«Ο θάνατος του Διονύση Σαββόπουλου σηματοδοτεί και τυπικά το τέλος μιας εποχής». Με αυτά τα λόγια ο Αλέξης Τσίπρας αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο, ο οποίος πέθανε χθες 21/10, μετά από πολυήμερη νοσηλεία.

Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρεται στον τρόπο που επηρέασαν τα τραγούδια του μια ολόκληρη γενιά και πως γίνονται παρακαταθήκη και για τις επόμενες.

Υπενθυμίζουμε ότι η κηδεία του Διονήση Σαββόπουλου θα γίνει το Σάββατο 25/10 δημοσία δαπάνη από το Α’Νεκροταφείο Αθηνών.

Η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα

Οι στίχοι και οι νότες του σημάδεψαν τις αγωνίες και τις αναζητήσεις μιας ολόκληρης γενιάς.

Θα συνεχίζουν να ταξιδεύουν και να συναρπάζουν και τις επόμενες, όπως κάθε σημαντικό έργο που αυτονομείται από τον δημιουργό του.

“Οι παλιοί μας φίλοι για πάντα φύγαν.”

Οχι όμως τα παλιά τραγούδια..

Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους οικείους του».