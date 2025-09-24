Χωρίς τις αισθήσεις του μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά 20χρονος έλληνας ναυτικός, μέλος του πληρώματος του επιβατηγού-οχηματαγωγού Blue Star Chios, ο οποίος τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στο λιμάνι.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, ο νεαρός πιάστηκε κι εγκλωβίστηκε σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα του ισογείου γκαράζ του πλοίου.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε άμεσα στο νοσοκομείο. Οι λιμενικές Αρχές διενεργούν προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος, ενώ ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας.