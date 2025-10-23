Περισσότερο από 3% εκτοξεύτηκαν οι τιμές του πετρελαίου εμετά την επιβολή περαιτέρω κυρώσεων στις δύο μεγαλύτερες ρωσικές εταιρείες αργού πετρελαίου, από την αμερικανική κυβέρνησης, που επικαλέστηκε την «έλλειψη σοβαρής δέσμευσης της Μόσχας σε μια ειρηνευτική διαδικασία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία».

Το Brent αυτή την ώρα βρίσκεται στα 64,66 δολάρια το βαρέλι, αυξημένο κατά 3,32% ή 2,08 δολάρια, ενώ το αμερικανικό αργό βρίσκεται στα 60,53 δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 3,47% ή 2,03 δολάρια το βαρέλι.

«Ευκαιρία για άμεση εκεχειρία»

«Τώρα είναι η ώρα να σταματήσουμε τη δολοφονία και για άμεση εκεχειρία», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ, ανακοινώνοντας τις κυρώσεις στη Rosneft και στη Lukoil.

«Το υπουργείο Οικονομικών είναι έτοιμο να λάβει περαιτέρω μέτρα, εάν χρειαστεί, για να υποστηρίξει την προσπάθεια του προέδρου Τραμπ να τερματίσει έναν ακόμη πόλεμο», δήλωσε ο Μπέσεντ. «Ενθαρρύνουμε τους συμμάχους μας να συμμετάσχουν και να τηρήσουν αυτές τις κυρώσεις».

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι οι νέες κυρώσεις θα βλάψουν την ικανότητα του Κρεμλίνου να συγκεντρώσει έσοδα για να χρηματοδοτήσει τον πόλεμου κατά της Ουκρανίας.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο NBC News ότι οι νέες κυρώσεις σχετίζονται μετά την αποτυχία των σχεδίων για συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν στη Βουδαπέστη.

Στο μεταξύ, ο Τραμπ προσπαθεί επίσης να πιέσει την Ινδία να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, καθώς το Νέο Δελχί είναι ένας από τους μεγαλύτερους αγοραστές ρωσικών εξαγωγών αργού πετρελαίου.

Σκεπτικισμός

Ωστόσο, ο σκεπτικισμός στην αγορά ως προς το εάν οι κυρώσεις των ΗΠΑ θα οδηγήσουν σε μια πραγματική θεμελιώδη μετατόπιση προσφοράς-ζήτησης συγκράτησε την άνοδο των τιμών.

«Οι νέες κυρώσεις σίγουρα ανεβάζουν τον πήχη μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, αλλά βλέπω την άνοδο της τιμής του πετρελαίου περισσότερο σαν μια σπασμωδική αντίδραση των αγορών παρά σαν μια διαρθρωτική μετατόπιση», δήλωσε ο διευθυντής ανάλυσης παγκόσμιας αγοράς της Rystad Energy, Claudio Galimberti, σύμφωνα με το Reuters.

«Μέχρι στιγμής, σχεδόν όλες οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας τα τελευταία 3,5 χρόνια δεν έχουν ως επί το πλείστον μειώσει ούτε τους όγκους που παράγει η χώρα ούτε τα έσοδα από το πετρέλαιο», είπε, προσθέτοντας ότι ορισμένοι αγοραστές ρωσικού πετρελαίου στην Ινδία και την Κίνα συνεχίζουν τις αγορές τους.

Βραχυπρόθεσμα, οι αγορές έβλεπαν ένα πλεόνασμα στις προμήθειες του ΟΠΕΚ+, λόγω της άρσης των περικοπών παραγωγής, ως βασικό παράγοντα για τις τιμές.

«Οι τρεις παράγοντες που θα παρακολουθώ ενόψει του Νοεμβρίου είναι η άρση των αποθεμάτων αργού πετρελαίου της Κίνας και οι πόλεμοι στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Με αυτήν τη σειρά», δήλωσε ο Galimberti.

Πηγή: OT.GR