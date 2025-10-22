«Η Άσπα είναι η γυναίκα της ζωής μου. 57 χρόνια με ανέχεται το κορίτσι. Είμαι ερωτευμένος μαζί της, αλλά αυτή με ζηλεύει». Με αυτή τη φράση, σε μια από τις τελευταίες του συνεντεύξεις στην ΕΡΤ, ο Διονύσης Σαββόπουλος συνόψισε όλη την ουσία μιας σχέσης που υπήρξε θεμέλιο της ζωής του. Ο γάμος τους, που μετρούσε σχεδόν έξι δεκαετίες, ήταν μια ήρεμη, βαθιά ρίζα πίσω από τη δημόσια περσόνα του μεγάλου τραγουδοποιού.
Η γνωριμία τους έγινε μέσα σε σκοτεινές εποχές. Ο νεαρός τότε Σαββόπουλος, κρατούμενος στη φυλακή κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, γνώρισε την Άσπα, μια έφηβη που επισκεπτόταν πολιτικούς κρατούμενους. Εκεί, ανάμεσα στα κάγκελα και τις αναμονές, γεννήθηκε ένας έρωτας σχεδόν μυθιστορηματικός. Ο ίδιος θα πει αργότερα ότι μέσα στην απομόνωση πήρε δύο αποφάσεις ζωής:
«Να ασχοληθώ με τα τραγούδια και να παντρευτώ την Άσπα γιατί την αγαπώ».
Παντρεύτηκαν τον Οκτώβριο του 1967 – «την ημέρα του Όχι, εμείς είπαμε Ναι» συνήθιζε να λέει ο ίδιος με χιούμορ. Εκείνος 23 ετών, εκείνη μόλις 18. Ήταν χρόνια δύσκολα, γεμάτα φόβο και αβεβαιότητα, όμως ο δεσμός τους δυνάμωνε. Όπως είχε πει και ο ίδιος «αυτά τα δύσκολα χρόνια, χρειαζόσουν έναν άνρθωπο δίπλα σου».