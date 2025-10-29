Ανάμεσα στις αποκαλύψεις που προέκυψαν από την έκθεση του Τόκυο, συγκαταλέγεται και η επιστροφή του Daihatsu Copen το οποίο έχει κάνει ένα μικρό πέρασμα στο παρελθόν και από την ευρωπαϊκή αγορά.

Ωστόσο η νέα του εμφάνιση ως πρωτότυπου στην ιαπωνική έκθεση δεν σημαίνει φυσικά ότι θα το ξαναδούμε στην Ευρώπη με δεδομένες τις στρατηγικές επιλογές της Daihatsu η οποία έχει αποσυρθεί από την ευρωπαϊκή αγορά από το 2013.

Σημαίνει όμως ότι το χαρακτηριστικά μικρό πισωκίνητο roadster θα εξακολουθήσει να κυκλοφορεί στην αγορά της Ιαπωνίας προς μεγάλη ευχαρίστηση όσων αρέσκονται στο είδος.

Οι Ιάπωνες δεν έχουν δημοσιοποιήσει στοιχεία για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ωστόσο με δεδομένο ότι το Copen ανήκε και θα συνεχίσει να ανήκει στην ιδιάζουσα κατηγορία των kei cars, το μικρό roadster αναμένεται να εξακολουθήσει να αξιοποιεί τον κινητήρα των 660 κ.εκ. σε συνδυασμό με κιβώτιο CVT και απόδοση περί τους 65 ίππους.

Εξάλλου ούτε η σχεδίασή του έχει αλλάξει ριζικά σε σχέση με το παρελθόν με εξαίρεση τις λίγο πιο αιχμηρές λεπτομέρειες και τη νέα εισαγωγή αέρα αλλά και τα LED φωτιστικά σώματα που σε κάθε περίπτωση παραμένουν στρογγυλά. Στην θέση τους παραμένουν επίσης οι διογκωμένοι θόλοι αλλά και η αναδιπλούμενη μεταλλική οροφή.

Κάτω από αυτή βρίσκεται μια διθέσια λιτή καμπίνα όπως επιβάλλει το είδος του και οι εξαιρετικά περιορισμένες διαστάσεις του.

Αυτό που ίσως πρέπει να συγκρατήσει κανείς πάντως σχετικά με το Copen είναι ότι ίσως στο μέλλον η νέα ευρωπαϊκή διαβούλευση για την παραγωγή E-Cars, μικρών ηλεκτρικών μοντέλων στα πρότυπα των ιαπωνικών kei cars, θα μπορούσε να συμπεριλάβει και βενζινοκίνητες εκδόσεις διευκολύνοντας ίσως ιαπωνικές εταιρείες όπως η Daihatsu που ειδικεύονται στο είδος να επιδιώξουν μια άλλου είδους στρατηγική.