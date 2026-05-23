Τρεις μήνες σχεδόν έχει κλείσει η κρίση στη Μέση Ανατολή και οι αγορές έχουν αρχίσει να μετατοπίζουν την προσοχή τους από το μέγεθος του αρχικού σοκ στη διάρκεια των επιπτώσεών του, κάτι που επηρεάζει και τις εισηγμένες. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμένουν σε αβέβαιο έδαφος, οι προσδοκίες για αποκλιμάκωση εναλλάσσονται με νέα επεισόδια έντασης, ενώ οι ενεργειακές αγορές εξακολουθούν να λειτουργούν υπό καθεστώς πίεσης.

Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ουσιαστικά εκτός κανονικής λειτουργίας για τρίτο μήνα, περιορίζοντας τις ροές πετρελαίου και συντηρώντας τις εκτιμήσεις ότι οι τιμές της ενέργειας θα παραμείνουν υψηλές για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ακόμη και αν υπάρξει σύντομα πολιτική συμφωνία.

Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι και επί ελληνικού εδάφους, οι διοικήσεις των περισσότερων εισηγμένων επαναλαμβάνουν ότι η διάρκεια και η ένταση της σύγκρουσης είναι οι δύο παράγοντες που θα καθορίσουν την τελική επίπτωση στις επιχειρηματικές επιδόσεις. Αν και μέχρι στιγμής η ελληνική οικονομία και οι επιχειρήσεις δεν έχουν δεχθεί ισχυρό πλήγμα, η παρατεταμένη γεωπολιτική αστάθεια θα μπορούσε να επηρεάσει το κόστος ενέργειας, τα επιτόκια, τη ζήτηση και το επενδυτικό κλίμα.

Επανέρχεται λοιπόν στο προσκήνιο η πρόσφατη ανάλυση της Alpha Finance-AXIA Research, η οποία χαρτογράφησε τις πιθανές επιδράσεις του γεωπολιτικού ρίσκου στα κέρδη των ελληνικών εισηγμένων το 2026. Η προσέγγιση δεν βασίζεται σε ποσοτικές προβλέψεις, αλλά σε ποιοτική αξιολόγηση των πιθανών σεναρίων, κατατάσσοντας τις επιπτώσεις ως θετικές, ουδέτερες, αρνητικές ή μικτές, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε κλάδου.

Εισηγμένες: Οι τράπεζες παραμένουν ανθεκτικές

Σύμφωνα με την ανάλυση, οι ελληνικές τράπεζες συγκαταλέγονται στους πλέον ανθεκτικούς κλάδους απέναντι σε ένα περιβάλλον αυξημένου γεωπολιτικού κινδύνου. Οι Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Optima Bank και Κύπρου αξιολογούνται ως «ουδέτερες έως θετικές».

Η βασική εξήγηση βρίσκεται στα υψηλότερα επιτόκια, τα οποία συνεχίζουν να στηρίζουν τα καθαρά έσοδα από τόκους. Το όφελος αυτό εκτιμάται ότι μπορεί να αντισταθμίσει πιθανή επιβράδυνση της πιστωτικής επέκτασης, πιέσεις στα έσοδα από προμήθειες, αλλά και ενδεχόμενη αύξηση του κόστους κινδύνου. Ως αποτέλεσμα, ο τραπεζικός κλάδος παραμένει ένας από τους βασικούς πυλώνες ανθεκτικότητας του ελληνικού χρηματιστηρίου.

Σε ένα περιβάλλον αυξημένων διεθνών εντάσεων, η ενεργειακή ασφάλεια αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία

Ενέργεια και διυλιστήρια στους μεγάλους ωφελημένους

Από τους ξεκάθαρους κερδισμένους του σεναρίου αναδεικνύονται οι ενεργειακές εταιρείες και ιδιαίτερα τα διυλιστήρια. Η Motor Oil, η HELLENiQ ENERGY και η Cenergy εμφανίζουν θετική έκθεση στις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Η εκτίμηση βασίζεται κυρίως στα υψηλότερα περιθώρια διύλισης, στη διασφαλισμένη τροφοδοσία των μονάδων και στην ενίσχυση της ζήτησης για ενεργειακές υποδομές και δίκτυα. Σε ένα περιβάλλον αυξημένων διεθνών εντάσεων, η ενεργειακή ασφάλεια αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, γεγονός που μεταφράζεται σε αυξημένες επιχειρηματικές ευκαιρίες για τις συγκεκριμένες εταιρείες.

Το κρίσιμο ζητούμενο για τον κλάδο είναι κατά πόσο οι επιχειρήσεις θα μπορέσουν να μετακυλίσουν τις αυξήσεις του κόστους στους πελάτες τους χωρίς να επηρεαστεί η ζήτηση

Βιομηχανία και υποδομές με μικτές επιδράσεις

Πιο σύνθετη είναι η εικόνα για τις βιομηχανικές και υποδομιακές επιχειρήσεις. Η Metlen εμφανίζεται σχετικά ανθεκτική χάρη στο ισχυρό ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων και στην κάθετη ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων της, ενώ ο όμιλος ΔΕΗ αξιολογείται ως ουδέτερος, καθώς η καθετοποιημένη του δομή λειτουργεί ως μηχανισμός εξισορρόπησης των πιέσεων.

Αντίθετα, η Titan Cement εμφανίζει μεγαλύτερη ευαισθησία τόσο στο αυξημένο ενεργειακό κόστος όσο και στα υψηλότερα επιτόκια, ενώ οι Viohalco και ElvalHalcor επηρεάζονται περισσότερο από το κόστος ενέργειας. Το κρίσιμο ζητούμενο για τον κλάδο είναι κατά πόσο οι επιχειρήσεις θα μπορέσουν να μετακυλίσουν τις αυξήσεις του κόστους στους πελάτες τους χωρίς να επηρεαστεί η ζήτηση.

Real estate: Το βάρος πέφτει στα επιτόκια

Στον χώρο των ακινήτων, οι Premia Properties, BriQ Properties, Noval Property και Trade Estates εμφανίζονται κατά κύριο λόγο ουδέτερες απέναντι στο γεωπολιτικό σενάριο.

Η επίδραση δεν θεωρείται άμεση, αλλά έρχεται κυρίως μέσω των επιτοκίων και της επενδυτικής ψυχολογίας. Εάν το γεωπολιτικό ρίσκο διατηρήσει το κόστος χρήματος σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, οι αποτιμήσεις και η επενδυτική δραστηριότητα στον κλάδο ενδέχεται να επηρεαστούν.

Τουρισμός και μεταφορές στην πρώτη γραμμή των πιέσεων

Ο πιο ευάλωτος κλάδος σύμφωνα με την AF-AXIA Research είναι εκείνος των μεταφορών και του τουρισμού. Η Aegean Airlines εμφανίζει αρνητική έκθεση λόγω του αυξημένου κόστους καυσίμων, των πιθανών διαταραχών στα δρομολόγια και της πιθανής επιβράδυνσης της ταξιδιωτικής ζήτησης.

Το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών αξιολογείται ως ελαφρώς αρνητικό, κυρίως λόγω των πιθανών επιπτώσεων στην επιβατική κίνηση. Ωστόσο, η ύπαρξη ρυθμιζόμενων αποδόσεων και η φύση των εσόδων του προσφέρουν ένα σημαντικό επίπεδο προστασίας.

Ανθεκτική αλλά όχι ανεπηρέαστη η κατανάλωση

Στο λιανεμπόριο και τα καταναλωτικά αγαθά η εικόνα είναι περισσότερο ισορροπημένη. Η Jumbo εμφανίζεται σχεδόν αμετάβλητη, καθώς το επιχειρηματικό της μοντέλο θεωρείται ανθεκτικό ακόμη και σε περιόδους που οι καταναλωτές στρέφονται σε πιο οικονομικές επιλογές.

Η Fourlis εμφανίζει ελαφρώς αρνητική έκθεση λόγω της επίδρασης του κόστους και της ζήτησης, ενώ οι Σαράντης και Coca-Cola HBC αναμένεται να αντιμετωπίσουν ήπιες πιέσεις από την αύξηση του κόστους παραγωγής και τη συγκράτηση της καταναλωτικής δαπάνης. Η συνολική εικόνα δείχνει ότι η ιδιωτική κατανάλωση διατηρεί αντοχές, χωρίς ωστόσο να διαθέτει τη δυναμική προηγούμενων περιόδων.

Utilities και παραχωρήσεις

Στις εταιρείες υποδομών και κοινής ωφέλειας, η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών εμφανίζεται θετικά τοποθετημένη λόγω του επενδυτικού κύκλου στις ηλεκτρικές διασυνδέσεις, ενώ η ΕΥΔΑΠ δεν φαίνεται να επηρεάζεται ουσιαστικά από το γεωπολιτικό περιβάλλον.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αξιολογείται θετικά, με την ανάλυση να εστιάζει στις μακροπρόθεσμες προοπτικές από τις παραχωρήσεις και τα μελλοντικά έσοδα των αυτοκινητοδρόμων.

Πηγή: ot.gr