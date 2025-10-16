Το τέλος ενός ανθρώπου μπορεί να σηματοδοτεί το ξεκίνημα ενός άλλου. Για να μετριάσουμε τα σκοτεινά σημεία της εισαγωγικής πρότασης και να τη μοιράσουμε ισόποσα με το αισιόδοξο μήνυμα που την πλαισιώνει, θα προχωρήσουμε γρήγορα στην ουσία του κειμένου η οποία δεν είναι άλλη από τα βιβλία.

Η «Σκακιστική νουβέλα» (1943) – για να δικαιολογήσουμε τη μακάβρια εισαγωγή – είναι το τελευταίο βιβλίο που έγραψε ο Στέφαν Τσβάιχ πριν βάλει τέλος στη ζωή του και είναι ιδανικό για να ξεκινήσει κάποιος το διάβασμα – κυκλοφορεί σε τουλάχιστον τρεις εκδόσεις στα ελληνικά.

Στη διάρκεια ενός ταξιδιού προς την Αργεντινή, ο δρ. Μπ., που βρίσκεται σε κατάσταση απομόνωσης λόγω του ναζισμού, θα συναντήσει στο επιβατικό πλοίο τον πρωταθλητή σκακιού Μίρκο Τσέντοβιτς, με την ένταση να κορυφώνεται καθώς οι δύο άντρες παίζουν σκάκι. Πίσω από την παρτίδα τους, ωστόσο, κρύβεται μια ιστορία πνευματικής αντοχής αλλά και κατάρρευσης, με τον Τσβάιχ να μας προσφέρει ένα πραγματικό αριστούργημα σε μόλις λίγες σελίδες.

Η λίστα που θα βρείτε παρακάτω ακολουθεί το ίδιο μοτίβο: σχετικά μικρά σε έκταση βιβλία, γνωστά και λιγότερο γνωστά, διαφορετικά σε ύφος, αλλά αρκετά κοντά όσον αφορά τον βαθμό δυσκολίας ο οποίος είναι ήπιος και έχει ως κύριο σκοπό να καλλιεργήσει το ενδιαφέρον του μελλοντικού – και όχι μόνο – συστηματικού αναγνώστη.

Μια ομαλή μετάβαση για τα επόμενα, πιο δύσκολα βιβλία, αυτό είναι. Μία απαραίτητη προθέρμανση που θα αποσοβήσει τους αυχενικούς τραυματισμούς που μπορούν να προκαλέσουν συγγραφείς όπως ο νικητής του Νόμπελ Λογοτεχνίας 2025, Λάσλο Κρασναχορκάι ή ο Κόρμακ ΜακΚάρθι με τον «Αιματοβαμμένο Μεσημβρινό» του.

Ο θάνατος έρχεται στάζοντας βροχή, Αντρές Μοντέρο (μτφρ. Μαρία Παλαιολόγου, εκδ. Διόπτρα).

Είχα την τύχη να συναντήσω τον Αντρές Μοντέρο από κοντά και να μιλήσουμε για το «Ο θάνατος έρχεται στάζοντας βροχή». Μετά τη συνέντευξη, μάλιστα, του ζήτησα να υπογράψει το βιβλίο. Το έκανε, με μια αρκετά μακροσκελή αφιέρωση στα ισπανικά. Δεν ξέρω τι ακριβώς μου έγραψε, αυτό που μπορώ να πω με βεβαιότητα, όμως, είναι ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικό βιβλίο.

Έξι διηγήματα, έξι ιστορίες που μπορούν να διαβαστούν αυτόνομα ή ενιαία – προτείνω το δεύτερο – οι οποίες πηγάζουν από τη μεγάλη προφορική παράδοση της Χιλής. Ο Μοντέρο ενώνει το παρόν με το παρελθόν, τους μύθους με την πραγματικότητα και το αποτέλεσμα, εκτός από απρόβλεπτο και σκοτεινό, είναι μοναδικό.

Εδώ η πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε ο Αντρές Μοντερό στον Γιώργο Νάστο για το ΒΗΜAgazino, με αφορμή το νέο του βιβλίο.

Οι λεπτομέρειες, Ία Γκένμπεργκ (μτφρ. Γιώργος Κονδύλης, εκδ. Gutenberg)

Οι «Λεπτομέρειες» της Ία Γκένμπεργκ απευθύνονται όχι μόνο στα άτομα που θέλουν να ξεκινήσουν το διάβασμα, αλλά και στους πιο έμπειρους αναγνώστες.

Μόλις 154 σελίδες και τέσσερα μικρά κεφάλαια χρειάστηκε η Σουηδή συγγραφέας για να μας γνωρίσει μέσα από την ανώνυμη, εμπύρετη πρωταγωνίστριά της τους σημαντικούς ανθρώπους της ζωής της και, μέσα από τις ιστορίες τους, να γνωρίσουμε καλύτερα την ίδια.

Μπορούμε, τελικά, να ανακαλύψουμε τον πραγματικό μας εαυτό μέσα από τις σχέσεις μας με τους άλλους; Η απάντηση δίνεται σε αυτό το «διαμαντάκι».

Η Θάλασσα, Μιχάλης Μακρόπουλος (εκδ. Κίχλη)

Άλλη μια νουβέλα, μιας και είναι σημαντικό για τους νέους αναγνώστες να ολοκληρώνουν το βιβλίο που ξεκίνησαν και να εξοπλίζονται με θάρρος. Ο Μιχάλης Μακρόπουλος, ο οποίος συνδυάζει γνώριμες καθημερινές εικόνες με τις περιβαλλοντικές του ανησυχίες, δημιουργεί ένα ελληνικό post-apocalyptic σκηνικό.

Ένας ιός εξαπλώνεται και ένας αρχαίος μετεωρίτης που ερημώνει τη Γη, οδηγεί τους επιζήσαντες να κατοικήσουν σε υπόγειες πόλεις.

Η «Θάλασσα», μια ψηφιδωτή αφήγηση σε πρώτο πρόσωπο από μια ξεχωριστή κοπέλα, είναι μια λυρική ιστορία επιστημονικής φαντασίας – μικρή και γαλήνια, αν και αφορά κάτι τόσο μεγάλο και ηχηρό όσο το τέλος της ανθρωπότητας.

Η Μεταμόρφωση, Φραντς Κάφκα (μτφρ. Μαργαρίτα Ζαχαριάδου, εκδ. Πατάκη)

Ένα από τα πιο γνωστά βιβλία της παγκόσμιας λογοτεχνίας (όπως και η «Σκακιστική νουβέλα») χωράει στην τσέπη σου. O Φραντς Κάφκα, με απλή γλώσσα και χωρίς εντυπωσιασμούς, κρατά ζεστή τη μηχανή των συμβολισμών από την αρχή μέχρι το τέλος και μπορεί η «Μεταμόρφωση» να θεωρείται σχετικά «εύκολη», η κατανόησή της, όμως, δεν είναι.

O Γκρέγκορ Σάμσα, ένας συνηθισμένος άνθρωπος, ξυπνά ένα πρωί και διαπιστώνει πως έχει μεταμορφωθεί σε έντομο. Πάνω σε αυτή την παράδοξη αφετηρία, ο Κάφκα χτίζει μια ιστορία απολύτως ρεαλιστική με όχημα το παράλογο. Η «Μεταμόρφωση» θεωρείται ιδανική για να γνωρίσει κανείς το έργο του Κάφκα.