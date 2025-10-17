Ο Σπύρος Ζούμπερης, μέλος του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και Learning Specialist της METLEN, η Ζωή Δουρίδα, Document Controller της METKA ATE, και o Φοίβος Κλιάφας, Sales Engineer της METLEN, εξηγούν στον Γιάννη Θ. Διαμαντή πώς δημιουργήθηκε και τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα της METLEN, «Μηχανικοί στην Πράξη».

Ο σχεδιασμός και οι στόχοι του προγράμματος και οι προσωπικές εμπειρίες των συμμετεχόντων.

Μεταξύ άλλων, στο σημερινό επεισόδιο του podcast με τίτλο: «Μηχανικοί στην Πράξη»: Πώς οι απόφοιτοι μετατρέπονται σε επαγγελματίες» θα ακούσετε:

H επάρκεια πρακτικής εκπαίδευσης φοιτητών στην Ελλάδα

Το πρόγραμμα «Μηχανική στην Πράξη» (Engineering in Practice)

Η διαδικασία επιλογής συμμετεχόντων

Η διεθνής επέκταση του προγράμματος

Εμπειρίες των συμμετεχόντων Ζωής Δορίδα και Φοίβου Κλιάφα

Η πρωτότυπη διαδιακασία των συνεντεύξεων

Οι απαιτήσεις από την πλευρά του HR (Σπύρος Ζούμπερης)

H ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων μέσα από το πρόγραμμα

Η ένταξη στην εταιρεία και οι καθημερινές προκλήσεις

Το κλίμα συνεργασίας και εμπιστοσύνης

Η πολυπλοκότητα των έργων και η ανάγκη κατανόησης του αντικειμένου

Η διοικητική και τεχνική ευθύνη, με έμφαση στη μεθοδικότητα

Η αξία του προγράμματος, η εργασιακή εμπειρία των συμμετεχόντων και οι δεξιότητες επικοινωνίας, οργάνωσης και προσαρμοστικότητας

