Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης, στην οποία φέρεται να συμμετείχε ο σέρβος διαιτητής, Ούρος Νίκολιτς. Ο ίδιος συνελήφθη την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου μαζί με άλλα εννέα άτομα.

Μάλιστα, ο συλληφθέντας διαιτητής πρόκειται να ανακριθεί σήμερα Πέμπτη από την Εισαγγελία του Οργανωμένου Εγκλήματος για τη διασύνδεση που φέρεται να έχει με την άκρως επικίνδυνη εγκληματική ομάδα, μέλη της οποίας βρίσκονται ήδη κρατούμενα σε διάφορες φυλακές.

Σύμφωνα με το blic, κατά την έρευνα στο διαμέρισμα του Ούρος Νίκολιτς βρέθηκαν: ένα μεγάλο χρηματικό ποσό αξίας 250.000 ευρώ, ράβδοι χρυσού και ρολόγια. Για αυτό και οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να δρούσε ως ο «ταμίας» της οργάνωσης.

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είναι ύποπτα για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, με σκοπό τη διάπραξη βαριών ποινικών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων και η δολοφονία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο των ερευνών της σερβικής αστυνομίας έγιναν συλλήψεις από δύο εγκληματικές οργανώσεις, οι οποίες φέρονται να είναι παρακλάδια ενός μεγαλύτερου κυκλώματος, το οποίο ονομάζεται «Βράτσαρ» (: Μάγοι).

Όσα δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών

Ο υπουργός Εσωτερικών της Σερβίας Ίβιτσα Ντάτσιτς επιβεβαίωσε ότι σε αστυνομική επιχείρηση για την πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος, που έγινε χθες, Τετάρτη, συνελήφθη ο διαιτητής. Αναλυτικά, εξήγησε ότι κατά την επιχείρηση αυτή, η οποία έγινε σε συνεργασία με την Ίντερπολ και την ισπανική αστυνομία, συνελήφθησαν 10 άτομα ως μέλη της «Συμμορίας του Βράτσαρ».

Ο Ίβιτσα Ντάτσιτς σε συνέντευξή του στην σερβική δημόσια τηλεόραση (RTS) υπέθεσε ότι ο Νίκολιτς ήταν ο «ταμίας» της εγκληματικής οργάνωσης.

«Στο διαμέρισμα του διαιτητή καλαθοσφαίρισης Ούρος Νίκολιτς βρέθηκαν περισσότερα από 250 χιλιάδες ευρώ, ράβδοι χρυσού, ακριβά ρολόγια χειρός κ.ά. Υπάρχουν υποψίες ότι αυτός είχε την οικονομική υποστήριξη της δράσης αυτής της εγκληματικής οργάνωσης» δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Σερβίας.

Η εγκληματική οργάνωση του Βράτσαρ (σ.σ. το Βράτσαρ είναι κεντρικός δήμος του Βελιγραδίου) δρούσε στην Σερβία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τα μέλη της θεωρούνται ύποπτα για διάπραξη ποινικών αδικημάτων όπως ανθρωποκτονίες, εκβιασμούς και βομβιστικές επιθέσεις. Σύμφωνα με το ανακοινωθέν της αστυνομίας ευθύνονται για τουλάχιστον δύο ανθρωποκτονίες που διεπράχθησαν το 2018 και το 2020, όπως επίσης και για μία απόπειρα δολοφονίας.