Τον περασμένο Ιούνιο, στο πλαίσιο του ιστορικού Rockwave Festival, ο Διονύσης Σαββόπουλος, ο οποίος πέθανε χθες σε ηλικία 81 ετών, έδωσε την τελευταία του συναυλία μπροστά στο αθηναϊκό κοινό. Το ημερολόγιο έδειχνε 14 Ιουνίου και ο Σαββόπουλος εμφανίστηκε στο Terra Vibe της Μαλακάσας, έναν χώρο στον οποίο έχουν τραγουδήσει, μεταξύ άλλων, ο Ροτζερ Γούοτερς, ο Μπομπ Ντίλαν, ο Λέοναρντ Κοέν.

Ο δημοσιογράφος του ΒΗΜΑΤΟΣ, Γιώργος Σκίντσας, βρέθηκε εκεί προκειμένου να καλύψει για το ΒΗΜΑ Encore αυτή, την τελευταία όπως αποδείχθηκε, συναυλία του στην Αθήνα.

Στη Μαλακάσα βρέθηκαν 3 γενιές φίλων του

Γράφει την ανταπόκρισή του ο Σκίντσας: «Το καλό με τον Σαββόπουλο είναι ότι ποτέ δεν ξέρεις τι θα σου ξημερώσει. Ή για να είμαστε περισσότερο ακριβείς πώς θα ξεκινήσει και πώς θα τελειώσει η βραδιά.

O ίδιος όμως γνωρίζει – πάντοτε – πώς θα αρχίσει, πώς θα τελειώσει, ποιους θα επιλέξει να έχει δίπλα του και κυρίως πώς θα πάρει από το χέρι το κοινό του και θα το κατευθύνει εκεί που ο ίδιος έχει επιλέξει.

Κάπως έτσι έγινε και στη Μαλακάσα, όπου οι θεατές – τρεις γενιές φίλων του – άκουσαν τον Διονύση Σαββόπουλο, να γυρνάει πίσω στις δεκαετίες του ΄60 και του ΄70 με τις επιλογές των τραγουδιών του».

Τραγούδια που άφησαν εποχή

Η βραδιά κύλησε με ένα setlist με όλες τις επιτυχίες του: «Άγγελος Εξάγγελος» και «Μπάλλος» – στην πλήρη εκδοχή του – «Εδώ είναι Βαλκάνια, δεν είναι παίξε γέλασε», «Το χειμώνα ετούτο», «Ο μικρός μονομάχος», «Ωδή στον Γ. Καραϊσκάκη », «Δημοσθένους Λέξις» , «Έρχεται βροχή έρχεται μπόρα», «Εμείς του ΄60», «Κιλελέρ», «Ζεϊμπέκικο», «Ας κρατήσουν οι χοροί», «Σου μιλώ και κοκκινίζεις», «Σαν τον Καραγκιόζη», «Hey Jude» (Πολ Μακάρτνεϊ).

«Ο ίδιος καθισμένος στο κέντρο της σκηνής, σαν δρυΐδης ή αν προτιμάτε σαν ιερέας, διηγούταν ιστορίες, έδινε όταν έκρινε, τον λόγο μέσω του μικροφώνου είτε στην Klavdia – ερμήνευσε και την «Αστερομάτα» με την συνοδεία πιάνου, είτε στην ενθουσιώδη Alexandra Sieti είτε στον συνεπή Sakis Dovolis, είτε τέλος στον special guest Αλκίνοο Ιωαννίδη (στο β’ μέρος της βραδιάς, ο οποίος επέδειξε για μια ακόμη φορά πόσο ολοκληρωμένος καλλιτέχνης είναι)», συνεχίζει ο Σκίντσας.

Ήταν μια βραδιά που ανέδειξε, αν μη τι άλλο, τη ροκ εκδοχή του Σαββόπουλου, τιμώντας έτσι τον τραγουδοποιό που, όπως σχολιάζει ο δημοσιογράφος του ΒΗΜΑΤΟΣ, «πάντρεψε τις ροκ επιρροές με το αίτημα της ελληνικότητας, τον παραδοσιακό ήχο και τον στίχο των νοημάτων».

Συγκίνηση για τις αφηγήσεις του «ροκ παραμυθά»

Επιπλέον, ήταν και μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση. Γράφει σχετικά ο Γιώργος Σκίντσας: «Ο “Νιόνιος” δεν έκρυψε τη συγκίνησή του. Όπως και μέρος του κοινού. Ιδιαιτέρως όταν το μουσικό πρόγραμμα συνδεόταν με τις παραστατικές αφηγήσεις του «ροκ παραμυθά» όπου ανέσυρε μέρος των αναμνήσεών του».

Μαζί του στη σκηνή σε αυτή την τελευταία εμφάνιση βρέθηκαν οι μουσικοί: Γιώτης Κιουρτσόγλου (μπάσο), Μάξιμου Δράκος (πλήκτρ), Καλλίστρατος Δρακόπουλος (τύμπανα) και Δημήτρης Αγαθός, Αποστόλης Καλογιάννης και Θοδωρής Σούκερας στα χάλκινα/πνευστά.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την ανταπόκριση από την τελευταία συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου.