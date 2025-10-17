Δεν έκρυψε την πικρία του ο Χάρης Δούκας, σε συνέντευξη του στο Action24, το βράδυ της Πέμπτης, για τον τρόπο που κινήθηκε η διαδικασία στην επιλογή των προσυνεδριακών ομάδων, ενόψει του πολυαναμενόμενου συνεδρίου του ΠαΣοΚ, λίγες ώρες πριν βρεθεί μαζί με τον αρχηγό του κόμματος, στο Άμστερνταμ. Δήμαρχος Αθηναίων και Νίκος Ανδρουλάκης είναι προσκεκλημένοι σε εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος (PES).

Εξάλλου, το υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαριλάου Τρικούπη τάχθηκε υπέρ του διαλόγου ανάμεσα σε ΠαΣοΚ κι ένα πιθανό κόμμα Τσίπρα, ενώ αναφέρθηκε και στο θέμα των τελευταίων ημερών, με το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Τι είπε για το συνέδριο του ΠαΣοΚ

Μιλώντας για το επικείμενο συνέδριο του κόμματός του, ο κ. Δούκας είπε πως αυτό πρέπει να είναι μια «βαθιά πολιτική διαδικασία», όπου θα ληφθούν μεγάλες αποφάσεις και θα οριστεί ο τρόπος με τον οποίον το ΠαΣοΚ μπορεί να «ενώσει τις προοδευτικές δυνάμεις».

«Για να μπορέσουμε να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε μία δημοσκοπική έκρηξη, θα πρέπει να κάνουμε ένα ανοιχτό μεγάλο κάλεσμα σε ένα βαθιά πολιτικό συνέδριο, στο οποίο θα πρέπει να πάρουμε μεγάλες συλλογικές αποφάσεις. Όχι σε ένα συνέδριο συσχετισμών και σύγκρουσης μηχανισμών, αλλά ένα συνέδριο συμμετοχής και με μεγάλα διακυβεύματα, που θα διαμορφώσει την πορεία προς τις εκλογές. Γι’ αυτό και έχω πει δυο-τρεις προτάσεις, όπως σε καμία περίπτωση συγκυβέρνηση με ΝΔ και να εξηγήσουμε πώς μπορούμε να ενώσουμε δυνάμεις, να δημιουργήσουμε μία προοδευτική κατεύθυνση, να μιλήσουμε στον κόσμο που διαδηλώνει, στα νέα παιδιά, να μας ακούσουν και να μας στηρίξουν».

«Έμαθα τη σύνθεση της ΚΟΕΣ από τα σάιτ»

Με μια αιχμή για τον τρόπο λήψης αποφάσεων, ο Δήμαρχος Αθηναίων επεσήμανε πως έμαθε τη συμμετοχή του στην Πολιτική Γραμματεία της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου από τα μέσα ενημέρωσης και πως ο ίδιος είχε προτείνει 4-5 ανθρώπους για τις επιτροπές, εισηγήσεις που δεν έγιναν δεκτές.

«Λέω καθαρά ότι υπήρξε μια στενοχώρια. Τέσσερα-πέντε στελέχη με εμπειρία έμειναν εκτός. Είχαμε προτείνει συγκεκριμένα αυτούς τους ανθρώπους, και ήμουν μόνο εγώ» σημείωσε, τονίζοντας ότι δεν είχε κάποια ενημέρωση για τη σύνθεση των Γραμματειών της Κεντρικής Επιτροπής Συνεδρίου. «Πρέπει να τα δει αυτά ο πρόεδρος, για να προχωρήσουμε με ενότητα στο συνέδριο».

Αν άκουγα τη «βελόνα» δε θα κατέβαινα υποψήφιος στον Δήμο

Σε ερώτηση σχετικά με την «ακούνητη βελόνα», όρο που χρησιμοποίησε ο Παύλος Γερουλάνος, ο Χάρης Δούκας απάντησε, επικαλούμενος τη δική του περίπτωση και θύμισε πώς ανατράπηκαν τότε τα προγνωστικά, υποστηρίζοντας ότι ο κόσμος σε σημαντικό ποσοστό αποφασίζει την τελευταία στιγμή

«Αν άκουγα τη ”βελόνα”, δε θα κατέβαινα υποψήφιος Δήμαρχος στην Αθήνα. Λέω ότι οι δημοσκοπήσεις είναι αποτυπώσεις της στιγμής και έχουμε έναν ξεκάθαρο στόχο. Ο στόχος είναι καθαρός, αδιαπραγμάτευτος, πρέπει να είμαστε πρώτοι στις επόμενες εκλογές. Γιατί αυτό; Γιατί αν δεν είμαστε πρώτοι, δεν μπορεί να γίνει πολιτική αλλαγή».

Η αναφορά στον Τσίπρα

«Κατ’ αρχάς, εγώ κατέβηκα υποψήφιος πρόεδρος στο ΠαΣοΚ – Κίνημα Αλλαγής και με ενδιαφέρει το ΠαΣοΚ να είναι πρώτο στις επόμενες εκλογές», διευκρίνισε ο δήμαρχος Αθηναίων, περιγράφοντας ως «αδιαπραγμάτευτο στόχο» του ΠαΣοΚ στις επόμενες εκλογές την πρώτη θέση.

«Ο καθένας έχει δικαίωμα να καταθέτει τις προτάσεις του και θα κριθεί από τον ελληνικό λαό. Εμάς μας ενδιαφέρει πρώτα το ΠαΣοΚ να δυναμώσει. Πρέπει να έχουμε διάλογο; Πρέπει να μιλάμε. Άμα έχεις καθαρές θέσεις και αξίες, φοβάσαι να μιλήσεις με άλλες προοδευτικές δυνάμεις; Δεν πρέπει ο διάλογος αυτός να οδηγεί σε κοινές δράσεις και παρεμβάσεις στο Κοινοβούλιο και την κοινωνία; Δεν ήταν σημαντικές οι κοινές δράσεις για τη Παλαιστίνη και το 13ωρο; Αν έχουμε καθαρές θέσεις και αξίες, πρέπει να συζητάμε και να τις παρουσιάζουμε. Να κάνουμε διάλογο και με το κόμμα Τσίπρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Άγνωστος Στρατιώτης

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, στη συνέντευξή του, αναφέρθηκε και στο ζήτημα του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, τονίζοντας πως «είναι ένα σπουδαίο μνημείο που πρέπει να είναι ανοιχτό στον κόσμο όχι μόνο στις επετείους. Δήλωσε ότι τα ονόματα των νεκρών των Τεμπών δεν πρέπει να σβηστούν μέχρι να απονεμηθεί Δικαιοσύνη και επιτέθηκε στο Θανάση Πλεύρη, σημειώνοντας ότι λέει διάφορα ακραία για να «μπετονάρει το κοινό της ακροδεξιάς».