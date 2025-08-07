Τραγικό εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε στη Ναύπακτο, το πρωί της Πέμπτης, όταν 45χρονος που εκτελούσε εργασίες σε σκεπή κατοικίας, έπεσε από μεγάλο ύψος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Ο άτυχος εργάτης μεταφέρθηκε άμεσα στο Κέντρο Υγείας Ναυπάκτου, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Nafpaktianews, ήταν ήδη νεκρός.

Στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργείται για τα αίτια του δυστυχήματος, θα ληφθούν καταθέσεις από συναδέλφους και τυχόν αυτόπτες μάρτυρες.

Την επιτακτική ανάγκη να τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας στους χώρους εργασίας επαναφέρει με ένταση και με αφορμή το θανατηφόρο περιστατικό, το Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας.

Θανατηφόρο Εργατικό Δυστύχημα – Άλλος ένας συνάδελφος δεν γύρισε σπίτι του

«Με οδύνη και οργή πληροφορηθήκαμε τον τραγικό θάνατο ενός ακόμη συναδέλφου οικοδόμου, 45 ετών, ο οποίος σκοτώθηκε εν ώρα εργασίας στην περιοχή της Ναυπάκτου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δυστύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών σε σκεπή κατοικίας, όταν ο συνάδελφος έπεσε από μεγάλο ύψος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Το τραγικό αυτό περιστατικό αναδεικνύει, για ακόμη μία φορά, την επιτακτική ανάγκη για αυστηρή τήρηση των κανόνων υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, καθώς και την ενίσχυση των ελέγχων από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.

Το σύστημα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, διαλυμένο από τις πολιτικές αδιαφορίας της κυβέρνησης, αφήνει τους εργαζόμενους απροστάτευτους. Στον κατασκευαστικό κλάδο, η εργοδοτική ασυδοσία και οι ανεξέλεγκτες υπεργολαβίες στα τεχνικά έργα στοιχίζουν ανθρώπινες ζωές.

Ο βασικός ανάδοχος κάθε έργου οφείλει, μέσω των συμβάσεων με υπεργολάβους, να διασφαλίζει πλήρη έλεγχο και συντονισμό του έργου, και να φέρει από κοινού την ευθύνη για την τήρηση των μέτρων ασφαλείας.

Το Εργατικό Κέντρο και το Συνδικάτο Οικοδόμων εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια του συναδέλφου και δηλώνουν:

Απαιτούμε άμεση και πλήρη διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος και απόδοση ευθυνών.

Απαιτούμε εντατικούς και ουσιαστικούς ελέγχους στα εργοτάξια, καθώς και την αυστηρή τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων υγείας και ασφάλειας.

Καλούμε τους συναδέλφους σε επαγρύπνηση και αγωνιστική δράση για την υπεράσπιση της ζωής και της αξιοπρέπειάς μας.

Η ζωή και η υγεία μας δεν είναι κόστος!».