Χαρακτηρισμούς και σοβαρές κατηγορίες εξαπέλυσε ο Άδωνις Γεωργιάδης κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου, ενώ νωρίτερα είχε σημειωθεί επεισόδιο μεταξύ της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας και της αντιπροέδρου της Βουλής, Όλγας Γεροβασίλη σε συνέχεια της αντιπαράθεσης τους στην Διάσκεψη των Προέδρων.

Αφού ανακοινώθηκε το αποτέλεσμα για την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, μετά από μήνυση που κατέθεσε εναντίον της Όλγα Δάλλα, πρώην υποψήφια της Πλεύσης Ελευθερίας η οποία είχε εκλεγεί στον Νότιο Τομέα, η πρόεδρος της Πλεύσης ζήτησε τον λόγο. Όμως, επειδή νωρίτερα είχε δοθεί ο λόγος σε άλλον βουλευτή, η Ζωή Κωνσταντοπούλου αντέδρασε λέγοντας «ζήτησα το λόγο και προηγούμαι ως Αρχηγός και το γνωρίζετε».

«Δεν ντρέπεστε λίγο γι’ αυτά που κάνετε;»

Αφού υπήρξε ένας έντονος διάλογος για το αν θα δοθεί ή όχι ο λόγος στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είπε προς την αντιπρόεδρο της Βουλής: «Δεν ντρέπεστε λίγο γι’ αυτά που κάνετε; Δεν ντρέπεστε; Είστε σε συμπαιγνία με την κα Μπακογιάννη από την προηγούμενη εβδομάδα».

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Η κ. Γεροβασίλη σημείωσε ότι δεν θα απαντήσει «γιατί η θέση μου δεν το επιτρέπει», καθώς βρισκόταν στην Έδρα. «Η θέση σας είναι να παραιτηθείτε» ανταπάντησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου με την Όλγα Γεροβασίλη να λέει «εσείς έχετε κάνει παραιτήσεις από κόμματα». «Κάνετε λάθος και τα σχόλιά σας με αυτόν τον τρόπο είναι αήθη και ανεπίτρεπτα», επέμεινε η κ. Κωνσταντοπούλου ενώ κατηγόρησε την Όλγα Γεροβασίλη ότι είναι δεκανίκι.

Η συζήτηση πήγε και στη Διάσκεψη των Προέδρων όπου σημειώθηκε σοβαρή ένταση μεταξύ της Όλγας Γεροβασίλη, Ζωής Κωνσταντοπούλου και Ντόρας Μπακογιάννη. Η κ. Γεροβασίλη υπενθύμισε ότι ο λόγος που στη τελευταία συνεδρίαση αντέδρασε ήταν γιατί η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας σήκωσε το κινητό για να φωτογραφίσει την κ. Μπακογιάννη.

«Υστερική» και «κακιά γυναίκα»

Τον λόγο έλαβε μετά και ο υπουργός Υγείας ο οποίος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην Ζωή Κωνσταντοπούλου. Περιέγραψε την Ζωή Κωνσταντοπούλου χρησιμοποιώντας βαριές εκφράσεις όπως «υστερική» και ως την πιο «κακιά γυναίκα» που έχει περάσει ποτέ από τη Βουλή αλλά και ως «απαίσιο πλάσμα».

«Βιάζει το Κοινοβούλιο. Κάνει μπούλινγκ σε όλους εδώ μέσα. Έλεγε λαθρεμπόρους τους νεκρούς των Τεμπών. Ποιος ξέρει τι της έχουν κάνει στη ζωή της για να καταντήσει έτσι;», υποστήριξε.

«Ποια είναι η εμπλοκή της Ντόρας Μπακογιάννη στο τραγικό δυστύχημα; Ευθύνεται ο βουλευτής εάν ο οδηγός εμπλακεί σε δυστύχημα; Ούτε αυτή την ανθρώπινη ενσυναίσθηση του σοκ δε σέβεται!», υποστήριξε. Σημείωσε επιπλέον πως «αν με ξαναπεί θαυμαστή του Γκέμπελς, ναζί ή ό,τι άλλο, θα της κάνω μήνυση» προειδοποίησε ο υπουργός Υγείας

Η Όλγα Γεροβασίλη ζήτησε από τον υπουργό Υγείας να ανακαλέσει τους χαρακτηρισμούς εις βάρος της Ζωής Κωνσταντοπούλου. «Μη χάσουμε την ανθρωπιά μας για να κερδίσουμε ψήφους» απάντησε ο υπουργός υποστηρίζοντας ότι «η κ. Κωνσταντοπούλου με τις ύβρεις που εκτοξεύει προς πάσα κατεύθυνση, ασκεί πολιτική». Κατηγορώντας την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερία ότι έχει σκοπό να «διχάζει» με τη συμπεριφορά της, αρνήθηκε να ανακαλέσει σημειώνοντας ότι

«Η Δημοκρατία δεν είναι ανυπεράσπιστη στους τραμπουκισμούς της. Θα αντισταθεί σε αυτή τη γυναίκα, στη χυδαιοτητα και την κακία της».

Όπως ανακοίνωσε η Όλγα Γεροβασίλη, οι σκληρές εκφράσεις του υπουργού Υγείας, θα διαγραφούν από τα πρακτικά.