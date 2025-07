Αμετάβλητα διατήρησε, ως ήταν ευρέως αναμενόμενο, τα επιτόκια το δ.σ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, πατώντας το «κουμπί» της παύσης μετά από εφτά συνεχόμενες μειώσεις.

Η ΕΚΤ έχει ξεκινήσει από τον Ιούνιο του 2024 τον κύκλο αποκλιμάκωσης των επιτοκίων, με το επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων να υποχωρεί από το 4% στο 2%.

Την αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει τις εμπορικές σχέσεις αναδεικνύει η ανακοίνωση της κεντρικής τράπεζας.

«Οι εγχώριες πιέσεις στις τιμές συνέχισαν να μετριάζονται, με τους μισθούς να αυξάνονται με βραδύτερους ρυθμούς. Αντανακλώντας εν μέρει τις προηγούμενες μειώσεις των επιτοκίων του Διοικητικού Συμβουλίου, η οικονομία έχει μέχρι στιγμής αποδειχθεί συνολικά ανθεκτική σε ένα απαιτητικό παγκόσμιο περιβάλλον. Ταυτόχρονα, το περιβάλλον παραμένει εξαιρετικά αβέβαιο, ιδίως λόγω εμπορικών διαφορών.»

Ενώ ο ετήσιος πληθωρισμός στην ευρωζώνη έφτασε τον στόχο του 2% της κεντρικής τράπεζας τον περασμένο μήνα, αγορές και οικονομολόγοι ήταν προετοιμασμένοι για την στάση αναμονής της ΕΚΤ, κυρίως της εωπολιτικής αστάθειας. Οι ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός και επενδυτικός εταίρος της ΕΕ , η οποία εξήγαγε αγαθά αξίας 503 δισ. ευρώ στις Ηνωμένες Πολιτείες πέρυσι. Ωστόσο οι δυο πλευρές ακόμα δεν έχουν καταλήξει σε συμφωνία ενώ θεωρείται πιθανή η επιβολή δασμών 15% στα ευρωπαϊκά προϊόντα.

Οι traders διατηρούν σταθερά τα στοιχήματά τους για τα επιτόκια της ΕΚΤ, βλέπουν περισσότερες μειώσεις κατά 22 μονάδες βάσης το 2025.

We kept our key interest rates unchanged.

We expect inflation to stabilise around our 2% target in the period ahead.

