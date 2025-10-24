Υπάρχει κάτι παράξενα μαγικό και ιερόσυλο στο να βλέπεις τα μπουζούκια στο φως της μέρας. Είναι σαν να μπαίνεις σε έναν χώρο που δε θα έπρεπε να δείς, ένας κόσμος της νύχτας που πιάστηκε απροετοίμαστος από το πρωινό φως. Στο Έναστρον, εκείνη την ώρα, οι μάστορες έβαφαν, πριόνιζαν, γυάλιζαν. Ήχοι από τρυπάνια αναμειγνύονταν με τη μυρωδιά του βερνικιού και του καφέ. Το θέαμα φτιαχνόταν μπροστά σου, σε πραγματικό χρόνο. Μια εικόνα που σπάνια έχεις την ευκαιρία να δεις: ένα θέαμα εν τη γενέσει, χωρίς τους καπνούς και τους προβολείς, που συνήθως το συνοδεύουν.

Κι ανάμεσα σε τρυπάνια και δοκιμές φώτων, ανέβηκαν στη σκηνή η Νατάσα Θεοδωρίδου και ο Σάκης Ρουβάς για τη συνέντευξη Τύπου. Χωρίς τη σκηνική τους πανοπλία, ήταν ντυμένοι απλά και χαμογελούσαν πλατιά, ενώ από την πρώτη στιγμή, η χημεία ανάμεσά τους ήταν σχεδόν χειροπιαστή. Είχαν μεταξύ τους αυτήν την ανεπιτήδευτη φυσικότητα, που έχουν μόνο οι συνεργασίες που έπρεπε να έχουν γίνει από καιρό. Ξαφνικά, το μουσικό αυτό «πάντρεμα» έμοιαζε τόσο ξεκάθαο, που αναρωτιόσουν πώς δεν είχε προκύψει νωρίτερα. Μας καλημέρισαν κι άρχιαν να μας μιλούν για τα συναισθήματά τους λίγο πριν την πρεμιέρα. «Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη, και το λέω μέσα από την καρδιά μου, γιατί είχα πάρα πολλά χρόνια να συνεργαστώ με έναν άνθρωπο που αγαπώ ως θαυμάστρια», είπε η Θεοδωρίδου. «Είμαστε και οι δυο πολλά χρόνια σε αυτή τη δουλειά αλλά δεν είχε τύχει ποτέ να συνεργαστούμε. Να που ήρθε όμως η σωστή στιγμή για να συναντηθούν επαγγελματικά οι δρόμοι μας. Έχω τεράστια χαρά. Οι πρόβες φύγανε σαν νερό κι αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας, επειδή περνάμε πολλές ώρες εδώ επί πολλούς μήνες, να είναι λυμένα τα μεταξύ μας. Και εφόσον είναι και περνάμε τόσο καλά, είναι πολύ εύκολο να γίνουν τα πάντα από εκεί και πέρα».

Τι αποκάλυψαν για το νέο πρόγραμμα;

Στην αρχή κρατούσαν τις ισορροπίες, προσπαθώντας να μη δώσουν «spoilers». Αλλά όσο μιλούσαν, άρχισαν να τους ξεφεύγουν μικρές πληροφορίες «Να πούμε ότι ανοίγουμε και κλείνουμε μαζί το πρόγραμμα. Μάλιστα, το πρόγραμμα ξεκινάει νωρίς, στις 23.00» ανέφερε για τη συνεργασία τους η Νατάσα Θεοδωρίδου με τον Σάκη Ρουβά να συμπληρώνει: «Λόγω της χαράς που έχουμε και οι δυο νομίζω ότι κυλάνε όλα τόσο όμορφα. Στη σκηνή θα κάνουμε κυρίως ντουέτα. Θα τραγουδήσουμε και ξεχωριστά αλλά χρονικά είμαστε περισσότερη ώρα μαζί πάνω στη σκηνή. Δεν θα έχουμε μόνο τα δικά μας τραγούδια, αλλά και όλα αυτά τα τραγούδια που αγαπάμε και θέλουμε να τα μοιραστούμε με τον κόσμο και εμπλουτίζεται ακόμα περισσότερο αυτό που ζούμε – γιατί το θέμα είναι να περνάμε κι εμείς καλά». Στη συνέχεια, όσο άναβε η ενέργεια μεταξύ τους, θα ακολουθούσαν κι άλλα spoilers.

Ένα παντρέμα της ποπ με το λαϊκό, της αστραφτερής σκηνικής ενέργειας με την βαθιά μελωδική εξομολόγηση. Από την αρχή της καριέρας τους αφιερώθηκαν σε διαφορετικά ρεπερτόρια κι όμως τώρα, τα μουσικά τους μονοπάτια συναντιούνται. Δε θα μπορούσα να μην τους ρωτήσω αν έχουν «ζηλέψει» ο ένας κάποιο κομμάτι του άλλου. Η Νατάσα Θεοδωρίδου παραδέχτηκε:

«Εγώ θα το πω και ήταν όρος να το τραγουδήσω φέτος στο σχήμα. Είναι το “Ξανά να σε ερωτευόμουνα”, είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια, είναι πραγματικά μια ωραία μπαλάντα — έχει και πολύ λαϊκό χρώμα μέσα — και έτσι ξεκινάμε. Ορίστε, το αποκάλυψα! Παντρέψαμε αυτά τα δύο τραγούδια — τον “Παράδεισο” και το “Ξανά να σε ερωτευόμουνα”».

Από την άλλη, ο Σάκης ομολόγησε πως θα ήθελε να έχει πει το «Αν υπάρχει παράδεισος», και εξήγησε: «Αν και τα μουσικά μας είδη μοιάζουν φαινομενικά διαφορετικά, πολλές φορές τα τραγούδια μου είναι “καμουφλαρισμένα” λαϊκά, κάτω από ποπ περίβλημα. Για παράδειγμα, θεωρώ το “Δεν έχει σίδερα η καρδιά σου” λαϊκό τραγούδι στον πυρήνα του, αλλά με ποπ ενορχήστρωση, που σε “ξεγελά” και δεν το καταλαβαίνεις». Και κάπως έτσι, έστησαν τη γέφυρα που ενώνει τα δύο τους σύμπαντα.

«Υπάρχουν προκλίσεις μεταξύ σας;»

Όταν δύο τόσο μεγάλα ονόματα ενώνουν δυνάμεις (κάτι σπάνιο, για να είμαστε ειλικρινείς), η ίδια ερώτηση αιωρείται πάντα στην ατμόσφαιρα. «Υπάρχουν προκλήσεις μεταξύ σας; Σας τρομάζει κάτι σε αυτή τη συνεργασία;» Πίσω από την ερώτηση, όμως, κρύβεται πάντα το ίδιο υπόγειο νόημα: φοβάται κανείς μήπως επισκιαστεί από τον άλλον; Βλέποντάς τους μαζί, η απορία μοιάζει σχεδόν αστεία. Η ενέργειά τους, καθαρή, φωτεινή, χωρίς κανένα ίχνος ανταγωνισμού, θυμίζει παιδιά λίγο πριν βγουν να παίξουν. Μόνο προσμονή και ανυπομονησία. Κι όμως, για την τυπικότητα της στιγμής, η ερώτηση έπρεπε να γίνει. Και απαντήθηκε με τον πιο απλό, σχεδόν αποστομωτικό τρόπο.

«Όταν οι άνθρωποι δεν πάνε κάπου για να αποδείξουν κάτι, δεν έχουν απωθημένα, έχουν αποδείξει τι είναι τόσα χρόνια, δεν έχουν και προβλήματα μεταξύ τους. Καταλαβαίνω ότι θέλετε να μάθετε αν υπάρχουν μεταξύ μας προβλήματα. Το προβλήματα τα δημιουργούν οι άνθρωποι σε όλες τις δουλειές. Εμείς προβλήματα δεν έχουμε, έχουμε τραγούδια που έρχονται να ενωθούν και να γίνουν μια ωραία παράσταση για τον κόσμο που θα έρθει να μας ακούσει», απαντάει η Νατάσα χαμογελώντας με τον Σάκη να προσθέτει: «Προσωπικά νιώθω τόσο οικεία με τη Νατάσα, που είναι σαν να συνεργαζόμασταν από πάντα».

Η βραδιά στο Έναστρον θα ξεκινάει ασυνήθιστα νωρίς για τα δεδομένα της αθηναϊκής νύχτας —στις 11 το βράδυ— ώστε να τελειώνει και πιο λογικά από το συνηθισμένο. Είναι μια συνήθεια που έχει καθιερώσει τα τελευταία χρόνια η Νατάσα Θεοδωρίδου, και όπως φαίνεται άρεσε πολύ και στον Σάκη Ρουβά, ο οποίος παραδέχτηκε: «Για να σας είμαι απόλυτα ειλικρινής, ένα από τα πράγματα που με δυσκολεύει στη δουλειά είναι αυτό το ωράριο· δηλαδή, αν μπορούσαμε να παίζουμε στις 9 το βράδυ, δεν θα με πείραζε να έρχομαι κάθε μέρα». Πέρσι, πάντως, είχα δει τη Θεοδωρίδου που επίσης άνοιγε στις 11 και δεν είχα πιστέψει ότι υπάρχει πρόγραμμα σε μπουζούκια που να ξεκινάει τόσο νωρίς, οπότε έφτασα γύρω στη 1, τη στιγμή που η Νατάσα ανέβαινε στη σκηνή… για τρίτη φορά.

Πώς προέκυψε η συνεργασία;

Αλλά ποιος εμπνεύστηκε αυτό το μουσικό «πάντρεμα»; Για αυτό μπορούμε να ευχαριστήσουμε τη Νατάσα Θεοδωρίδου, η οποία μας εξιστόρησε πώς συνέβησαν όλα: «Φέτος παιδιά σεληνιάστηκα. Τέλειωσε η προηγούμενη σεζόν, πέρασε το Πάσχα και άρχισα να σκέφτομαι τι θα κάνω του χρόνου, και κατέληξα στο ότι το μόνο πράγμα που θα με έκανε χαρούμενη θα ήταν να συνεργαστώ με τον Σάκη. Βρήκα το τηλέφωνό του από μια κοινή φίλη. Του έστειλα αρχικά μήνυμα για να μην ενοχλήσω και μου είπε να πάω από το σπίτι του για να συζητήσουμε. Όπως κι έγινε». Στην περιγραφή της, η σκηνή μοιάζει σχεδόν ρομαντική, όχι με την ερωτική έννοια, αλλά με εκείνη τη δημιουργική έλξη δύο ανθρώπων που αναγνωρίζουν κάτι κοινό. «Ήθελα πάρα πολύ να συνεργαστώ μαζί του… Για να μην παρεξηγηθώ, δεν ήταν πρόταση, ήταν επιθυμία», πρόσθεσε. «Είχα μάθει βέβαια ότι δεν είχε κλείσει κάποια άλλη συνεργασία, είχα ψάξει».

Μπορεί η ίδια να υποστηρίζει ότι η πρώτη της «κρούση» ήταν παραπάνω μια ιδέα, μια δήλωση επιθυμίας παρά μια ολοκληρωμένη πρόταση, όμως ο Σάκης Ρουβάς της έδωσε τα εύσημα για την οργανωτικότητά της, περιγράφοντας πόσο έτοιμη ήταν για αυτό το νέο βήμα, από την πρώτη τους επικοινωνία. «Είναι οδοστρωτήρας», είπε. «Ήρθε με συγκεκριμένο πλάνο, τι θα γίνει, πώς θα γίνει, πότε θα γίνει. Δε μου έδωσε περιθώρια να αρνηθώ. Δε θα μπορούσα να πω όχι…Είναι αυτό που λένε στον Νονό “μια πρόταση που δε θα μπορείς να αρνηθείς”. Και έγιναν ακριβώς όλα όπως τα είπε». Έτσι γεννήθηκε, όπως ο ίδιος την ονόμασε, «η πρεμιέρα της δεκαετίας».

Η πιο αστεία στιγμή ήρθε όταν θυμήθηκαν το γύρισμα του teaser. Η Νατάσα παραδέχτηκε γελώντας: «Πρώτη φορά μπήκα σε ράλι, ο Σάκης μάλλον ξαναμπήκε. Το σενάριο ήταν να φύγω εγώ από το δικό μου αυτοκίνητο και να πάω στου Σάκη. Εντάξει; Μπαίνω μέσα, βάζω εκείνο το κασκέτο που ήταν… δύσκολο και πατάει μια γκαζιά, γυρίσαν όλα, αλλά εγώ έπρεπε να είμαι πολύ χαμογελαστή. Το παραδέχομαι, εγώ ήμουν η Βλαχοπούλου». «Ούτε εγώ το είχα ξανακάνει. Έπρεπε κάπως να την εντυπωσιάσω», απάντησε εκείνος γελώντας.

Η αναφορά στον Διονύση Σαββόπουλο

Κι ύστερα, σαν να χαμήλωσε ο φωτισμός, η ατμόσφαιρα άλλαξε. Η είδηση του θανάτου του τεράστιου Διονύση Σαββόπουλου, μας είχε βρει το προηγούμενο βράδυ και ήμασταν όλοι κάπως μουδιασμένοι. Το όνομα του Σαββόπουλου το ακούσαμε να ψιθυρίζεται ενδιάμεσα της συνέντευξης από δημοσιογράφους, μάνατζερ, τεχνικούς. Ο Σάκης Ρουβάς, μάλιστα, είχε συνεργαστεί μαζί του στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων το 2004 και ερωτήθηκε για αυτό. Η αναφορά στον Διονύση Σαββόπουλο έφερε σιωπή λίγων δευτερολέπτων στη σκηνή.

«Αν μπορούσαμε να έχουμε τη ζωή αυτού του ανθρώπου και να έχουμε κάνει το έργο που έχει κάνει, θα ήμασταν τρισευτυχισμένοι. Έκλεισε ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο κι ένας πολύ ωραίος κύκλος. Δηλαδή ένας άνθρωπος που έχει ζήσει αυτά που έζησε ο Νιόνιος και δημιούργησε και μοιράστηκε με τον κόσμο τόσα, τόσα χρόνια… Έφυγε πλήρης. Κι επίσης, μάς άφησε όλη αυτήν την παρακαταθήκη. Είμαστε τυχεροί που έχουμε τις δημιουργίες αυτών των ανθρώπων που μένουν πίσω», είπε ο Σάκης Ρουβάς εμφανώς συγκινημένος.