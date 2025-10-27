Νέα ερωτήματα για την ασφάλεια στις φυλακές Κορυδαλλού προκαλεί ο εντοπισμός πιστολιού με γεμιστήρα και οκτώ σφαίρες στο προαύλιο της 5ης πτέρυγας

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου, αστυνομικού συντάκτη των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», στις φυλακές Κορυδαλλού εντοπίστηκε πιστόλι με γεμιστήρα και οκτώ σφαίρες.

Το όπλο βρέθηκε θαμμένο στο προαύλιο της 5ης πτέρυγας, όπου κρατούνται μέλη της λεγόμενης «μαφίας των φυλακών» με καταγωγή από την Ελλάδα, την Αλβανία και την Τουρκία.

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο το όπλο να προοριζόταν για απόπειρα απόδρασης που σχεδίαζαν κρατούμενοι ή ακόμη και για ομηρία σωφρονιστικών υπαλλήλων.

Όπως σημείωσε ο αστυνομικός συντάκτης, το συγκεκριμένο πιστόλι είναι τύπος που συνήθως χρησιμοποιείται σε «συμβόλαια θανάτου».