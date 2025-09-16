Μια 26χρονη γυναίκα τα ξημερώματα έζησε τον απόλυτο τρόμο στον Κορυδαλλό, όταν άνδρας που επέβαινε σε μηχανή επιχείρησε να της αρπάξει την τσάντα.

Η γυναίκα αντιστάθηκε και τότε ο ληστής τη χτύπησε με γροθιά στο πρόσωπο. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο δράστης έχασε την ισορροπία του και έπεσε από τη μηχανή, την οποία εγκατέλειψε στο σημείο, αρπάζοντας όμως τελικά την τσάντα της γυναίκας.

Ο δράστης, ο οποίος φορούσε κράνος, εξαφανίστηκε στα στενά ενώ η γυναίκα ειδοποίησε αμέσως τις αρχές. Όπως προέκυψε, η μηχανή είχε κλαπεί από τη Νίκαια στις 5 Σεπτεμβρίου.

Η 26χρονη τραυματίστηκε ελαφρά και δεν χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη συνεχίζονται.