Παρέμβαση πραγματοποίησε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠαΣοΚ– Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Χρηστίδης, με αφορμή τους χαρακτηρισμούς που ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ζητώντας από τον Υπουργό να τους ανακαλέσει.

«Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τους μαθητές που μας παρακολουθούν, γιατί οι χαρακτηρισμοί που ακούστηκαν έχουν ξεφύγει. Ζητώ και από εσάς, ζητώ και από τον Υπουργό να πάρει πίσω τις αναφορές περί υστερίας και υστερικότητας», τόνισε ο κ. Χρηστίδης.

Όπως σημείωσε, τέτοιοι χαρακτηρισμοί «ναρκοθετούν το Κοινοβούλιο, το οποίο επισκέπτονται μαθητές και στο οποίο θα έπρεπε να πιστεύουν ότι όλοι εργαζόμαστε για να παράγουμε πολιτική με αξίες και ιδανικά».

«Η πολιτική επιχειρηματολογία, όσο σκληρή κι αν είναι, δεν μπορεί να αφορά χαρακτηρισμούς. Αυτή είναι μία πρόσκληση και προς εσάς, κύριε Υπουργέ», πρόσθεσε.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο Παύλος Χρηστίδης υπογράμμισε ότι «τα πολιτικά επιχειρήματα και η αντιπαράθεση πρέπει να γίνονται μέσα σε ένα πλαίσιο και σε ένα επίπεδο», επισημαίνοντας πως ενεργεί με βάση τη συνείδησή του «όχι μόνο ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠαΣοΚ, αλλά και ως νέος βουλευτής που δεν μπορεί να αποδέχεται να δίνουμε αυτή την εικόνα στα παιδιά».