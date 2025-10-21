Η σημερινή μέρα αναμένεται να είναι δύσκολη και έντονη κοινοβουλευτικά. Και αυτό, διότι συζητείται η τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση για την προστασία του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη. Πρόκειται για μια ένα μέτρο που πριν καλά – καλά κατατεθεί προκάλεσε αρκετές αντιδράσεις στον πολιτικό αλλά και κοινωνικό κόσμο. Παρότι τα στελέχη του Μεγάρου Μαξίμου υπογραμμίζουν ότι πρόθεσή τους δεν είναι ο διχασμός φαίνεται ότι υπάρχουν τα αντίθετα αποτελέσματα.

Ο ίδιος ο πρωθυπουργός αναμένεται να σηκώσει το «βάρος» της παρουσίασης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα τοποθετηθεί το μεσημέρι στην Ολομέλεια της Βουλής για τη συγκεκριμένη τροπολογία ώστε να την υποστηρίξει. Άλλωστε, ήταν ο πρώτος που το ανακοίνωσε μέσω της Κυριακάτικης ανασκόπησης του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υπερασπίστηκε τον συγκεκριμένο σχεδιασμό λέγοντας ότι το ζητά η πλειοψηφία. Δημοσκοπικά ευρήματα ωστόσο το διαψεύδουν και καταδεικνύουν ότι οι πολίτες διαφωνούν με αυτή τη τροπολογία.

Η αντιπολίτευση αναμένεται να επικρίνει σφοδρά την κυβέρνηση, ενώ αργότερα στη Βουλή θα μιλήσουν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ, Νίκος Ανδρουλάκης και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος. Ο δεύτερος, μάλιστα, χρειάστηκε να τροποποιήσει το πρόγραμμα του ώστε να επιστρέψει στην Αθήνα. Θεωρείται σίγουρο ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης, στην πλειοψηφία τους, δεν θα στηρίξουν την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας.

Τι προβλέπει η τροπολογία

Η επίσκεψη του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη και του έμπροσθεν αυτού χώρου εξακολουθεί να παραμένει απολύτως δυνατή στον οποιονδήποτε, χωρίς να υφίσταται κανένας περιορισμός πρόσβασης. Ο συγκεκριμένος χώρος όμως, ως ταφικό μνημείο αφιερωμένο στους αγώνες του ελληνικού έθνους, παρουσιάζει όλως ιδιαίτερη και εθνική σημασία, όπως ξεκαθαρίζουν τα κυβερνητικά στελέχη. Απαγορεύονται για τον λόγο αυτό η χρήση ή κατάληψη της επιφάνειας του χώρου για οποιονδήποτε σκοπό πέραν της επίσκεψης του Μνημείου και της ανάδειξης της σημασίας του, η οποιαδήποτε αλλοίωση του χώρου και η πραγματοποίηση της οποιασδήποτε δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης υπό την έννοια της νομοθεσίας περί συναθροίσεων.

Η κυβέρνηση εκτιμά πως αυτή η διάταξη αποσκοπεί στη διαφύλαξη της ακεραιότητας και της κατά προορισμό χρήσης του Μνημείου και του έμπροσθεν αυτού χώρου, έτσι ώστε να αποδοθεί η προσήκουσα τιμή στους πεσόντες στρατιώτες και να ενισχυθεί η συλλογική μνήμη.

Η διάταξη εφαρμόζεται στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και τον έμπροσθεν αυτού χώρο, επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας έναντι της Πλατείας Συντάγματος στην Αθήνα, όπως προσδιορίζεται επακριβώς με το τοπογραφικό διάγραμμα που έχει κατατεθεί στη Βουλή ως Παράρτημα. Πρόκειται για το Μνημείο και τον αναγκαίο -για κάθε μνημείο- περιβάλλοντα χώρο αυτού, μη καταλαμβανομένου του πεζοδρομίου. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ο απαραίτητος χώρος για την ανάδειξη του Μνημείου.

Την αρμοδιότητα λήψης των αναγκαίων μέτρων για τη συντήρηση, φροντίδα και ανάδειξη του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη και του έμπροσθεν αυτού χώρου αναλαμβάνει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, δεδομένου ότι πρόκειται για ένα Μνημείο πεσόντων στρατιωτών. Σύμφωνα με τα γενικώς ισχύοντα, η αρμοδιότητα αυτή μπορεί να ασκηθεί είτε με ίδια μέσα, είτε με ανάθεση σχετικών συμβάσεων. Την αρμοδιότητα τήρησης της δημόσιας τάξης διατηρεί, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η Ελληνική Αστυνομία.

Η κυβέρνηση απαντά σε ένα από τα ερωτήματα που τίθενται διαρκώς, αν θα σβηστούν τα ονόματα των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών. Όπως εξηγούν, η προτεινόμενη ρύθμιση θεσπίζει ένα νέο πλαίσιο προστασίας της ακεραιότητας και της κατά προορισμό χρήσης του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, που απαγορεύει μια σειρά από ενέργειες από εδώ και στο εξής. Ο σκοπός της διάταξης δεν είναι να σβηστούν τα ονόματα των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, αλλά να εξασφαλισθεί η προστασία ενός χώρου όλως ιδιαίτερης εθνικής και ιστορικής σημασίας.

Με το νέο αυτό πλαίσιο, οι παραβάτες θα τιμωρούνται. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται ποινή φυλάκισης έως ενός (1) έτους ή με χρηματική ποινή, η οποία εκτείνεται, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα, μεταξύ 300 και 40.000 ευρώ. Παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης ποινικής διαταγής υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 409 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ν. 4620/2019, Α’ 96), με την οποία επιβάλλεται χρηματική ποινή μειωμένη τουλάχιστον κατά τα δύο τρίτα ή ποινής φυλάκισης μέχρι τριών (3) μηνών με υφ’ όρο αναστολή αυτής. Στην περίπτωση επιβολής ποινής φυλάκισης, η ποινή μετατρέπεται σε παροχή κοινωφελούς εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 104Α του Ποινικού Κώδικα. Όπως σε κάθε πλημμέλημα, εφόσον αυτό καταλαμβάνεται επ’ αυτοφώρω εφαρμόζεται η αυτόφωρη διαδικασία των άρθρων 418 επ. του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Αναλυτικά η τροπολογία:

Η ρύθμιση περιλαμβάνει ένα άρθρο που προβλέπει ότι στον χώρο μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, ως χώρο ιδιαίτερης ιστορικής εθνικής σημασίας και για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας και της κατά προορισμό χρήσης του Μνημείου απαγορεύεται:

α) Η χρήση κατάληψη της επιφάνειας του χώρου για οποιονδήποτε σκοπό πέραν της επίσκεψης του Μνημείου και της ανάδειξης της σημασίας του,

β) η οποιαδήποτε αλλοίωση του χώρου,

γ) η πραγματοποίηση της οποιασδήποτε δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης υπό την έννοια της περ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4703/2020 (Α’ 131), συμπεριλαμβανομένων και της αυθόρμητης και της έκτακτης υπαίθριας δημόσιας συνάθροισης υπό την έννοια των περ. 4 και 5 του ανωτέρω άρθρου 2.

2. ‘Όσοι παραβιάζουν την παρ. 1 τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους. Εφόσον δεν τιμωρούνται βαρύτερα από άλλη διάταξη.

3. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη συντήρηση, τη φροντίδα και την ανάδειξη του Μνημείου και του χώρου της παρ. 1, είτε με ίδια μέσα, είτε μέσω ανάθεσης σχετικών συμβάσεων.

4. Για την τήρηση της δημόσιας τάξης, συμπεριλαμβανόμενης της Παραβίασης της παρ. 1, αρμόδια είναι η Ελληνική Αστυνομία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η τροπολογία υπογράφεται από 7 υπουργούς: Οικονομίας Κυριάκο Πιερρακάκη, Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο, Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, Περιβάλλοντος Σταύρο Παπασταύρου, Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

