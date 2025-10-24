Ροζ έγινε το Δημαρχείο της Αθήνας για να τιμήσει τον καρκίνο του μαστού σε κοινή πρωτοβουλία ευαισθητοποίησης του δήμου Αθηναίων και της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας. Ο δήμαρχος Χάρης Δούκας και το μέγαρο έγινε ροζ, υπό τους ήχους της μπάντας του δήμου.

Ο δήμαρχος συνεχάρη την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία «για τον σπουδαίο αγώνα που κάνει» και υποστήριξε ότι το μήνυμα είναι ότι πρέπει να υπάρχει αισιοδοξία και πως «η πρόληψη σώζει ζωές».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας σημείωσε ότι στην εκδήλωση βρέθηκε «πάρα πολύς κόσμος για να στηρίξει το μήνυμα ότι ο καρκίνος του μαστού και προλαμβάνεται με έγκαιρη διάγνωση και η αντιμετώπισή του είναι πάρα πολύ καλή. Γι’ αυτό πρέπει να πάψουμε να τον φοβόμαστε. Ο καρκίνος του μαστού είναι σεβαστός, αλλά δεν είναι πια επάρατος».