Αδόκητο θάνατο είχε ένας 50χρονος το πρωί της Δευτέρας, στο Ρέθυμνο, όταν, κατά τη διάρκεια εργασιών που εκτελούσε σε αποθήκη ιδιοκτησίας του, έχασε, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, την ισορροπία του και έπεσε στο κενό από μεγάλο ύψος σκαλωσιάς, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Την τραγική είδηση επιβεβαίωσε, μιλώντας στο Cretalive, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ρεθύμνου Κώστας Νικολιδάκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο να προηγήθηκε κάποιο πρόβλημα υγείας, που είχε ως αποτέλεσμα τη θανάσιμη πτώση του εργολάβου.