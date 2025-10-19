Μεγαλειώδης κλοπή σημειώθηκε σήμερα το πρωί κατά το άνοιγμα του μουσείου Λούβρο στο Παρίσι, ανακοίνωσε η Γαλλίδα υπουργός Πολιτισμού στο X, με το μουσείο να ανακοινώνει ότι έκλεισε για «εξαιρετικούς λόγους».

«Μια ληστεία σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο άνοιγμα του μουσείου του Λούβρου. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Βρίσκομαι στο σημείο μαζί με το προσωπικό του μουσείου και την αστυνομία. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη», έγραψε η Ρασίντα Ντατί.

Un braquage a eu lieu ce matin à l’ouverture du @MuseeLouvre. Pas de blessés à déplorer. Je suis sur place aux cotés des équipes du musée et de la police. Constatations en cours. — Rachida Dati ن (@datirachida) October 19, 2025

Ένας ή περισσότεροι δράστες εισήλθαν στο μουσείο, δήλωσε το περιβάλλον της υπουργού στο AFP.

Το μουσείο δεν έχει προχωρήσει, ακόμη, σε επίσημη ανακοίνωση, αλλά στον λογαριασμό του στο Χ ανέφερε πως οι εγκαταστάσεις θα μείνουν κλειστές λόγω «έκτακτων συνθηκών».

Οι πρώτες πληροφορίες στα γαλλικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι μια ομάδα ληστών έφτασε στο σημείο με μηχανές, μπήκαν σε έναν ανελκυστήρα που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά μεγάλων αντικειμένων και μπήκαν κατευθείαν στην αίθουσα που είχαν βάλει στο στόχαστρο. Είχαν μαζί τους μικρά αλυσοπρίονα και φέρονται να έκλεψαν κοσμήματα από τη συλλογή του Ναπολέοντα προτού εξαφανιστούν.

Un cambriolage a eu lieu au Louvre ce matin.

Importante présence policière sur place.

La foule est tenue à distance.

Le musée restera fermé aujourd’hui. @BFMTV pic.twitter.com/E3Oo048ZQO — Antoine Forestier (@a_forestier) October 19, 2025

Σύμφωνα με την Le Parisien, οι δράστες ήταν τρεις και φορούσαν κουκούλες προκειμένου να μη φαίνονται τα χαρακτηριστικά τους.

Μπήκαν στο κτίριο από την πλευρά της όχθης του Σηκουάνα, όπου γίνονται εργασίες. Χρησιμοποίησαν έναν ανελκυστήρα για να φτάσουν απευθείας στην αίθουσα που είχαν στοχεύσει, στην γκαλερί του Απόλλωνα.

Αφού έσπασαν την τζαμαρία, οι δύο μπήκαν μέσα, ενώ ένας τρίτος παρέμεινε έξω. Οι δράστες έκλεψαν εννέα κομμάτια από τη συλλογή κοσμημάτων του Ναπολέοντα και της αυτοκράτειρας: κολιέ, καρφίτσα, διάδημα.

Δεν εκλάπη το περίφημο διαμάντι Régent

Σύμφωνα με πηγή από το Λούβρο, το περίφημο Régent, το μεγαλύτερο διαμάντι της συλλογής που ζυγίζει πάνω από 140 καράτια, δεν εκλάπη. Η ζημιά δεν έχει ακόμη εκτιμηθεί.

Επί τόπου βρίσκεται και η Αστυνομία η οποία ερευνά την υπόθεση.

Το μουσείο έχει κλείσει ενώ από τη ληστεία δε σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός.