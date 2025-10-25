Την προφυλάκιση δύο κατηγορούμενων που απολογούνται σήμερα για την εγκληματική οργάνωση που στόχευε επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ αποφάσισαν ανακριτής και Ευρωπαία εισαγγελέας.

Ο πρώτος κατηγορούμενος που θα οδηγηθεί στη φυλακή ήταν ενεργό και ιδιαίτερα δραστήριο μέλος της εγκληματικής ομάδας, ενώ έχει συγγενική σχέση με τον κατά τη δικογραφία αρχηγό της.

Ο προφυλακιστέος, είχε πολλές χρηματικές συναλλαγές από και προς τραπεζικούς λογαριασμούς του φερόμενου ως αρχηγού.

Παράλληλα, ο Ευρωπαίος ανακριτής και η Ευρωπαία εισαγγελέας έδειξαν τον δρόμο της φυλακής σε 53χρονη κατηγορούμενη που απολογήθηκε ως μέλος της εγκληματικής οργάνωσης.

Η γυναίκα δήλωνε ως κύρια δραστηριότητα το εμπόριο. Αντιμέτωπες με κατηγορίες για την υπόθεση, είναι και οι κόρες τής προσωρινά κρατούμενης γυναίκας, οι οποίες έχουν απολογηθεί και έχουν αφεθεί ελεύθερες.

Ενώπιον του ανακριτή, αναμένονται πλέον οι απολογίες άλλων δύο κατηγορούμενων από την ομάδα που οδηγήθηκε σήμερα στα δικαστήρια

Ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτή έχουν ήδη απολογηθεί σήμερα οκτώ κατηγορούμενοι οι οποίοι έχουν αφεθεί ελεύθεροι με όρους.

Η σημερινή διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί με τις απολογίες άλλων τριών κατηγορουμένων.