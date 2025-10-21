Την αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης προκάλεσε η τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση για την προστασία του Άγνωστου Στρατιώτη την οποία και θα υποστηρίξει το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Βουλή.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠαΣοΚ, Παύλος Χρηστίδης εξήγησε γιατί το κόμμα του καταθέτει ένσταση αντισυνταγματικότητας τονίζοντας μεταξύ άλλων πως «είναι προφανές ότι αυτό το οποίο η Νέα Δημοκρατία κάνει είναι να δημιουργήσει ψευτοδιλήμματα και να δημιουργήσει προβλήματα, τα οποία θα τα απαντήσουμε σήμερα. Άλλο ο σεβασμός στο μνημείο και άλλο η απαγόρευση των συναθροίσεων».

«Η κυβέρνηση κινείται με εκδικητική μανία»

Από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Παππας έκανε λόγο για ήττα της κυβερνησης από τον Πάνο Ρούτσι. «Η κυβέρνηση κινείται με εκδικητική μανία. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταθέσει ένσταση. Παραβιάζει το άρθρο 11 για τις συναθροίσεις και το άρθρο 25 για την αρχή της αναλογικότητας».

Από το ΚΚΕ, ο Νίκος Καραθανασόπουλος χαρακτήρισε απαράδεκτη την τροπολογία. Συνεχίζοντας είπε πως «είναι προσχηματικός ο λόγος που επικαλείται η κυβέρνηση για την προστασία του μνημείου. Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι η δημιουργία μιας ζώνης προστασίας γύρω από την βουλή από τον λαό». Το ΚΚΕ, ζητά την απόσυρση της τροπολογίας.

«Η τροπολογία αποτελεί την έκφραση βίας της κυβέρνησης», δήλωσε η Ελένη Καραγεωργοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας. Από τη Νέα Αριστερά, η Σια Αναγνωστοπούλου, είπε πως «με αυτή την ντροπιαστική τροπολογία η κυβέρνηση θέλει να εξαφανίσει τα Τέμπη από τον δημόσιο χώρο. Θέλει να εξαφανίσει την ορατότητα των Τεμπών».

Ακόμη και ο εκπροσωπος της Νίκης είπε πώς η τροπολογία πρέπει να αποσυρθεί. «Την περίοδο πολύ δύσκολων γεωπολιτικών εξελίξεων, βγάλτε την ταμπέλα από πάνω σας της πιο διχαστικής κυβέρνησης που πέρασε από τον τόπο», σχολίασε.