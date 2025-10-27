Νέο περιστατικό τηλεφωνικής απάτης σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, με θύμα μια 80χρονη γυναίκα από την Καλαμαριά, η οποία δέχτηκε απανωτά τηλεφωνήματα από άγνωστους που προσπάθησαν να την εξαπατήσουν.

Όταν οι δράστες κατάλαβαν ότι δεν πείστηκε, άρχισαν να την απειλούν, ακόμη και να την τρομοκρατούν, προσποιούμενοι στο τέλος μέχρι και αστυνομικούς της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Το πρώτο τηλεφώνημα έγινε σήμερα το πρωί στο σταθερό της ογδοντάχρονης Κ.Γ. στην περιοχή της Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης και μια άγνωστή της γυναίκα στην άλλη άκρη της γραμμής, άρχισε το γνωστό παραμύθι: «Έλα μαμά, χτύπησα ένα παιδί με το αυτοκίνητό μου και είμαι στο αστυνομικό τμήμα χρειάζομαι χρήματα».

Η κυρία όμως, ούσα υποψιασμένη, της απάντησε: με ένα «ναι, ναι, σας έχουμε πάρει χαμπάρι απατεώνες», και της έκλεισε το τηλέφωνο.

Δεν πέρασαν περισσότερα από πέντε λεπτά και το τηλέφωνο ξαναχτύπησε. Αυτή τη φορά, ήταν ένας αγριεμένος άντρας που την απείλησε πως γνωρίζει που μένει, θα πάει να της κόψει το κεφάλι και να το κρεμάσει στο μπαλκόνι της. Έντρομη η γυναίκα, του έκλεισε τη γραμμή χωρίς να πει τίποτα.

Ακολούθησε σε λίγο τρίτο τηλεφώνημα. Η άγνωστη φωνή, στο ίδιο απειλητικό ύφος είπε στην ογδοντάχρονη ότι είναι δέκα άτομα, θα έρθουν στο σπίτι, θα τη δέσουν και θα την σαπίσουν στο ξύλο. Εκείνη έκλεισε και πάλι το τηλέφωνο και με την υποψία ότι όντως μπορεί να ξέρουν πού μένει γιατί επιμένουν, πήγε στη γειτόνισσα παίρνοντας μαζί της την συσκευή του σταθερού τηλεφώνου.

Από απειλές σε… ψεύτικη «αστυνομικό»

Οι δράστες αφού είδαν ότι δεν έπιασαν το πρώτο «κλασικό» κόλπο και οι απειλές, δοκίμασαν κάτι διαφορετικό.

Το τέταρτο τηλεφώνημα ήταν από γυναίκα πάλι, που της είπε ότι καλούσε από την Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και το όνομά της ήταν Παπανικολάου. Όταν η ηλικιωμένη την ρώτησε τι ήθελε, εκείνη απάντησε πως τάχα έπιασαν την σπείρα που προβαίνει σε τηλεφωνικές απάτες και ότι στην τσέπη του ενός βρήκαν ένα χαρτάκι με δέκα τηλέφωνα ανάμεσα στα οποία και το δικό της.

Η «αστυνομικός» της ανέπτυξε ολόκληρη θεωρία δήθεν για το πώς θα προστατευθεί από τους … απατεώνες. «Μην εμπιστεύεστε κυρία μου κανέναν, είναι γνωστές οι απάτες, παριστάνουν ακόμα και τους υπαλλήλους της ΔΕΗ ή εταιρειών τηλεφωνίας, κλπ κλπ» είπε και στο τέλος πρόσθεσε: «Αν σας ξαναπάρουν τηλέφωνο, μην το κλείσετε, αφήστε το ανοιχτό και πατήστε το νούμερο 100».

Η ογδοντάχρονη άκουγε το κήρυγμα κατά των «απατεώνων» και προς στιγμή το πίστεψε. Σκέφτηκε, ωστόσο, ότι δε θα μπορούσε τόσο γρήγορα να «εξιχνιαστεί» μια τηλεφωνική απάτη και να έπιασαν άνθρωπο που είχε στη τσέπη του χαρτί με 10 τηλέφωνα, εν εκ των οποίων το δικό της. Δεν είχε περάσει καν ένα δίωρο από τα προηγούμενα τηλεφωνήματα, από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο.

Η γυναίκα που ήταν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής σύμφωνα με την μαρτυρία της 80χρονης, μιλούσε άριστα ελληνικά, απλά είχε μια «παράξενη προφορά». Όταν την ρώτησε από πού είναι γιατί διακρίνει «κάποια προφορά» (το υποψήφιο θύμα ήταν δασκάλα στα νιάτα της), εκείνη δήλωσε Πόντια.

Ο θεός όμως φυλάει τον κλέφτη αλλά φυλάει και το νοικοκύρη. «Κι εγώ Πόντια είμαι αλλά οι Πόντιοι δεν μιλάνε έτσι» της απάντησε…. Εκείνη όμως συνέχισε το «ποίημα», βρίζοντας δήθεν τους απατεώνες. Την προέτρεψε μάλιστα αν την ξανακαλέσουν να αφήσει το τηλέφωνο ανοιχτό, να πατήσει το 100 και της συνέστησε να κάνουν επιτόπου μια δοκιμή. «Δεν χρειάζεται, το κατάλαβα, μόλις με καλέσουν θα πατήσω αυτό το νούμερο» της είπε για να την αποφύγει και έκλεισε την γραμμή.

Ακολούθησαν αλλεπάλληλες κλήσεις αλλά η γυναίκα δεν σήκωνε το τηλέφωνο. Ενημέρωσε στη συνέχεια την Αστυνομία που κατάγραψε το επεισόδιο και της συνέστησε να είναι προσεκτική.

Κάπου εδώ η περιπέτεια της ογδοντάχρονης έλαβε τέλος, όμως από την αφήγησή της προκύπτει ότι οι σπείρες που εξαπατούν τον κόσμο, έχουν «ανέβει επίπεδο» στις μεθόδους και το θράσος, φτάνοντας στο σημείο να απειλούν και να τρομοκρατούν ανοιχτά, τα υποψήφια θύματά τους. Εν προκειμένω ατύχησαν γιατί η γυναίκα, ενημερωμένη και ως εκ τούτου υποψιασμένη τους αντιμετώπισε όπως έπρεπε, αλλά αυτό δεν συμβαίνει πάντα.