Η Αστυνομία συνέλαβε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης Illuminati πέντε μέλης εγκληματικής οργάνωσης που έφτιαχνε πλαστά έγγραφα και διακινούσε παράνομα μετανάστες. Δύο μέλη αναζητούνται ακόμα.

Τα μέλη κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία, καθώς και παραβάσεις των νομοθεσιών περί αλλοδαπών, περί όπλων και κατοχή διαβατηρίων και ταξιδιωτικών εγγράφων τρίτων προσώπων.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης, τουλάχιστον από το 2024, λειτουργούσαν δύο πλήρη εργαστήρια κατάρτισης πλαστών εγγράφων. Από τη δράση τους κέρδιζαν 8.000 ευρώ το άτομο, για την κατάρτιση πλαστών εγγράφων και τη διοργάνωση της κάθε παράνομης προώθησης μετανάστη.

Παράλληλα, από την εμπορία των πλαστών εγγράφων κέρδιζαν από-400 έως και 1.200 ευρώ το έγγραφο, ανάλογα με το είδος και τη χώρα προέλευσής του.

Πώς δρούσαν

Ειδικότερα, μέλη της οργάνωσης, αρχικά σύναπταν συμφωνίες για την παράνομη διακίνηση μεταναστών ή για την κατάρτιση κατά παραγγελία πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων και αφού συγκέντρωναν τα επιθυμητά στοιχεία, τα έστελναν ηλεκτρονικά στους πλαστογράφους του κυκλώματος.

Στη συνέχεια, κατήρτιζαν τα πλαστά έγγραφα και μέσω των συνεργών τους, τα παρέδιδαν στους υποψήφιους «πελάτες» του κυκλώματος, ενώ συγκεκριμένα μέλη αναλάμβαναν και τη μεταφορά υποψήφιων για παράνομη προώθηση μεταναστών στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.

Πιο αναλυτικά, το ένα εργαστήριο ήταν εγκαταστημένο σε οικία σε περιοχή της Αθήνας, το οποίο λειτουργούσε με τη μορφή «καβάτζας». Τα έγγραφα που καταρτίζονταν, διακινούνταν μέσω μίνι μάρκετ, το οποίο λειτουργούσε ως «βιτρίνα» και από εκεί τα παραλάμβαναν οι «πελάτες» καθώς και οι άμεσοι λοιποί συνεργοί του κυκλώματος, πετυχαίνοντας έτσι την κάλυψη της παράνομης δραστηριότητάς τους.

Το δεύτερο εργαστήριο βρισκόταν σε οικία στο Περιστέρι, όπου ο πλαστογράφος λάμβανε παραγγελίες εγγράφων από συγκεκριμένα μέλη του κυκλώματος και παραδίδονταν σε κοντινά σημεία της εν λόγω οικίας.

Ο τελευταίος, προκειμένου να συγκαλύπτει τη δράση του, εφάρμοζε και διαφορετική μεθοδολογία κατάρτισης πλαστών εγγράφων. Συγκεκριμένα, δημιουργούσε τα πλαστά σε ψηφιακή μορφή και στη συνέχεια τα έστελνε με e-mail στους υποψήφιους «πελάτες» ή έτερα μέλη του κυκλώματος, οι οποίοι αναλάμβαναν την τελική εκτύπωση του εγγράφου σε φυσική μορφή.

Τι βρέθηκε

Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της επιχείρησης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

εξοπλισμός, όπως 2 ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 6 πολυμηχανήματα – εκτυπωτές, 2 πλαστικοποιητές – θερμοκολλητές, 4 επιτραπέζιοι κόφτες χειρός, ηλεκτρονική συσκευή εγχάραξης διαφανειών CNC, συσκευή ανίχνευσης πλαστών εγγράφων UV, -8- ρολά ιριδίζουσας ταινίας, πλήθος αφαιρούμενων ψηφιακών μέσων,

85 δελτία ταυτότητας,

2 διαβατήρια,

5 δελτία ασύλου,

5 άδειες ικανότητας οδήγησης,

3 Ειδικές Προξενικές Θεωρήσεις (VISA),

5 άδειες διαμονής,

κάρτα υγείας,

1.590 λευκές κάρτες,

1.817 αυτοκόλλητα ασημοτυπίας με ιριδίζοντα στοιχεία ασφαλείας,

8 κινητά τηλέφωνα

2 Ι.Χ.Ε.

1,3 γραμμάρια κάνναβης και

3.800 ευρώ.

Εκτιμάται ότι, η εγκληματική οργάνωση, μόνο από την κατάρτιση και εμπορία των πλαστών εγγράφων έχει αποκομίσει περισσότερα από 120.000 ευρώ.