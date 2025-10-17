Στην εποχή μας που η αναζήτηση εργασίας αποτελεί μεγάλη πρόκληση, ειδικότερα για τους νέους αποφοίτους, η έλλειψη επαρκούς πρακτικής εκπαίδευσης αναδεικνύεται ως το κυρίαρχο ζήτημα της αγοράς.

Το vidcast «το Βήμα Σήμερα», σε μια έκτακτη εκπομπή, φιλοξένησε στελέχη της εταιρείας METLEN Energy & Metals για να συζητήσουν το πρωτοποριακό πρόγραμμα «Μηχανικοί στην Πράξη». Η METLEN είναι μια διεθνής βιομηχανική και ενεργειακή εταιρεία, με ηγετική θέση στους κλάδους των μετάλλων και της ενέργειας, επικεντρωμένη στη βιώσιμη ανάπτυξη και την κυκλική οικονομία.

Στο επεισόδιο με θέμα την Πρακτική Άσκηση/Εκπαίδευση και την αξία που έχει στην προσπάθεια εύρεσης εργασίας, ο δημοσιογράφος του Βήματος Γιάννης Διαμαντής συζητάει με έναν από τους υπευθύνους του προγράμματος, όσο και με πρώην συμμετέχοντες που πλέον είναι μέρος του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας.

Συγκεκριμένα θα ακούσουμε:

Τον Σπύρο Ζούμπερη, Learning Specialist και μέλος του HR της METLEN Energy & Metals, που επιβεβαίωσε την ανάγκη, σημειώνοντας ότι ενώ οι νέοι έχουν πολύ υψηλό θεωρητικό επίπεδο από τα Πανεπιστήμια, τους λείπει η πρακτική γνώση και εμπειρία που ζητά η αγορά. Η εταιρεία ξεκίνησε το πρόγραμμα «Μηχανικοί στην Πράξη» το 2014 ως δράση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, με στόχο να προσφέρει σε νέους αποφοίτους πραγματική εργασιακή εμπειρία για ένα έτος σε real projects.

Τη Ζωή Δουρίδα, Document Controller, και τον Φοίβο Κλιάφα, Sales Engineer, απόφοιτοι που συμμετείχαν στο πρόγραμμα και που περιέγραψαν την εμπειρία τους. Η Ζωή χαρακτήρισε το πρόγραμμα ως πρωτοποριακό, διαδραστικό και πρακτικό, τονίζοντας ότι οι συνθήκες εργασίας ήταν όντως πραγματικές, εκπλήσσοντάς την ευχάριστα που της δόθηκε η ευκαιρία να αναλάβει πραγματικές ευθύνες από την αρχή. Ο Φοίβος χρησιμοποίησε τις λέξεις έκθεση, συνεργασία και εξέλιξη για να το περιγράψει, επισημαίνοντας ως πρόκληση παρά δυσκολία την ταχύτητα ένταξης στον παραγωγικό κορμό, με απαιτήσεις και deadlines από την πρώτη εβδομάδα.

Σχετικά με τη διαδικασία επιλογής, ο Σπύρος Ζούμπερης τόνισε ότι πέρα από τις γνώσεις, η εταιρεία αναζητά το «mindset» του μηχανικού, δηλαδή την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και τη νοοτροπία που ταιριάζει στην κουλτούρα της METLEN, καλώντας τους υποψηφίους να είναι ο εαυτός τους. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκπαίδευση σε ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων, από soft skills (διαχείριση χρόνου, ανθεκτικότητα) έως τεχνικά θέματα (με ανάλυση δεδομένων, AI), ενώ φέτος επεκτάθηκε και στο εξωτερικό, συγκεκριμένα σε Ιταλία και Αγγλία.

Μπορείτε να ακούσετε αυτήν την ενδιαφέρουσα συζήτηση για την πρακτική εκπαίδευση των μηχανικών και την εμπειρία των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα «Μηχανικοί στην Πράξη» της METLEN, είτε μέσω της ιστοσελίδας του ΒΗΜΑΤΟΣ «ΕΔΩ» είτε στο Spotify, αναζητώντας το podcast «το Βήμα Σήμερα».

Σχετικά με το Πρόγραμμα «Μηχανικοί στην Πράξη»

Στην αγορά εργασίας σήμερα που απαιτεί ολοένα και περισσότερο συνδυασμό ακαδημαϊκής γνώσης και πρακτικής εμπειρίας, το πρόγραμμα «Μηχανικοί στην Πράξη» της METLEN Energy & Metals αναδεικνύεται σε μία μοναδική ευκαιρία και πρωτοποριακή γέφυρα για τους νέους αποφοίτους μηχανικούς.

Ξεκινώντας το 2014 ως πρωτοβουλία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με διεθνείς προεκτάσεις, το πρόγραμμα εξελίχθηκε σε έναν μηχανισμό επαγγελματικής κατάρτισης που τροφοδοτεί παράλληλα τον κλάδο αλλά και την εταιρεία ειδικότερα με νέα, καταρτισμένα ταλέντα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους μηχανικούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, προσφέροντας μία έμμισθη πρακτική εργασία διάρκειας ενός έτους. Μέσα από τη δράση αυτή, η METLEN ευθυγραμμίζεται με τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (Στόχοι 4 & 8) για την Ποιοτική Εκπαίδευση και την Αξιοπρεπή Εργασία, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και του φαινομένου του brain drain στη χώρα.

Και επειδή τα στοιχεία είναι η καλύτερη απόδειξη επιτυχίας ενός προγράμματος, να σημειώσουμε ότι μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί 8 κύκλοι, με συνολικά 223 συμμετέχοντες στους πρώτους 7. Η αποτελεσματικότητα είναι εντυπωσιακή: το σύνολο των μηχανικών που συμμετείχαν βρήκαν εργασία σε λιγότερο από τρεις μήνες μετά το πέρας του προγράμματος. Ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι 125 από τους συμμετέχοντες, δηλαδή το 56% του συνόλου, παραμένουν στο δυναμικό της εταιρείας, κάποιοι σχεδόν 10 χρόνια μετά την αρχική τους ένταξη. Το ποσοστό ικανοποίησης των συμμετεχόντων παραμένει σταθερά πάνω από 90%!

Ο 9ος κύκλος του προγράμματος έχει ξεκινήσει και βρίσκεται στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, ενώ ο 8ος κύκλος, το λεγόμενο Global Wave, έφερε μία διεθνή διάσταση με τη συμμετοχή 44 ατόμων από Ελλάδα, Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο, επιβεβαιώνοντας τη στόχευση της εταιρείας για διεθνή ανάπτυξη.

Η διαδικασία αξιολόγησης είναι δομημένη σε τρία στάδια:

Online Talent Experience Platform: Συμπλήρωση τεστ προσωπικότητας και ικανοτήτων. Virtual Speed Discussions: Σύντομες online συναντήσεις one-on-one με ειδικούς του HR. Assessment Center: Ομαδική άσκηση και Panel Discussions όπου οι υποψήφιοι παρουσιάζουν case studies σε αξιολογητές.

Η τελική τοποθέτηση γίνεται σε συνεργασία του HR με τους αξιολογητές, λαμβάνοντας υπόψη τον τομέα ενδιαφέροντος των υποψηφίων (Ενέργεια, Κατασκευές, Τεχνολογία κ.ά.) και τις ανάγκες των τμημάτων.

Τα οφέλη για τους νέους μηχανικούς είναι πολλαπλά, περιλαμβάνοντας την απόκτηση πρακτικής εμπειρίας και διεθνούς έκθεσης, την ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων (όπως time management, ανάλυση δεδομένων, τεχνητή νοημοσύνη), και την απόκτηση μεγαλύτερης αυτοπεποίθησης για το μέλλον.

Η METLEN Energy & Metals, μέσω των «Μηχανικών στην Πράξη», λειτουργεί ως ένα πρότυπο και υψηλού επιπέδου «Σχολείο» για τους μηχανικούς, καθιστώντας τον εαυτό της Employer of Choice και σημείο αναφοράς για όσους ξεκινούν την καριέρα τους σε μία από τις κορυφαίες ελληνικές επιχειρήσεις με ισχυρό αποτύπωμα στην Ελλάδα.

