Στην αναβάθμιση της κατηγορίας για τον λογιστή, ο οποίος συνελήφθη για συμμετοχή στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε η ευρωπαϊκή εισαγγελία.

Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος ελέχεται πλέον για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και εγκληματική οργάνωση.

Στην ποινική αναβάθμιση του ρόλου του συλληφθέντα οδήγησαν τα ευρήματα των Αρχών μετά από κατ΄ οίκον έρευνα, όπου βρέθηκαν επώνυμα ρολόγια μεγάλης αξίας, τσάντες γνωστών οίκων μόδας κ.α.

Σήμερα απολογούνται δώδεκα ακόμη άτομα, τα οποία κατηγορούνται –μεταξύ άλλων– για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, ενώ την Κυριακή (26/10) αναμένονται να απολογηθούν τα αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Ο 38χρονος από τα Γιαννιτσά, ο πατέρας του, η σύζυγός του, αλλά και ο 36χρονος υπάλληλος από το Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων από την Κρήτη.