Στην Ολομέλεια της Βουλής μπαίνουν σήμερα στις 9 το πρωί οι αλλαγές του Κανονισμού της Βουλής που προβλέπει την αυστηρή τήρηση του χρόνου από όλους τους ομιλητές.

Στα πρότυπα του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, όσοι ξεπερνούν τον χρόνο που δικαιούνται αυτομάτως θα υπάρχει διακοπή. Δηλαδή, το μικρόφωνο θα κλείνει, δεν θα καταγράφονται πλέον στα πρακτικά τα όσα λέγονται και η τηλεοπτική κάμερα της Βουλής θα προβάλλει γενικό πλάνο της αίθουσας της Ολομέλειας και όχι του ομιλητή.

Την προηγούμενη εβδομάδα η Διάσκεψη των Προέδρων μετά από εισήγηση του Νικήτα Κακλαμάνη και βάση της κοινοβουλευτικής εμπειρίας των τελευταίων ετών αποφάσισε να δοθεί επιπλέον χρόνος 25% σε όλους τους ομιλητές, ακολούθως όμως θα τίθεται σε λειτουργία ο «κόφτης».

Απαγόρευση ομιλίας υπό διπλή ιδιότητα

Μια ακόμη σημαντική ρύθμιση που φέρνει ο νέος κανονισμός είναι η απαγόρευση ομιλίας υπό διπλή ιδιότητα.

Σε αυτή τη ρύθμιση έχει αντιδράσει επανειλημμένως το τελευταίο διάστημα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιας και είναι η μονή αρχηγός κόμματος -πέραν του πρωθυπουργού ο οποίος είναι φυσικά και ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ- η οποία κατέχει διπλή ιδιότητα (πρώην Πρόεδρος της Βουλής και νυν επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της Πλεύσης Ελευθερίας).

Η χρήση του δικαιώματος ομιλίας υπό διπλή ιδιότητα έδινε πολλές φορές στο παρελθόν τη δυνατότητα σε ομιλούντες να παρεμβαίνουν εκτός καταλόγου ομιλητών αλλά και να κάνουν χρήση του δικαιώματος αγόρευσης αθροίζοντας επιπλέον χρόνο από αυτόν που δικαιούνταν.

Το λόγο μόνο ως τρεις φορές τη μέρα

Οι υπουργοί και οι πολιτικοί αρχηγοί θα μπορούν να ζητούν το λόγο μόνο έως και τρεις φορές την ημέρα.

Οι νέες ρυθμίσεις θα τεθούν επισήμως σε εφαρμογή την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου. Οι αλλαγές θα εφαρμοστούν άμεσα στις συζητήσεις νομοσχεδίων και στον κοινοβουλευτικό έλεγχο.

Πιο συγκεκριμένα, οι εισηγητές και οι αγορητές, αντί για 22 λεπτά, με την ανοχή θα έχουν πλέον 28 λεπτά, – οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι αντί για 21 λεπτά θα έχουν έως και 27 λεπτά, – οι βουλευτές αντί για 7 λεπτά θα έχουν 9 λεπτά, – οι πρόεδροι των ΚΟ με 50 ή περισσότερους βουλευτές αντί για 20 λεπτά, θα έχουν 25 λεπτά, – οι πρόεδροι ΚΟ με λιγότερους από 50 βουλευτές αντί για 15 λεπτά, θα έχουν πλέον 19 λεπτά και – οι αρμόδιοι υπουργοί αντί για 10 λεπτά θα έχουν 13.

Ο χρόνος στις κρίσιμες συνεδριάσεις

Να σημειωθεί ωστόσο ότι σε κρίσιμες συνεδριάσεις όπως για την ψήφο εμπιστοσύνης, τις προτάσεις δυσπιστίας, την ψήφιση του Προϋπολογισμού, τις ενημερώσεις του Πρωθυπουργού και τις προ ημερησίας διάταξης συζητήσεις σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών οι πρόεδροι των ΚΟ θα συνεχίσουν να έχουν σχετικά άπλετο χρόνο για τις ομιλίες τους.

Υπέρ της διάταξης ΝΔ – ΠαΣοΚ

Υπέρ της διάταξης εκτός από τη Νέα Δημοκρατία ψηφίζει και το ΠαΣοΚ.

Αναβολή ζητούν ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ

Αίτημα αναβολής έθεσε το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες του Βήματος, το κόμμα της Κουμουνδούρου θα επαναλάβει και σήμερα το αίτημα του. Όπως λένε αρμόδιες πηγές «στη Διάσκεψη των Προέδρων ζητήσαμε αναβολή για να γίνει η συνολική αλλαγή στον Κανονισμό της Βουλής.

Για παράδειγμα να αυξηθεί ο χρόνος ομιλίας των προέδρων κομμάτων της αντιπολίτευσης από 15 λεπτά σε 30. Αν δεν αναβληθεί η συζήτηση για τον Κανονισμό, δεν μπορούμε να ψηφίσουμε αποσπασματικές αλλαγές».

Ενσταση Συνταγματικότητας

Οι ίδιες πηγές, προσθέτουν πως είναι «επίσης κατά της υποβολής ένστασης αντισυνταγματικότητας μόνο στην αρχή της συζήτησης στην Ολομέλεια.

Η διαδικασία στην Ολομέλεια είναι συνεχής και δυναμική. Μπορείτε οποτεδήποτε έως την ψηφοφορία να τεθεί θέμα αντισυνταγματικότητας. Έρχονται τροπολογίες που μπορεί να είναι αντισυνταγματικές». Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες, δεν αποκλείεται ο ΣΥΡΙΖΑ να δηλώσει τελικά «παρών».

Διαφωνεί η Πλεύση Ελευθερίας

Έντονα έχει εκφράσει τη διαφωνία της η Πλεύση Ελευθερίας. Μάλιστα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου επιτέθηκε στη «γαλάζια» παράταξη ενώ είπε πως «ενοχλεί η άδεια Βουλή» εννοώντας πως μόνο η ίδια και το κόμμα της ασκούν «πραγματική αντιπολίτευση». Όπως είπε, βολεύει η εικόνα των άδειων εδράνων επισημαίνοντας ότι εκείνη την ώρα έλειπαν βουλευτές από διάφορα κόμματα όπως του ΚΚΕ και του ΠαΣοΚ ενώ από τον ΣΥΡΙΖΑ ήταν μόνο ένας.