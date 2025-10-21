Επτά υπουργοί και ένας Πρωθυπουργός. Μια τροπολογία στη Βουλή για ένα μείζον θέμα. Ποιο είναι αυτό; Η ακρίβεια; Όχι! Η κατάσταση στις συγκοινωνίες; Ποιος νοιάζεται, μπαίνουν στα λεωφορεία οι υπουργοί της κυβέρνησης; Τότε, δεν μπορεί, θα είναι το θέμα της βίας των ανηλίκων;

Λυπάμαι, χάσατε.

Το μείζον θέμα που προκαλεί όλη αυτή την κυβερνητική κινητοποίηση είναι ο Άγνωστος Στρατιώτης. Να γίνονται ή να μην γίνονται διαδηλώσεις; Αυτό είναι το θέμα στο οποίο εστιάζει η κυβέρνηση.

Αυτό είναι το μεγάλο θέμα το οποίο καλείται να λύσει. Αυτό είναι το θέμα που απασχολεί την κοινωνία. Το ότι για παράδειγμα η κυβέρνηση θεσμοθέτησε εργασία 13 ωρών, δεν απασχολεί κανένα.

Είναι αξιοπρόσεκτη, αν και κακοσχεδιασμένη, η προσπάθεια της κυβέρνησης να πετάξει την μπάλα στην εξέδρα. Έξι χρόνια κυβερνά. Έχουν γίνει δεκάδες διαδηλώσεις στο Σύνταγμα. Ειρηνικές και μη. Δεν έβλεπαν στο Μέγαρο Μαξίμου την ανάγκη να «προστατευθεί» το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη; Τώρα συγκινήθηκαν; Γιατί;

Η εξήγηση είναι απλή. Τώρα υπάρχουν ζόρια. Και εσωκομματικά. Να κατεβάσουμε λοιπόν μια τροπολογία, να στριμώξουμε τον Δένδια και να ικανοποιήσουμε το «δεξιό» μας ακροατήριο, τους νοικοκυραίους που θέλουν «τάξη και ασφάλεια». Να αλλάξουμε έστω και για λίγο την ..δύσκολη ατζέντα. Να εμποδίσουμε και τον Σαμαρά που θέλει να μας την βγει από τα δεξιά. Να στριμώξουμε τον Ανδρουλάκη.

Είναι εμφανές ότι η κυβέρνηση θα πορευτεί στο εξής με πυξίδα τις δημοσκοπήσεις. Η (άπιαστη) αυτοδυναμία είναι ο στόχος. Και η προσπάθεια να επανακτηθεί το κοινό που έχει αποστασιοποιηθεί από την ΝΔ, κοντά στο ενάμιση εκατομμύρια ψηφοφόροι, απαιτεί στροφή.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο μεταρρυθμιστής κεντροδεξιός πολιτικός θα πρέπει να βάλει αρκετό δεξιό νερό στο κρασί του. Δεν γίνεται διαφορετικά.

Με αυτά και με αυτά η κυβέρνηση φέρνει μια τροπολογία στη Βουλή, που σηκώνει πολλή συζήτηση. Όχι μόνο για το κυρίως περιεχόμενο της. Ήδη έχουν κατατεθεί ενστάσεις αντισυνταγματικότητας από την αντιπολίτευση. Αλλά και για τις λεπτομέρειές της.

Παράδειγμα. Την αρμοδιότητα λήψης των αναγκαίων μέτρων για τη συντήρηση, φροντίδα και ανάδειξη του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη και του έμπροσθεν αυτού χώρου αναλαμβάνει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Η αρμοδιότητα αυτή μπορεί να ασκηθεί είτε με ίδια μέσα, είτε με ανάθεση σχετικών συμβάσεων. Μάλιστα. Δεν μας κάνει ο Δήμος της Αθήνας, που κάνει τη δουλειά τζάμπα, ώρα να κάνουμε και συμβάσεις.

Ο Πρωθυπουργός, λέγεται, ότι θα επιμείνει ότι στόχος της κυβέρνησης δεν είναι ο διχασμός. Διαβάζουν στο Μέγαρο Μαξίμου τις δημοσκοπήσεις; Όταν ένα 40% συμφωνεί με τους χειρισμούς της κυβέρνησης και το 60% διαφωνεί η δεν απαντά, πώς δεν θα υπάρξει διχασμός; Και όταν από το Πρωθυπουργικό γραφείο διαρρέουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ετοιμάζεται για «σκληρή σύγκρουση» στη Βουλή, τι σημαίνει αυτό;

Με λίγα λόγια αυτό που θα παρακολουθήσουμε στη Βουλή, είναι μια επικοινωνιακή τσιχλόφουσκα της ΝΔ στη λογική «δουλειά δεν έχει ο διαβολος».

Τίποτα παραπάνω και τίποτα παρακάτω.