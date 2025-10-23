Η ηχηρή σιωπή με την οποία υποδέχθηκε ο Νίκος Δένδιας τα μηνύματα -βολές που εξέπεμψε εναντίον του ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την απόσταση που έλαβε ο πρώτος από την τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, ήρθαν να επισφραγίσουν τη ρήξη που από καιρό σοβούσε στη σχέση του πρωθυπουργού με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας και επίδοξο διάδοχό του.

Ο δημοφιλέστερος υπουργός της κυβέρνησης Μητσοτάκη που απείχε από τη συζήτηση της Τρίτης πήγε χθες στη Βουλή και ψήφισε υπέρ της επίμαχης τροπολογίας επιλέγοντας να μην ρίξει λίγο άλλο λάδι στη φωτιά που άναψε μια μέρα νωρίτερα η δήλωσή του με την οποία είχε εκφράσει εμμέσως αλλά σαφώς τη διαφωνία του με την πρωτοβουλία του πρωθυπουργού να ψηφιστεί ρύθμιση με την οποία ποινικοποιούνται οι εκδηλώσεις διαμαρτυρίας μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Οι δηλώσεις Μητσοτάκη στον Σκάι

Ο κ. Δένδιας δεν έδειξε να επηρεάζεται από την τοποθέτηση του πρωθυπουργού, ο οποίος σε ραδιοφωνική συνέντευξη που είχε παραχωρήσει νωρίτερα (στον Σκάι) προσπάθησε να τον εκθέσει υποστηρίζοντας ότι «ο υπουργός Άμυνας, με τον οποίο είχα επικοινωνήσει προσωπικά πριν καταθέσω τη σχετική διάταξη, δεν εξέφρασε καμία απολύτως διαφωνία για το περιεχόμενο της διάταξης. Τη συνυπέγραψε, θα ψηφίσει σήμερα στην ονομαστική ψηφοφορία και η αρμοδιότητα πια περνάει στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας».

Κάνοντας την ανάγκη φιλοτιμία, ο πρωθυπουργός επικαλέστηκε το γεγονός ότι «και άλλοι έξι υπουργοί δεν παρέστησαν» στη συζήτηση της τροπολογίας, κάτι, ωστόσο, που δεν είναι καθόλου σύνηθες στην κοινοβουλευτική πρακτική, στην οποία είναι η πρώτη φορά υποχρεώθηκαν να υποστηρίξουν μια νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης ο ίδιος ο πρωθυπουργός και από τα κυβερνητικά στελέχη που τη συνυπέγραφαν μόνον ο (εξωκοινοβουλευτικός) υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.

«Από εκεί και πέρα, νομίζω αυτό το οποίο θα έχει ενδιαφέρον κοιτάζοντας μπροστά, και καθώς η ευθύνη έχει περάσει πια στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, είναι να δούμε εάν μπορούμε να δούμε το Μνημείο αυτό με μια φρέσκια ματιά», πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης, θέλοντας να καταστήσει υπεύθυνο τον κ. Δένδια για την ευταξία στον χώρο.

Μάλιστα είπε ότι ο ίδιος έχει «μια ιδέα την οποία θα τη συζητήσω με τον υπουργό και νομίζω ότι το υπουργείο έχει τη δυνατότητα, στα πλαίσια και μιας ευρύτερης διαβούλευσης, να προτείνει λύσεις και σκέψεις για το πώς μπορούμε πραγματικά να αναδείξουμε και να προστατεύσουμε αυτό το Μνημείο».

Νέες βολές από τον Άδωνη Γεωργιάδη

Στη διάρκεια της ολιγόλεπτης παρουσίας του στα «ορεινά» έδρανα της αίθουσας του Κοινοβουλίου ο κ. Δένδιας απέφυγε κάθε σχολιασμό ακόμη και όταν οι δημοσιογράφοι τον «περικύκλωσαν» για να του αποσπάσουν μια δήλωση για τα όσα είχε πει μερικές ώρες νωρίτερα ο πρωθυπουργός. Την ίδια στιγμή στον ίδιο χώρο ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης έριχνε «λάδι στη φωτιά» βάλλοντας κατά του υπουργού Άμυνας.

«Η μόνη περίπτωση να μη μιλήσω σε τροπολογία μου είναι να είμαι σε ΜΕΘ αλλά και σε κώμα», δήλωνε ο κ. Γεωργιάδης, ο οποίος και πριν από την ψήφιση της τροπολογίας είχε επιτεθεί στον κ. Δένδια. «Ρωτήστε τον Δένδια τι θα κάνει με τα ονόματα των νεκρών στα Τέμπη», είχε δηλώσει τη Δευτέρα και πριν η κυβέρνηση οδηγηθεί στην απόφαση να μην σβηστούν τα ονόματα για να μην πυροδοτηθούν αντιδράσεις.

Καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που ο υπουργός Υγείας βάλει ευθέως κατά του υπουργού Εθνικής Άμυνας, η αίσθηση που επικρατεί μεταξύ των «γαλάζιων» στελεχών είναι ότι ο κ. Γεωργιάδης έχει, με την επίνευση του Μεγάρου Μαξίμου, να «κοντύνει» τον υπουργό Εθνικής Άμυνας που είναι ο «δελφίνος» με τη μεγαλύτερη απήχηση τόσο στην ευρεία κοινή γνώμη όσο και στο ακροατήριο των ψηφοφόρων της κυβερνητικής παράταξης.

Η συνέχεια αναμένεται να είναι πιο συναρπαστική.