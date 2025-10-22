Το Σάβββατο (25/10) δημοσία δαπάνη θα τελεστεί από το Α’Νεκροταφείο Αθηνών η κηδεία του τραγουδοποιού Διονύση Σαββόπουλου.

Ο δημιουργός που σφράγισε με το έργο, το λόγο και την παρουσία του έξι δεκαετίες ελληνικής μουσικής, πέθανε το βράδυ της Τρίτης 21 Οκτωβρίου 2025, στις 9:10. Τις τελευταίες εβδομάδες νοσηλευόταν σε ιδιωτικό νοσοκομείο στο καρδιολογικό τμήμα, ενώ τα τελευταία χρόνια έδινε με μάχη με τον καρκίνο.

Τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση υπογράφουν οι υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος και Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, καθώς και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς.