Μεγάλη και άκρως συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση με στόχο την περαιτέρω εξιχνίαση της δράσης εγκληματικής οργάνωσης έλαβε χώρα εντός κι εκτός Σερβίας, με τη συνδρομή της Europol. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ο Ούρος Νίκολιτς, 40χρονος διαιτητής που σφυρίζει σε παιχνίδια της Euroleague και της ABA League – της ενοποιημένης διοργάνωσης των ομάδων της πρώην Γιουγκοσλαβίας.

Η εγκληματική οργάνωση φέρει την επωνυμία «Βρατσάρτσι» και, σύμφωνα με τα εντάλματα που εκδόθηκαν βάσει του σχετικού φακέλου διερεύνησης, έχει προβεί σε μια σειρά από εγκληματικές πράξεις που φτάνουν μέχρι δολοφονίες. Τα σερβικά Μέσα αναφέρουν ότι συνολικά στα χέρια των Αρχών βρίσκονται από χθες Τετάρτη (22/10) δέκα άτομα. Κατηγορούνται για ανθρωποκτονίες και πρόκληση δημόσιου κινδύνου.

Ο Νίκολιτς πρόκειται να ανακριθεί σήμερα Πέμπτη από την Εισαγγελία του Οργανωμένου Εγκλήματος για τη διασύνδεση που φέρεται να έχει με την άκρως επικίνδυνη εγκληματική ομάδα, μέλη της οποίας βρίσκονται ήδη κρατούμενα σε διάφορες φυλακές. Όπως προκύπτει από αστυνομικές πηγές, στην κατοχή του έμπειρου Σέρβου διαιτητή βρέθηκαν 250.000 ευρώ σε μετρητά, τα οποία διατηρούσε μέσα στο σπίτι του. Κατασχέθηκαν επίσης ράβδοι χρυσού και ένα ρολόι. Αυτήν την αγωνιστική δεν είχε οριστεί σε κάποιο από τα παιχνίδια της Euroleague.

Στη δημοσιότητα, από το Υπουργείο Εσωτερικών της Σερβίας, δόθηκε βίντεο με την επιχείρηση των αστυνομικών δυνάμεων σε διάφορα σημεία. Οι κάμερες ακολουθούν τους άνδρες των ειδικών ομάδων που εισβάλλουν σε οικείες υπόπτων.