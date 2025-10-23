Μοιρασμένες είναι οι απόψεις των πολιτών σχετικά με την τροπολογία που ψηφίστηκε την Τετάρτη στη Βουλή για τον Άγνωστο Στρατιώτη, σύμφωνα με την δημοσκόπηση της εταιρείας Pulse για λογαριασμό του ΣΚΑΪ. Πιο συγκεκριμένα, το 46% συμφωνεί και μάλλον συμφωνεί με την απαγόρευση διαμαρτυριών στο μνημείο, ενώ το 44% διαφωνεί και μάλλον διαφωνεί.

Το μεγάλο «αγκάθι», όπως αποτυπώνεται σε μία ακόμη δημοσκόπηση, για τους πολίτες, είναι η ακρίβεια, η οποία επηρεάζει καθοριστικά το 84% των ερωτηθέντων.

Στο άλλο ζήτημα της πολιτικής επικαιρότητας που δεν είναι άλλο από το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα η πλειοψηφία των πολιτών δεν δείχνει ιδιαιτέρως ένθερμη. Ειδικότερα, το 34% απαντά ότι θα έβλεπε ένα τέτοιο ενδεχόμενο αρνητικά, το 26% αδιάφορα, το 12% ουδέτερα, το 9% με ενδιαφέρον και 11% θετικά. Για την δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά το 33% απαντά αρνητικά, το 32% αδιάφορα, 16% ουδέτερα, 7% με ενδιαφέρον και μόλις το 5% θετικά.

Στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ λαμβάνει το 29% ενώ δεύτερο σταθερά καταγράφεται το ΠαΣοΚ με 13,5%. «Μάχη» γίνεται για την τρίτη θέση μεταξύ Ελληνικής Λύσης, Πλεύσης Ελευθερίας και ΚΚΕ με 10% και 9,5% αντίστοιχα. Ο ΣΥΡΙΖΑ ακολουθεί με 6,5% ενώ η Φωνή Λογικής είναι στο 4%.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Δείτε αναλυτικά: