Με στόχο μια «εύκολη επικοινωνιακή νίκη» που το Μέγαρο Μαξίμου ευελπιστεί ότι θα έρθει από τη συσπείρωση των συντηρητικότερων τμημάτων της ελληνικής κοινωνίας στο «αφήγημα» της κυβέρνησης για την ανάγκη προστασίας του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκη «πήρε πάνω του» την υπόθεση της τροπολογίας που κατατέθηκε τη Δευτέρα στο Κοινοβούλιο και αναμένεται να ψηφιστεί στη σημερινή συνεδρίαση της Ολομέλειας του Σώματος.

Είναι η πρώτη φορά στα κοινοβουλευτικά χρονικά που, όπως επισημαίνουν έγκυροι παρατηρητές, ο πρωθυπουργός αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να πάει ο ίδιος στη Βουλή για να (υπο)στηρίξει μια τροπολογία. Η οποία, μάλιστα, στην προκειμένη περίπτωση συνυπογράφεται από επτά συναρμόδιους υπουργούς.

Κάτω από το επίμαχο κείμενο έχουν τεθεί οι υπογραφές των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος, Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου, Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη και Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Πληροφορίες από κυβερνητικές πηγές ανέφεραν ότι οι κυρίως επισπεύδοντες υπουργοί είναι τρεις: δηλαδή οι κύριοι Δένδιας, Χρυσοχοΐδης και Φλωρίδης. Παρά ταύτα μέχρι αργά το βράδυ δεν ήταν ξεκάθαρο ποιος εξ αυτών θα λάβει τον λόγο στη κοινοβουλευτική συνεδρίαση, πέραν φυσικά του ίδιου πρωθυπουργού.

Η επικρατέστερη εκδοχή ήταν να αναλάβει ο υπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος ήταν ο πλέον διαπρύσιος υπερασπιστής της ρύθμισης που προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης την προπερασμένη Κυριακή.

Όλα τα βλέμματα στραμμένα στον Δένδια

Σε αντίθεση με τον κ. Φλωρίδη, αλλά και τον κ. Χρυσοχοϊδη, ο οποίος εκφράστηκε, ωστόσο, πιο μετριοπαθώς, ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας δεν έχει λάβει ούτε αμέσως ούτε εμμέσως θέση επί της τροπολογίας, συντηρώντας την υποψία που μέρες κάνει το γύρο της δημοσιότητας ότι δεν είναι σύμφωνος με την πρωθυπουργική πρωτοβουλία.

Ο ίδιος, εξάλλου, υπήρξε ο μόνος από τα κυβερνητικά στελέχη που τοποθετήθηκε ανοικτά υπέρ της ικανοποίησης του αιτήματος του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι, ο οποίος είχε κατασκηνώσει μπροστά από το Μνημείο, να του χορηγηθεί άδεια εκταφής του γιου του που έχασε τη ζωή του στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών.

Από το περιβάλλον του υπουργού Άμυνας δεν επιβεβαίωναν αν θα τοποθετηθεί κατά τη σημερινή συζήτηση στη Βουλή ή θα επιλέξει να συνεχίσει την αιδήμονα σιωπή που τηρεί το τελευταίο δεκαήμερο. Η σιωπή του ερμηνεύεται ως διαφωνία με τους πρωθυπουργικούς χειρισμούς.

Πλην, όμως, κάτι τέτοιο δεν έχει επιβεβαιωθεί ούτε μετά τη δημοσιοποίηση της τροπολογίας που προβλέπει ότι «το υπουργείο Εθνικής Άμυνας λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για συντήρηση, φροντίδα και ανάδειξη του Μνημείου και του χώρου είτε με ίδια μέσα, είτε μέσω ανάθεσης σχετικών συμβάσεων».

Υπό αυτή τη συνθήκη, τα βλέμματα όλων σήμερα θα είναι στραμμένα στον κ. Δένδια και στην επιλογή την οποία θα κάνει. Θα ζητήσει τον λόγο στη Βουλή για να τοποθετηθεί επί της τροπολογίας που φέρει την υπογραφή του ή θα σηματοδοτήσει τη διαφωνία του απέχοντας από το βήμα του Κοινοβουλίου;

Ανεξάρτητα, πάντως, από τη στάση που θα επιλέξει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Μητσοτάκης εμφανίζεται αποφασισμένος να προχωρήσει στην άμεση ψήφιση της τροπολογίας επειδή, όπως υποστηρίζουν συνεργάτες του, εκτιμά ότι «πρόκειται για μια πρωτοβουλία που ικανοποιεί τόσο το υφιστάμενο εκλογικό ακροατήριο της ΝΔ όσο και αυτό που μπορεί να διεκδικήσει στην πορεία προς τις προσεχείς εκλογές».

Ο «επαναπατρισμός» των δεξιών «νοικοκυραίων»

Οι μετρήσεις των προηγούμενων ημερών έδειξαν ότι υπέρ της τροπολογίας τάσσεται το 40% της κοινής γνώμης, ποσοστό το οποίο, σύμφωνα με όσα θεωρούν στο Μέγαρο Μαξίμου, «ταυτίζεται με τους ψηφοφόρους που ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία στις βουλευτικές εκλογές του 2023 όταν τέθηκαν τα ισχυρά διλήμματα της διακυβέρνησης.

Με άλλα λόγια, στο κυβερνητικό επιτελείο πιστεύουν ότι με τέτοιες πρωτοβουλίες, το κυβερνών κόμμα μπορεί να «επαναπατρίσει» εκλογικό κοινό το οποίο απείχε από τις ευρωεκλογές του 2024 και στις δημοσκοπήσεις κατατάσσεται στην αδιευκρίνιστη ψήφο (σ.σ.: αποχή, άκυρο, λευκό).

Η πεποίθηση που επικρατεί στον κύκλο των συνεργατών του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ότι με την τροπολογία αφενός «ο πρωθυπουργός θέλει να δείξει τολμηρός και δεν διστάζει να σπάσει αβγά» και αφετέρου «ικανοποιεί τους… νοικοκυραίους που θέλουν τάξη και ασφάλεια». Στην πραγματικότητα ο πρωθυπουργός «κλείνει το μάτι» στα δεξιότερα κοινά της ελληνικής κοινωνίας που είναι και το target group στο οποίο απευθύνεται η σημερινή κυβέρνηση.

Είναι, άλλωστε, ξεκάθαρο εδώ και καιρό ότι όλες οι προσπάθειες της κυβερνητικής ηγεσίας κατατείνουν στη συσπείρωση του 40% του εκλογικού σώματος που, εφόσον επιτευχθεί, είναι επαρκές για να επιτευχθεί ο στόχος της κοινοβουλευτικής αυτοδυναμίας. Οι επόμενες μετρήσεις της κοινής γνώμης και -με μεγαλύτερη βεβαιότητα- οι προσεχείς εκλογές θα δείξουν αν η συγκεκριμένη στόχευση είναι αποτελεσματική.