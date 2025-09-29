«Αναφορικά με τη Chevron, δεν έχουμε να συζητήσουμε τίποτα με την Τουρκία, όπως είπε ξεκάθαρα ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στη Wall Street Journal.

Δηλαδή, καζάν καζάν γιοκ για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, τα οποία είναι αδιαπραγμάτευτα και δεν είναι για μοίρασμα», τόνισε μεταξύ άλλων σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου. «Προφανώς υπάρχουν σημεία κοινού ενδιαφέροντος με την Τουρκία, που με εποικοδομητικό τρόπο και όχι με απειλές, μπορούμε να συζητάμε. Για παράδειγμα, τον τουρισμό», είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός, μιλώντας στον ΑΝΤ1

Ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ότι η οικονομική και πολιτική σταθερότητα της Ελλάδας, η στρατηγική της θέση, καθώς και οι υποδομές που διαθέτει είναι στοιχεία που συνηγορούν και ενισχύουν τον ρόλο της ως σημαντικού ενεργειακού κόμβου στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και στρατηγικού ενεργειακού ετέρου των ΗΠΑ.

Το συνέδριο

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας τόνισε ότι στις 6 και 7 Νοεμβρίου θα διεξαχθεί στην χώρα μας το συνέδριο της Σύμπραξης για τη Διατλαντική Συνεργασία για την Ενέργεια (P-TEC), στο οποίο θα συμμετάσχει ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, κ. Chris Wright, σε συνέχεια της επίσκεψης του Υπουργού Εσωτερικών των ΗΠΑ και επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας, κ. Doug Burgum. «Ο κ. Burgum, Υπερυπουργός της Κυβέρνησης Τραμπ, επέλεξε ως πρώτη χώρα που επισκέπτεται την Ελλάδα. Άρα, νομίζω αυτό στέλνει από μόνο του ένα μήνυμα. Έρχεται και ο Υπουργός Ενέργειας και δεν έρχεται μόνος του. Θα έχουμε εδώ πάνω από 20 Υπουργούς από διαφορετικές χώρες και 400 εκπροσώπους κυβερνήσεων και εταιρειών. Η Ελλάδα γίνεται στην πράξη ένας ενεργειακός κόμβος και για την Ευρώπη και για την Αμερική.»

Η συμμετοχή της Chevron

Όσον αφορά τη συμμετοχή της Chevron στον διαγωνισμό υδρογονανθράκων που διεξάγει η Ελλάδα, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας επεσήμανε ότι πρόκειται για μια εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη, η οποία, όταν ξεκινήσουν οι έρευνες και εφόσον αποδειχθεί ότι πράγματι υπάρχουν κοιτάσματα προς εμπορική αξιοποίηση, θα οδηγήσει την πατρίδα μας στο να αλλάξει επίπεδο, τόσο οικονομικά όσο και ενεργειακά.

«Εάν οι έρευνες είναι επιτυχείς, δεν θα εισάγουμε πλέον φυσικό αέριο, θα έχουμε φθηνότερες τιμές ενέργειας τόσο για τα νοικοκυριά όσο και για τις επιχειρήσεις, οι οποίες θα βελτιώσουν και την ανταγωνιστικότητά τους. Η χώρα μας θα αποκτήσει ενεργειακή αυτάρκεια και το επίπεδο ζωής των Ελλήνων και των Ελληνίδων θα βελτιωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό», ανέφερε ο ίδιος. Παράλληλα τόνισε ότι η επιτυχία αυτή αποτελεί το επιστέγασμα 15ετούς προσπάθειας, ωστόσο η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας την υλοποίησε, μεγαλώνοντας και ενισχύοντας την Ελλάδα, κάνοντας πράξη τον σχεδιασμό. Δίνοντας το χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού, επεσήμανε ότι η συμφωνία θα κατατεθεί στο Ελεγκτικό Συμβούλιο μέσα στον Νοέμβριο, ώστε μετά να πάει στην Βουλή προς επικύρωση και στις αρχές του 2026 να ξεκινήσουν οι σεισμικές και γεωφυσικές έρευνες, οι οποίες θα χρειαστούν 2 με 3 χρόνια για να ολοκληρωθούν.

Πηγή: OT.GR