Δεν ξέρω πώς το ΠΑΣΟΚ κατάφερε πάλι να γίνει άνω – κάτω αλλά αρχίζω και το συνηθίζω. Ακόμη κι όταν δεν το καταλαβαίνω. Υποψιάζομαι απλώς ότι ζούμε δυσνόητες εχθροπραξίες με ακατάληπτα υπονοούμενα.

Όπως αυτή η ιστορία με τον μονοήμερο διευθυντή του γραφείου του Ανδρουλάκη. Αντιδράσεις στα όρια της υπερβολής. Σιγά δηλαδή που έπαθαν πανικό στη Χαριλάου Τρικούπη επειδή ανακάλυψαν ότι ο άνθρωπος δεν ήταν επαρκώς «αντιδεξιός»!

Ή όπως με τον δήμαρχο Αθηναίων που επιμένει να δεσμευτεί από τώρα το ΠΑΣΟΚ και με απόφαση συνεδρίου να μην κυβερνήσει με τη ΝΔ. Στην αρχή νόμιζα ότι το έλεγε στο πλαίσιο κάποιας αντιπολιτευτικής πλειοδοσίας. Αλλά φαίνεται να το επαναφέρει.

Τι έχει άραγε στο μυαλό του; Να δεσμευτεί το ΠΑΣΟΚ προεκλογικά τι θα κάνει μετεκλογικά, ενάμιση χρόνο πριν από τις εκλογές και μάλιστα χωρίς να του το ζητάει κανείς;

Τι σόι «κόμμα του Κέντρου» θα είναι αυτό που αποκλείει προκαταβολικά τη ΝΔ αλλά «θα κάνει διάλογο» (λέει ο δήμαρχος…) με τον Τσίπρα; Και τότε με τι θα μοιάζει; Με «κόμμα του Κέντρου» ή με παραμάγαζο της Αριστεράς;

Προ ημερών κάποιος είπε κάτι για την Αριστερά. Ευλόγως αντέδρασε η Αριστερά. Αλλά το ΠΑΣΟΚ γιατί πετάχτηκε από κοντά; Του έθιξαν την καλή παρέα. Τι θέλει λοιπόν ο δήμαρχος;

Αναρωτιέμαι. Διότι αυτό που προτείνει διά του αποκλεισμού της ΝΔ είναι ένας μονόδρομος που οδηγεί με απόλυτη βεβαιότητα στην Αριστερά και τον Τσίπρα.

Να το κουβεντιάσουμε. Αλλά τι θα κερδίσει το ΠΑΣΟΚ; Διότι αυτό που φαίνεται να παίρνει στο τέλος της διαδρομής μάλλον δεν γράφεται στις σελίδες μιας εφημερίδας όπως «ΤΑ ΝΕΑ».

Εκτός αν ο δήμαρχος θεωρεί ότι το ΠΑΣΟΚ είναι κάτι σαν «παρέα διαμαρτυρίας» ή «κίνημα ανυπακοής», όπως η ΑΝΤΑΡΣΥΑ και οι «Μέχρι τέλους». Καμία αντίρρηση για τον δήμαρχο. Αλλά για το ΠΑΣΟΚ του Παπανδρέου και του Σημίτη μοιάζει περισσότερο με αυτοκτονικό ιδεασμό.

Όλα αυτά φυσικά δεν βγάζουν νόημα. Εκτός αν η βασική ιδέα είναι να αποτύχει ο Ανδρουλάκης στις εκλογές για να αλλάξει ηγεσία το ΠΑΣΟΚ. Και αυτή είναι μια ιδέα που μπορεί να ενδιαφέρει τον δήμαρχο που τη φυλάει στον Ανδρουλάκη. Αλλά μεταξύ μας δεν βλέπω γιατί να ενδιαφέρει το ΠΑΣΟΚ.

Γενικώς δηλαδή δεν ξέρω κανένα κόμμα που προσφέρεται να δέσει τα χέρια του προαιρετικά. Οπως δεν ξέρω κανένα κόμμα στον κόσμο που να δίνει ραντεβού με την αυτοκτονία του. Θα μου πείτε όλα μπορεί να τα δούμε. Ακόμη κι όταν δεν τα καταλαβαίνουμε.