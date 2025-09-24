Το χτίσιμο της ενεργειακής στρατηγικής συμμαχίας Ελλάδας – ΗΠΑ βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης στη Νέα Υόρκη που είχε ο Σταύρος Παπασταύρου, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τον Chris Wright, υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ.

Ο Σταύρος Παπασταύρου συμμετείχε χθες στις εργασίες του Atlantic Council που διεξάγεται στη Νέα Υόρκη με βασικό θέμα την ενεργειακή ασφάλεια στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Στο περιθώριο της της διάσκεψης ο Έλληνας υπουργός συναντήθηκε με τον Wright, ο οποίος υπενθυμίζεται θα επισκεφθεί την Αθήνα στις 6 και 7 Νοεμβρίου. Στην ατζέντα των δύο υπουργών βρέθηκε το αμερικανικό LNG και η προώθηση του στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη προς αντικατάσταση του ρωσικού φυσικού αερίου αλλά και οι έρευνες υδρογονανθράκων στην Ελλάδα μετά την υποβολή δεσμευτικής προσφοράς της αμερικανικής Chevron.

Ο Έλληνας υπουργός επεσήμανε πως η ροή αμερικανικού LNG στην Ελλάδα αυξάνεται σταθερά, ενώ η εξάρτηση από το Ρωσικό αέριο βαίνει διαρκώς μειούμενη

Το αμερικανικό LNG

Στο Atlantic Council, ο Σταύρος Παπασταύρου κατά τη διάρκεια της ομιλίας του τόνισε ότι η ενεργειακή ασφάλεια ισοδυναμεί με εθνική ασφάλεια, κάτι που ανέδειξε στην δική του παρέμβαση και ο Chris Wright. Ο Έλληνας υπουργός επεσήμανε πως «η ροή αμερικανικού LNG στην Ελλάδα αυξάνεται σταθερά, ενώ η εξάρτηση από το Ρωσικό αέριο βαίνει διαρκώς μειούμενη. Το 81% των ελληνικών εισαγωγών LNG κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025 προήλθε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε όρους όγκου, αυτό ήταν σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2024».

Παράλληλα, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα θα συνεχίσει να αποτελεί αξιόπιστο κόμβο διοχέτευσης της αμερικανικής ενέργειας στην Ευρώπη, πυλώνα σταθερότητας και ευημερίας για την περιοχή μας, και σταθερό φίλο των Ηνωμένων Πολιτειών».

Στο επίκεντρο της συζήτησής Παπασταύρου – Wright βρέθηκαν στρατηγικά ζητήματα που άπτονται της ενίσχυσης της ενεργειακής συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ, καθώς και η λειτουργία του Κάθετου Διαδρόμου (Vertical Corridor) και η αποσύνδεση από το ρωσικό αέριο ως στρατηγική προτεραιότητα

Στο πλαίσιο του Atlantic Council, εξάλλου, ο κ. Παπασταύρου συμμετείχε σε πάνελ, στο οποίο έλαβαν ακόμα μέρος η Γενική Διευθύντρια Ενέργειας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ditte Juul Jørgensen, ο Υπουργός Εξωτερικών της Εσθονίας, κ. Margus Tsahkna, ο Υπουργός Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Γεωργίας της Ουκρανίας, κ. Oleksii Sobolev, ο Υπουργός Ενέργειας της Βουλγαρίας, κ. Zhecho Stankov, ο Υπουργός Ενέργειας της Ρουμανίας, κ. Bogdan Gruia Ivan, ο Υφυπουργός στην Καγκελαρία της Πολωνίας, κ. Karol Kazimierz Rabenda, καθώς και ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Τσεχίας, κ. Jiri Kozak.

Ο Σταύρος Παπασταύρου με τον Chris Wright

Στο περιθώριο του Συμβουλίου, δε, ο κ. Παπασταύρου είχε διμερή συνάντηση με τον Chris Wright. Στο επίκεντρο της συζήτησής τους βρέθηκαν στρατηγικά ζητήματα που άπτονται της ενίσχυσης της ενεργειακής συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ, καθώς και η λειτουργία του Κάθετου Διαδρόμου (Vertical Corridor) και η αποσύνδεση από το ρωσικό αέριο ως στρατηγική προτεραιότητα. Πρόκειται για θεματικές ενότητες που οι δύο Υπουργοί συμφώνησαν να συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC) που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα 6-7 Νοεμβρίου, με τη συμμετοχή του Υπουργού Ενέργειας των ΗΠΑ.

Η ανάπτυξη του τομέα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα και τα επόμενα βήματα μέχρι την κατακύρωση του διεθνούς διαγωνισμού στην κοινοπραξία Chevron – Helleniq Energy ήταν το αντικείμενο συζήτησης Παπασταύρου – Wright

Ο Σταύρος Παπασταύρου επεσήμανε στον υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ ότι μέσω της Ρεβυθούσας και της Αλεξανδρούπολης (FSRU), τα σημεία εισόδου LNG της χώρας μας που συνδέονται με τον Διασυνδετήριο Αγωγό Ελλάδας-Βουλγαρίας και τον Κάθετο Διάδρομο, ενισχύεται η ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής. «Έτσι, συμβάλουμε ουσιαστικά στη μεταμόρφωση και στην ανάπτυξη της περιοχής. Οι υποδομές οδηγούν το αμερικανικό LNG όχι μόνο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αλλά μέχρι την Μολδαβία και την Ουκρανία, προσφέροντας σταθερότητα και προοπτική σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον», επισήμανε χαρακτηριστικά.

Η Chevron

Επιπροσθέτως, συζητήθηκε και η ανάπτυξη του τομέα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα και τα επόμενα βήματα μέχρι την κατακύρωση του διεθνούς διαγωνισμού στην κοινοπραξία Chevron – Helleniq Energy, ενώ συμφωνήθηκε η ανάγκη επιτάχυνσης και ενίσχυσης της πρωτοβουλίας 3+1, στην ατζέντα της οποίας θα προστεθούν και τα ζητήματα Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ).

Τέλος, ο Έλληνας υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας πραγματοποίησε διμερείς συναντήσεις με τον Ρουμάνο και τον Βούλγαρο ομόλογο του, κ.κ. Bogdan Gruia Ivan και Zhecho Stankov.

Σημειώνεται ότι ο κ. Παπασταύρου θα πραγματοποιήσει σήμερα συνάντηση με τον Σύμβουλο του Προέδρου των ΗΠΑ και Διευθυντή του Γραφείου Επιστήμης και Τεχνολογικής Πολιτικής του Λευκού Οίκου, κ. Michael Kratsios.

