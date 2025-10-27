Βέβαιο πως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα διατηρήσει εκ νέου αμετάβλητα τα επιτόκια την Πέμπτη. Οι ανανεωμένες εμπορικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας έχουν προκαλέσει επιφυλακτικότητα στις παγκόσμιες αγορές, αλλά οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής δεν έχουν δει αρκετά στοιχεία από τον Σεπτέμβριο για να αλλάξουν στρατηγική, εκτιμούν οι οικονομολόγοι.

Το Reuters συνοψίζει τα πέντε ερωτήματα των αγορών ενόψει της συνεδρίασης της επόμενης Πέμπτης.

1. Τι θα κάνει η ΕΚΤ αυτή την εβδομάδα;

Θα διατηρήσει τα επιτόκια στο 2% για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση.

Δεν έχουν αλλάξει πολλά από τον Σεπτέμβριο, όταν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής δήλωσαν ότι η οικονομία της ευρωζώνης παρέμεινε σε «καλή κατάσταση». Δεν έχουν ακόμη δει τον πλήρη αντίκτυπο των αμερικανικών δασμών και το ευρώ, του οποίου η αύξηση κατά 12% φέτος μπορεί να μειώσει τον πληθωρισμό, έχει υποχωρήσει.

«Αυτή είναι απλώς μια ενδιάμεση συνάντηση. Η πιο σημαντική θα πραγματοποιηθεί στα μέσα Δεκεμβρίου», δήλωσε ο επικεφαλής οικονομολόγος της UBS για την Ευρώπη, Ράινχαρντ Κλουζ.

2. Ο πληθωρισμός έχει επανέλθει σε επίπεδο πάνω από τον στόχο. Ανησυχεί η ΕΚΤ;

Όχι. Ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη αυξήθηκε στο 2,2% τον Σεπτέμβριο, πάνω από τον στόχο για πρώτη φορά από τον Απρίλιο, καθώς οι τιμές των υπηρεσιών αυξήθηκαν και η μείωση του κόστους ενέργειας επιβραδύνθηκε.

Αυτό ήταν σύμφωνο με τις προσδοκίες και η ΕΚΤ προβλέπει μείωση του πληθωρισμού στο 1,7% το επόμενο έτος και παραμονή κάτω από τον στόχο μέχρι τα μέσα του 2027.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θεωρούν γενικά τους κινδύνους για τον πληθωρισμό ισορροπημένους – αλλά περισσότεροι φαίνεται να ανησυχούν για τον κίνδυνο ενός ασθενέστερου παρά ισχυρότερου πληθωρισμού, σύμφωνα με τα πρακτικά της συνεδρίασης της ΕΚΤ του Σεπτεμβρίου.

«Οι βραχυπρόθεσμοι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό είναι καθοδικοί, λόγω του ισχυρότερου ευρώ και της αποπληθωριστικής ώθησης από τις κινεζικές εξαγωγές», δήλωσε ο Πολ Χόλινγκσγουορθ, επικεφαλής της οικονομίας ανεπτυγμένων αγορών στην BNP Paribas, αναφερόμενος στον κίνδυνο η Κίνα να διοχετεύσει πλεονασματικές εξαγωγές στην Ευρώπη.

Οι ανοδικοί κίνδυνοι λόγω των γερμανικών μέτρων τόνωσης είναι πιο μεσοπρόθεσμοι, πρόσθεσε.

3. Γιατί οι traders στοιχηματίζουν ξανά σε μείωση των επιτοκίων τον επόμενο χρόνο;

Υπάρχει μεγαλύτερη επιφυλακτικότητα μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή πρόσθετων δασμών στις κινεζικές εισαγωγές, κλιμακώνοντας τις εμπορικές εντάσεις που είχαν χαλαρώσει.

Οι αγορές χρήματος αξιολογούν μια πιθανότητα 50% για μια ακόμη μείωση των επιτοκίων της ΕΚΤ τον επόμενο χρόνο, αλλά τα στοιχεία που υποδηλώνουν ότι η οικονομία κερδίζει δυναμική στο τέταρτο τρίμηνο και οι αυξανόμενες τιμές του πετρελαίου έχουν μειώσει την πιθανότητα από περίπου 80% την περασμένη εβδομάδα.

4. Η οικονομική αβεβαιότητα παραμένει υψηλή. Τι σημαίνει αυτό για την πολιτική της ΕΚΤ;

Υπογραμμίζει γιατί οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής δεν έχουν αποκλείσει περαιτέρω περικοπές.

Ο επικεφαλής οικονομολόγος της ΕΚΤ, Φίλιπ Λέιν, δήλωσε ότι οι καθοδικοί κίνδυνοι θα ενίσχυαν την άποψη υπέρ των «ελαφρώς χαμηλότερων» επιτοκίων και τους ανοδικούς παράγοντες για τη διατήρηση της αναμονής. Έχει επίσης δηλώσει ότι οι τράπεζες της ευρωζώνης ενδέχεται να δεχθούν πιέσεις εάν η χρηματοδότηση σε δολάρια στερέψει .

Ο αντίκτυπος των αμερικανικών δασμών και η πιθανότητα κλιμάκωσης των εμπορικών εντάσεων παραμένουν οι κύριοι καθοδικοί κίνδυνοι, ανέφεραν οικονομολόγοι.

Οι τελευταίες εξελίξεις στις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας εντείνουν την αβεβαιότητα γύρω από τη συμφωνία δασμών 15% της ΕΕ, δήλωσε ο επικεφαλής οικονομολόγος της Morgan Stanley για την Ευρώπη, Γενς Άιζενσμιντ.

Η περαιτέρω ενίσχυση του ευρώ και η βραδύτερη από την αναμενόμενη εφαρμογή των γερμανικών μέτρων τόνωσης θα μπορούσαν επίσης να οδηγήσουν σε μια ακόμη μείωση, δήλωσε ο Cluse της UBS.

Η ΕΚΤ αναφέρει επίσης ότι οι αποτιμήσεις της αγοράς που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη αυξάνουν τους κινδύνους μιας απότομης ανατιμολόγησης στις παγκόσμιες αγορές, η οποία θα μπορούσε να βλάψει την ευρωζώνη.

Η αβεβαιότητα για τον προϋπολογισμό της Γαλλίας είναι απίθανο να επηρεάσει την απόφαση της ΕΚΤ, αλλά οι Σοσιαλιστές έθεσαν ξανά στο τραπέζι την κατάρρευση της κυβέρνησης την Παρασκευή.

5. Ποια είναι η θέση της ΕΚΤ στη συζήτηση σχετικά με τη χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για την υποστήριξη της Ουκρανίας;

Δεν έχει επίσημα εκφραστεί, αλλά η ΕΚΤ δεν θέλει να πληγεί η αξιοπιστία του ευρώ σε μια στιγμή που βλέπει μια ευκαιρία να ενισχύσει την παγκόσμια επιρροή του νομίσματος.

Πολλές κυβερνήσεις της ΕΕ θέλουν να επενδύσουν ρωσικά μετρητά που έχουν κολλήσει στο αποθετήριο Euroclear του Βελγίου από ληξιπρόθεσμα ρωσικά ομόλογα σε ομόλογα μηδενικού τοκομεριδίου που εκδίδει το μπλοκ και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσουν τα έσοδα για να δανείσουν στην Ουκρανία .

Η Ρωσία θα διατηρήσει το δικαίωμά της επί των περιουσιακών στοιχείων, αποφεύγοντας μια πλήρη δήμευση – το πιο αρνητικό για το ευρώ σενάριο. Η Ρωσία έχει δηλώσει ότι θα δώσει μια «οδυνηρή απάντηση» σε οποιαδήποτε τέτοια κίνηση.

Η Λαγκάρντ έχει δηλώσει ότι η ΕΕ πρέπει να ακολουθεί το διεθνές δίκαιο στη διαδικασία και θα προτιμούσε όλες οι χώρες που κατέχουν ρωσικά περιουσιακά στοιχεία και μετρητά να δανείζουν με παρόμοιο τρόπο στην Ουκρανία.

Αλλά η ιδέα τέθηκε σε αναμονή την Πέμπτη και θα επανεξεταστεί τον Δεκέμβριο.

Τελικά, παράγοντες όπως οι αμυντικές δυνατότητες και το περιορισμένο βάθος των κεφαλαιαγορών της ευρωζώνης παίζουν πιο καθοριστικό ρόλο στη θέση του ευρώ ως αποθεματικού νομίσματος, δήλωσε ο Eisenschmidt της Morgan Stanley.

Πηγή: ot.gr