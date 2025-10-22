Σπάνια Ντοκουμέντα: Όταν ο Διονύσης Σαββόπουλος μας άνοιξε το άλμπουμ της ζωής του

Πριν μερικά χρόνια ο Διονύσης Σαββόπουλος είχε ανοίξει τα άλμπουμ με τις φωτογραφίες και τις αναμνήσεις του στον Πάνο Γιαννακόπουλο για το περιοδικό Life&Style φέρνοντας στο φως σπάνιο φωτογραφικό υλικό και μνήμες.
«1949. Πήγαμε στις κατασκηνώσεις του ΠΙΚΠΑ να επισκεφτούμε τον Τακούλη, που ποζάρει στη μέση της φωτογραφίας. Το ψηλό με το μακρύ παντελόνι είναι ανταρτόπληκτο. Παιδάκια γύρω μας χαζεύουν κι όλοι χαμογελάμε μες στον Εμφύλιο».
«Σημαδιακή φωτογραφία. Χαστούκι απ’ τον ξερόλα. Στα ψέματα βέβαια. Σχολική παράσταση είναι στα 1955, στο θεατράκι της παιδαγωγικής ακαδημίας. Έκτοτε έφαγα αρκετές μπάτσες από κορδωμένους κριτικούς, ενίοτε κι απ’ το αγαπητό κοινό. Το ‘χει η Τέχνη φαίνεται».