για την τρίτη υψηλότερη τιμή από την αρχή της χρονιάς.

Σε κάτι λιγότερο από δύο μήνες οι τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα έχουν εκτιναχθέί κατά 61,64%. Τον Αύγουστο ήταν στα 73,15 ευρώ ανά Μεγαβατώρα και η άνοδος συνεχίστηκε και τον Σεπτέμβριο με την τιμή να ανεβαίνει στα 92,77 ευρώ ανά Μεγαβατώρα.

Αξίζει να σημειωθεί, πώς σύμφωνα με το ΙΟΒΕ ακόμη και τον περασμένο Αύγουστο, οπότε και η χονδρεμπορική τιμή ρεύματος είχε υποχωρήσει κατά 29% σε σχέση με τον Ιούλιο και είχε διαμορφωθεί στα 73,1 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, εντούτοις το ενεργειακό κόστος ήταν υψηλότερο 34% από τη Γαλλία (54,44 ευρώ ανά Μεγαβατώρα) και 100% υψηλότερο από την τιμή συστήματος Nordic (36,47 ευρώ ανά Μεγαβατώρα).

Οι εξαγγελίες Μητσοτάκη για τη βιομηχανία

Έχουν περάσει 15 ημέρες από τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την εφαρμογή μέτρων που θα μειώσουν το ενεργειακό κόστος. Ο Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ, είχε υποσχεθεί πώς σύντομα θα ληφθούν τα μέτρα.

Επίσης έχουν περάσει περί τους δύο μήνες από τότε που η αντιπροεδρία της κυβέρνησης υπό τον Κωστή Χατζηδάκη έχει στα χέρια της προτάσεις του ΣΕΒ για την εφαρμογή του ιταλικού μοντέλου στήριξης για τη μείωση του ενεργειακού κόστους.

Ακολούθησαν συσκέψεις με τους συναρμόδιους υπουργούς Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, χωρίς ωστόσο να έχει βρεθεί το κατάλληλο μοντέλο που θα προσαρμοστεί στα ελληνικά δεδομένα. Μία άσκηση… στην οποία μπήκε η κυβέρνηση θέλοντας, σε αντίθεση με το σχήμα στήριξης του ιταλικού μοντέλου, να ικανοποιήσει μεγάλες, μεσαίες και μικρές βιομηχανίες αλλά ενισχύοντας τους από λίγο…

Ουσιαστικά, περίπου δύο μήνες από τότε που έπεσε στο τραπέζι η πρόταση του ΣΕΒ αλλά και ενώ όλο αυτό το διάστημα ο ΣΒΕ και άλλες εργοδοτικές ενώσεις καταθέτουν με τη σειρά τους προτάσεις, εντούτοις η κυβέρνηση δεν έχει σημειώσει καμία πρόοδο ως προς τη λήψη μέτρων στήριξης. Κοινώς, δεν έχει γίνει τίποτα…

Και η βιομηχανία φλέγεται… από την ακριβή ενέργεια και κινδυνεύει να χάσει το αναπτυξιακό μομέντουμ και τη δυναμική που έχει αποκτήσεις στις εξαγωγές.

Είναι νωπές, άλλωστε και οι προειδοποιήσεις του προέδρου του ΣΕΒ Σπύρου Θεοδωρόπουλου για δύο εργοστάσια που ετοιμάζονται να βάλουν λουκέτο καθώς δεν αντέχουν το υψηλό ενεργειακό κόστος.

Γράψε, σβήσε σενάρια… για τη βιομηχανία

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΟΤ, η αρμόδια τεχνική ομάδα της κυβέρνησης υπό τον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκο Τσάφο, συνεχίζει ακόμη να επεξεργάζεται σενάρια για την εξεύρεση λύσεων που θα στηρίξουν προσωρινά τη βιομηχανία απέναντι στο ενεργειακό κόστος.

Πηγές θέλουν οι τεχνοκράτες της κυβερνητικής ομάδας να γράφουν και να σβήνουν… σενάρια για την εξεύρεση του κατάλληλου πακέτου μέτρων για τη βιομηχανία. Μέτρα στήριξης τα οποία δεν θα προκαλούν υπέρμετρο δημοσιονομικό κόστος αλλά και δεν θα σκοντάψουν… στο κοινοτικό πλαίσιο περί κρατικών ενισχύσεων.

Οι ίδιες πληροφορίες του ΟΤ αναφέρουν πώς δουλεύεται τόσο το σενάριο για την προσαρμογή του ιταλικού μοντέλου στα ελληνικά δεδομένα και ιδίως για τις μεγάλες ενεργοβόρες βιομηχανίες.

Παράλληλα, επεξεργάζονται σενάρια για την παροχή άλλων σχημάτων στήριξης στις μικρότερες μεταποιητικές επιχειρήσεις. Δεν αποκλείεται οι παρεμβάσεις να αφορούν στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις που πληρώνουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Πηγή: OT.GR