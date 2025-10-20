Σύμφωνα με πληροφορίες, κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη. Ειδικότερα, η τροπολογία πρόκειται να συζητηθεί αύριο στην Ολομέλεια και αναμένεται να τεθεί σε ψηφοφορία.

Δεχόμενος πολλές ερωτήσεις για το θέμα αυτό, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, πως όλες οι απορίες θα απαντηθούν εντός της ημέρας, όταν δοθεί στη δημοσιότητα η τροπολογία. Σε ερώτηση για τα ονόματα των θυμάτων στα Τέμπη, ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι «δε θα κάνουμε μια a priori επιθετική ενέργεια», για να προσθέσει ωστόσο ότι ο «στόχος δεν είναι διχαστικός, αλλά ο σεβασμός στο ιερό μνημείο».

Ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στη Βουλή, επί της τροπολογίας για την προστασία της ακεραιότητας και της κατά προορισμό χρήσης του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη.

Τι θα περιλαμβάνει η τροπολογία;

Σύμφωνα με όσα έχει πληροφορηθεί το «Β», θα προβλέπει ότι το μνημείο καταλαμβάνει χώρο 4.600 τετραγωνικών μέτρων, μέχρι το πεζοδρόμιο της λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας. Η διαφύλαξη της τάξης παραμένει στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το υπουργείο Εθνικής Αμυνας αναλαμβάνει την ανάδειξη, συντήρηση και φροντίδα του μνημείου. Οι παραβάτες του νόμου, δηλαδή όσοι προκαλούν ζημιές, γράφουν συνθήματα ή βανδαλίζουν το μνημείο, θα συλλαμβάνονται για πλημμέλημα και θα αντιμετωπίζουν ποινή διετούς φυλάκισης.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Ο Πρωθυπουργός δήλωσε ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας ότι «το δικαίωμα της συνάθροισης είναι απολύτως κατοχυρωμένο», αλλά με τα παραπάνω δεδομένα οι διαδηλωτές θα μπορούν να κινούνται ελεύθερα στον δρόμο και στην κάτω πλατεία. Επίσης, δεν θα ήταν δυνατόν να γραφτούν τα ονόματα των 57 νεκρών των Τεμπών στον χώρο μπροστά στο μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη. Τα ονόματα, όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, δεν θα σβηστούν, αλλά θα παραμείνουν «μέχρι να ξεθωριάσουν λόγω των καιρικών συνθηκών».

Ολόκληρη η τροπολογία